Футбол

ProstoProSportProstoProSportГолевой пас Месси помог «Барселоне» одолеть «Вильярреал»

Барселона — Вильярреал
2 – 1
Матч завершён
Чемпионат Испании, вчера
Стадион «Камп Ноу»
Антуан Гризманн
6′
Артур
15′
Серхи Роберто
26′
44′
Санти Касорла
Лионель Месси
Усман Дембеле
46′
Антуан Гризманн
47′
57′
Хавьер Онтиверос
Карл Токо-Экамби
Серхи Роберто
Френки Де Йонг
63′
68′
Жерар Морено
Мойсес Гомес
72′
Андре Замбо-Ангисса
77′
Санти Касорла
Карлос Бакка
Луис Суарес
Анссумане Фати
78′
81′
Рауль Альбиоль
Хуниор Фирпо
82′
Серджи Бускетс
90′
У гостей отличился Санти Касорла. Аргентинский форвард каталонской команды Лионель Месси вышел в стартовом составе, отдал голевой пас на Гризманна и на 46-й минуте был заменен. ProstoProSport транслировал матч «Барселона» - «Вильярреал».
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