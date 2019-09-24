Футбольный клуб «Барселона» обыграл команду «Вильярреал» в матче шестого тура испанской Примеры. Игра состоялась на поле стадиона «Камп Ноу» в Барселоне и закончилась со счетом 2:1 в пользу хозяев. Счет в матче открыл уже на 7-й минуте французский нападающий «Барселоны» Антуан Гризманн.

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