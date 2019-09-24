Футбол
ProstoProSportГолевой пас Месси помог «Барселоне» одолеть «Вильярреал»
Чемпионат Испании, сегодня
Стадион «Камп Ноу»
Антуан Гризманн
|6′
Артур
|15′
Серхи Роберто
|26′
|44′
Санти Касорла
Лионель Месси
Усман Дембеле
|46′
Антуан Гризманн
|47′
|57′
Хавьер Онтиверос
Карл Токо-Экамби
Серхи Роберто
Френки Де Йонг
|63′
|68′
Жерар Морено
Мойсес Гомес
|72′
Андре Замбо-Ангисса
|77′
Санти Касорла
Карлос Бакка
Луис Суарес
Анссумане Фати
|78′
|81′
Рауль Альбиоль
Хуниор Фирпо
|82′
Серджи Бускетс
|90′
|56%
|Владение мячом
|44%
|88%
|Процент точных передач
|84%
|4
|Удары в сторону ворот
|3
|4
|Удары в створ ворот
|3
|2
|Сейвы вратарём
|3
|4
|Офсайды
|3
|6
|Угловые
|5
|11
|Отборы
|10
|4
|Фолы
|13
|4
|Желтые карточки
|2
|–
|Красные карточки
|–
Барселона
Расстановка 4‑3‑3
1
Тер Штеген
2
Семеду
3
Пике
15
Лангле
24
Фирпо
21
Де Йонг
5
Бускетс
8
Артур
11
Дембеле
31
Фати
17
Гризманн
1
Асенхо
20
Пенья
3
Альбиоль
4
Торрес
16
Кинтилья
11
Чуквуэзе
10
Иборра
9
Бакка
19
Замбо-Ангисса
17
Токо-Экамби
23
Гомес
Вильярреал
Расстановка 4‑5‑1
У гостей отличился Санти Касорла. Аргентинский форвард каталонской команды Лионель Месси вышел в стартовом составе, отдал голевой пас на Гризманна и на 46-й минуте был заменен. ProstoProSport транслировал матч «Барселона» - «Вильярреал».
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