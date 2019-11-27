Лига чемпионов
Матч ТВГолевая передача Лукаку признана моментом дня в Лиге чемпионов
Пресс-служба УЕФА определила лучший момент по итогам матчей 5-го тура группового этапа Лиги чемпионов, прошедших 27 ноября. Таковым был признан пас нападающего "Интера" Ромелу Лукаку в матче со "Славией" (3:1). Бельгиец внешней стороной стопы вырезал голевую передачу на Лаутаро Мартинеса.
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