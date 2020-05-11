11 российских регионов могут начать снятие ограничительных мер, введенных из-за распространения новой коронавирусной инфекции, сразу со второго этапа.

с чего всё началось

Вице-премьер Татьяна Голикова оценила готовность регионов к поэтапному снятию ограничительных мер, введенных в связи с распространением коронавируса. Об этом она сообщила на онлайн-совещании с президентом. Вице-премьер отметила, что ослабление ограничений включает в себя три этапа.

На второй этап снятия ограничений могут выйти 11 регионов

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