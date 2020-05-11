Коронавирус
РИА НовостиНа второй этап снятия ограничений могут выйти 11 регионов
Вице-премьер Татьяна Голикова оценила готовность регионов к поэтапному снятию ограничительных мер, введенных в связи с распространением коронавируса. Об этом она сообщила на онлайн-совещании с президентом. Вице-премьер отметила, что ослабление ограничений включает в себя три этапа.
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с чего всё началось
11 российских регионов могут начать снятие ограничительных мер, введенных из-за распространения новой коронавирусной инфекции, сразу со второго этапа.ТАСС10:50
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Ограничения по работе предприятий в Подмосковье будут продлены до следующего понедельника, сообщил глава региона Андрей Воробьев.
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Главврач Боткинской больницы в Москве заразился коронавирусом
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Говорит Москва 16:02
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Беглов назвал причину сохранения ограничительных мер в Петербурге
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Глава Дагестана Владимир Васильев заявил о выходе республики на плато по ситуации с коронавирусом.
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ВОЗ не определила долю населения для развития коллективного иммунитета
По словам директора программы ВОЗ по чрезвычайным ситуациям в области здравоохранения Майкла Райана, коллективный иммунитет предусматривает его выработку у определенной части населения.
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