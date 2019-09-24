У гостей отличился Санти Касорла. Аргентинский форвард каталонской команды Лионель Месси вышел в стартовом составе, отдал голевой пас на Гризманна и на 46-й минуте был заменен. ProstoProSport транслировал матч «Барселона» - «Вильярреал».

Здоровье Доктор Мясников назвал верный способ продления жизни при раке Известный российский врач и телеведущий Александр Мясников рассказал, как продлить жизнь при онкологическом заболевании.

Политика США объяснили невыдачу виз российской делегации Представитель Госдепартамента США прокомментировала отказ в выдаче американских виз членам российской делегации для участия в Генассамблее ООН.

Экономика В Греции отдыхают 50 тысяч клиентов обанкротившегося Thomas Cook В Греции находятся почти 50 тысяч туристов обанкротившейся британской туристической компании Thomas Cook, начался процесс их возвращения на родину, передает телеканал Skai слова министра туризма Греции Хариса Теохариса.

Армия и оружие Испанская газета сравнила российский спецназ с «Морскими котиками» США Испанская газета АВС рассказала о знаменитом американском спецподразделении «Морские котики» и российском спецназе, сравнив две структуры по многим параметрам.

Политика Песков заявил, что в полицию нельзя бросать даже пластиковый стаканчик В ходе общения со студентами Высшей школы экономики представитель Кремля подчеркнул, что в полицейского или росгвардейца нельзя ничего бросать.

Общество В ЮАР сыну принца принца Гарри и Меган Маркл дали новое имя После встречи 5-месячный сын принца Гарри по местной традиции получил от женщин-старейшин имя на языке коса, одном из официальных языков ЮАР.

Общество МЧС ликвидирует 578 своих учреждений В рамках масштабной реорганизации до конца 2019 года будут ликвидированы 578 учреждений МЧС России.

Происшествия В Кирове предотвратили массовое убийство в школе Детский омбудсмен в регионе Владимир Шабардин рассказал РИА Новости, что у подростка был конфликт с другими детьми, а о его намерениях стало известно благодаря соцсетям.

Политика Кадыров намерен полностью запретить в Чечне электронные сигареты Глава Чечни Рамзан Кадыров заявил, что хочет запретить ввоз и распространение электронных сигарет на территории республики из-за их вредного воздействия на организм.

Энергетика Дания попала в газовую зависимость от России На период простоя Копенгаген планирует закупать голубое топливо у Германии, тем самым попав в зависимость от России.

Политика Информатор по разговору Трампа с Зеленским может выступить в Конгрессе В беседе с Зеленским Трамп пытался заставить президента Украины начать расследование в отношении сына Джо Байдена - своего потенциального конкурента на следующих выборах.

Политика Макрон отметил прогресс в диалоге между Украиной и Россией Французский президент Эмманюэль Макрон заявил, что видит прогресс в отношениях российской и украинской сторон.

Гаджеты В России запускают продажи миниатюрного смартфона Palm В октябре в России начнутся продажи миниатюрных смартфонов Palm, пишет ресурс Mobile-Review.Новинка была представлена еще в 2018 году.

Гаджеты Xiaomi представила новый смартфон Mi MIX Alpha Китайская компания Xiaomi представила новый смартфон Mi MIX Alpha. Видео презентации опубликовано на странице компании в YouTube.

Футбол УЕФА утвердил название третьего еврокубка На вторничном заседании исполнительного комитета в словенской Любляне УЕФА утвердил название третьего еврокубка – Лига конференций.

Авто Россиян предупредили о скором росте цен на автомобили Глава Минпромторга Денис Мантуров уверяет, что даже в этом случае рост цен на машины не превысит 1,5–2%.

Политика Саудовская Аравия уверена в причастности Ирана к атакам на НПЗ Саудовская Аравия еще не установила точное место запуска ракет, которые атаковали страну, но уверена, что это был Иран, заявил госминистр по иностранным делам Саудовской Аравии Адель аль-Джубейр.

Технологии В России появится идентификация мобильных абонентов по лицу и голосу Российские сотовые операторы начали работу над созданием системы удаленной идентификации абонентов по лицу и голосу.

Шоу-бизнес Моника Беллуччи появилась на Неделе моды в Милане с новой прической 54-летняя итальянская актриса и модель Моника Белуччи появилась на Неделе моды в Милане с новой неожиданной для публики прической – коротким каре.

Армия и оружие Оккупанты сообщили о потерях на Донбассе На Донбассе погиб украинский военнослужащий. Об этом сообщили в пресс-центре оккупационной операции.

Экономика Богатейшие семьи спешно запасаются наличными Внес свою лепту в атмосферу мрачных ожиданий ближайшего будущего и Всемирный банк.

Авто Volkswagen рассказал о новом Jetta для РФ Volkswagen раскрыл первую информацию о седане Jetta для рынка России.