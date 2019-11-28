Пресс-служба УЕФА определила лучший момент по итогам матчей 5-го тура группового этапа Лиги чемпионов, прошедших 27 ноября. Таковым был признан пас нападающего "Интера" Ромелу Лукаку в матче со "Славией" (3:1). Бельгиец внешней стороной стопы вырезал голевую передачу на Лаутаро Мартинеса.

Здоровье Жириновский предложил запретить рекламу лекарств на ТВ Депутаты от партии ЛДПР во главе с Владимиром Жириновским предложили запретить рекламу лекарственных препаратов в теле— и радиопрограммах.

Общество Экс-президента Бразилии приговорили к 17 годам тюрьмы за коррупцию Региональный федеральный суд 4-го округа Бразилии признал виновным и постановил увеличить срок наказания по делу о коррупции в Атибайе экс-президенту Луису Инасиу Луле да Силве до 17 лет и одного месяца.

Политика Путин посоветовал не зацикливаться на Украине, а подумать о себе Президент России Владимир Путин в ходе общения с жителями Санкт-Петербурга после церемонии открытия памятника писателю Даниилу Гранину посоветовал одному из жителей не зацикливаться на украинской проблематике.

Футбол Капитан «Витесса»: «Ради Слуцкого пойду в огонь» Капитан «Витесса» Брайан Линссен заявил, что главный тренер команды Леонид Слуцкий не заслуживает критики после четырехматчевой серии из поражений команды в Эредивизие.Я хочу взять на себя ответственность.

Происшествия Семь пострадавших в Доминикане россиян вылетели в Москву Семь российских туристов, пострадавших в аварии в Доминикане, вылетели в Москву, сообщило посольство России в Венесуэле на своей странице в Facebook.

Космос Космонавты остались без туалетов на МКС На МКС установлены два туалета российского производства. Они находятся в российском и американском модулях.

Политика Макрон заинтересовался предложением Путина по ракетам Президент Франции Эммануэль Макрон готов обсудить предложение России о введении моратория на размещение ракет средней и меньшей дальности (РСМД) в Европе, сообщает газета Frankfurter Allgemeine Zeitung со ссылкой на письмо французского президента российскому лидеру Владимиру Путину.

Политика Трамп подписал закон о правах человека в Гонконге Президент США Дональд Трамп подписал закон о правах человека в Гонконге. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Белого дома.