Летом-2019 главным открытием турнира безоговорочно стал Денис Макаров. 21-летний парень настолько ярко проявил себя в стартовых турах первенства, что ещё до наступления осени мог перемахнуть через лигу – транзитом через ФНЛ попасть в РПЛ, притом сразу в большой клуб.

Лучший игрок августа в ФНЛ Денис Макаров может пополнить состав ЦСКА

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