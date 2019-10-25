Футбол
Советский спортГолевая передача Головина помогла «Монако» обыграть на выезде «Нант»
В составе монегасков голом на 22-й минуте отметился Виссам Бен-Йеддер, которому ассистировал российский полузащитник Александр Головин. После этой игры Монако, одержавший четвертую победу в пяти последних матчах, набрал 15 очков и поднялся на восьмую строчку в турнирной таблице лиги 1.
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Общество
На Украине появилась банкнота в тысячу гривен
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В Чечне задержан один из участников перестрелки в Ростовской области
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Политика
В Госдуме оценили позицию Украины по возвращению России в ПАСЕ
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Полина Гагарина отменила концерт в Екатеринбурге
Полина Гагарина отменила концерт в Екатеринбурге. Певица заболела и не приедет в столицу УрФО.
Общество
Мария Бутина вернулась в Москву
Освобожденная из американской тюрьмы россиянка Мария Бутина вернулась в Москву.
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Путин обсудил с членами Совбеза реализацию меморандума по Сирии
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Армия и оружие
РБК: Россия перебросит С-300 на границу с Афганистаном
Хоккей
Умарк дисквалифицирован на один матч за удар Ержабека
«На основании представленных материалов принято решение наложить на нападающего «Салавата» Линуса Умарка наказание по п. 1.15. статьи 27 Дисциплинарного регламента КХЛ («Удар клюшкой»), дисквалифицировать на один матч и подвергнуть денежному штрафу», — гласит заявление на официальном сайте лиги.
Общество
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Роскомнадзор представил экспертное исследование творчества Егора Крида, в котором утверждается, что исполнитель является "ярким представителем агрессивной антироссийской субкультуры рэперов, несущей антиценности сатанизма".
Политика
Сорос назвал своего фаворита на пост президента США
Финансист и миллиардер Джордж Сорос поддержал кандидатуру сенатора от штата Массачусетс Элизабет Уоррен на пост президента США в 2020 году.
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Шоу-бизнес
Тарасов подал в суд на бывшую жену
Экс-полузащитник московского футбольного клуба "Локомотив" Дмитрий Тарасов подал в суд на свою бывшую жену Оксану, информация об этом размещена на официальном портале судов общей юрисдикции Москвы.
Общество
Рэпер Pusha T выпустит кроссовки в честь выхода новой Modern Warfare
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Политика
Владимир Карасёв: Известный польский историк выступил против русофобии
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Происшествия
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Игроки молодежных команд грозненского "Ахмата" и тульского "Арсенала" устроили массовую драку прямо во время матча.
Армия и оружие
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Здоровье
Для кого томатный сок опасен, рассказал диетолог
Столь любимы многими россиянами напиток, как томатный сок, несет большую опасность для определенной категории людей.
Космос
Астероид размером с небоскреб пролетел рядом с Землей
25 октября 1998 HL1 совершил ближайший подход к Земле, пролетев от нее на расстоянии 6,21 млн километров.