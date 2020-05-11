Коронавирус
КоммерсантъГоликова: 11 регионов могут выйти на второй этап снятия ограничений
Вице-премьер Татьяна Голикова сообщила, что 11 регионов России могут начинать снимать ограничения сразу со второго этапа. Еще 22 региона смогут снимать ограничения, если увеличат коечный фонд и масштаб тестирования. Роспотребнадзор ранее представил план по выходу из ограничений.
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с чего всё началось
Одиннадцать российских регионов могут начать снятие ограничительных мер, введенных из-за распространения новой коронавирусной инфекции, сразу со второго этапа.ТАСС10:50
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Политика
Путин объявил о завершении нерабочего периода
Президент России Владимир Путин объявил о завершении нерабочего периода в стране.
Коммерсантъ 09:12
Общество
Собянин: ответственность и соблюдение мер должны стать основой выхода из ограничений
Вы [Владимир Путин] сказали о том, что не должны ослаблять эти требования, наоборот, может быть, они должны еще строже исполняться.
ТАСС 11:01
Общество
Василий Голубев рассказал о темпах смягчения ограничительных мер
Губернатор Ростовской области Василий Голубев рассказал о темпах смягчения ограничительных мер, подчеркнув, что они будут зависеть от качества соблюдения жителями донского региона "масочного" режима.
Ugpressa.ru 11:35
Музыка
Более 11,7 млн просмотров набрал новый клип Little Big
Новый клип петербургской группы Little Big за два дня набрал более 11,7 миллиона просмотров.
Телеканал Санкт-Петербург вчера в 06:15
Общество
Роспотребнадзор назвал сроки открытия детских садов и школ
О сроках открытия в России детских садов, школ и вузов рассказала глава отдела клинических исследований НИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Татьяна Руженцова в интервью порталу стопкоронавирус.рф.
СургутИнтерНовости вчера в 06:29
Общество
В Петербурге пациентов с COVID-19 развозят по 17-ти стационарам
Пациентов с COVID-19 лечат в 17 медицинских учреждениях.
REGNUM 12:01
Космос
Марсоход «Настойчивость» подготовлен для запуска
AstroNews.ru 08 мая в 13:17
Общество
Путин призвал регионы учитывать ситуацию при снятии ограничений
Президент России Владимир Путин призвал глав регионов учитывать ситуацию с коронавирусом в субъектах при снятии введённых ранее ограничений.
RT на русском 09:28
Общество
Путин заявил о необходимости двукратного увеличения детских пособий
Минимальный размер пособия по уходу за ребенком должен быть увеличен в два раза — до 6750 рублей.
Известия 09:38
Общество
В Волгоградской области режим самоизоляции продлили до конца мая
Срок режима самоизоляции на территории Волгоградской области продлили до 31 мая, сообщает оперативный штаб региона.
Российская газета 10:53
Космос
Ученые раскрывают новые идеи о взрывающихся массивных звездах и будущих детекторах гравитационных волн
V-kosmose.com 09:13
Общество
Игорь Руденя: в Тверской области реализуется план поэтапной отмены ограничительных мер
В Тверской области сформирован план реализации рекомендаций по поэтапной отмене ограничительных мер.
ГТРК Тверь 13:14
Политика
В ООН рассказали о состоянии здоровья Генсека
Официальный представитель Генерального секретаря ООН Стефан Дюжаррик рассказал о состоянии здоровья Генсека ООН Антониу Гутерреша.
RT на русском 14:04
Игры
Авторы Call of Duty 4: Modern Warfare и Titanfall основали ещё одну новую студию
Старший продюсер и ведущий программист Call of Duty 4: Modern Warfare, Titanfall и Apex Legends хотят делать игры «по-своему», имея широкую гибкость в творческом процессе и выслушивая отзывы и предложения каждого участника команды.
Игромания.ру 13:07
Политика
Путин заявил об окончании периода нерабочих дней с 12 мая
"Сегодня, 11 мая истекает ранее объявленный период нерабочих дней, в общей сложности, начиная с 30 марта, он продлился более шести недель", - заявил глава государства на совещании по санитарно-эпидемиологической обстановке в РФ.
ТАСС 09:41
Общество
Владимир Путин объявил о завершении режима нерабочих дней с 12 мая
Президент Владимир Путин объявил, что с 12 мая период нерабочих дней, введенный в России из-за эпидемии коронавируса, завершается.
Осетия-Ирыстон 09:25
Общество
Владимир Путин объявил о завершении режима нерабочих дней с 12 мая
Президент Владимир Путин объявил, что с 12 мая период нерабочих дней, введенный в России из-за эпидемии коронавируса, завершается.
Осетия-Ирыстон 09:25
Музыка
Рэпер 6ix9ine выпустил первый клип после освобождения из тюрьмы
Рэпер Текаши 6ix9ine вернулся с первым материалом после выхода из тюрьмы. Клип на новый трек «Gooba» опубликован на его ютьюб-канале.
Афиша Daily 09 мая в 05:20
Политика
Поклонская впервые дала интервью журналисту из Украины
Депутат Госдумы РФ от крымского региона Наталья Поклонская впервые дала интервью украинскому журналисту. Об этом сообщает РИА "Новости".
Газета.Ru 12:54
Общество
На Кубани продлили карантин до 23 мая
Решение о продлении карантина на Кубани принял губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев во время заседания оперативного штаба по противодействию распространения коронавирусной инфекции нового типа.
Южный Федеральный вчера в 08:39
Политика
Путин объявил о завершении нерабочего периода
Президент России Владимир Путин объявил о завершении нерабочего периода в стране.
Коммерсантъ 09:12
Общество
МВД назвало регионы-лидеры по числу нарушений самоизоляции
В МВД назвали регионы-лидеры по числу нарушений самоизоляции.
Рифей-Пермь 02:41
Фигурное катание
Хореограф Железняков объяснил свои слова о предательстве Трусовой
Хореограф группы Этери Тутберидзе Алексей Железняков сделал заявление относительно спора, который разгорелся среди любителей фигурного катания после перехода Александры Трусовой в академию Евгения Плющенко.
RT на русском 03:46
Экономика
Путин поручил подготовить перевод услуг банков в удаленный формат
Речь идет, в частности, о заключении ипотечных договоров, удаленной идентификации клиентов, подтверждении согласия граждан на получение о них информации из государственных баз данных.
РБК 09:30
Общество
Гидрометцентр предупредил о похолодании в европейской части России
Жителей центральных регионов России вскоре ожидает резкое похолодание на десять градусов, при этом на Урале и в Сибири температуры днем будут достигать 35 градусов.
РИА Новости вчера в 18:07
Политика
В адрес российского дипломата в Чехии стали поступать угрозы
Посольство отметило, что в адрес российского дипломата из-за развёрнутой чешскими СМИ персональной травли начали поступать угрозы.
RT на русском 13:09
Здоровье
В китайском Ухане за сутки выявили пять новых случаев коронавируса
Пять новых подтвержденных случаев коронавируса выявлены за минувшие сутки в китайском Ухане, где второй день подряд после долгого перерыва регистрируют локальные заражения.
Известия вчера в 21:54
Энергетика
ОАЭ объявили о новом сокращении нефтедобычи
Абу-Даби, 11 мая 2020, 19:02 — REGNUM Добыча нефти ОАЭ будет сокращена дополнительно в июне на 100 тысяч баррелей в сутки, сообщили 11 мая в минэнерго Эмиратов.
REGNUM 12:02
Экономика
Промсвязьбанк продал почти все запасы золота
Промсвязьбанк продал 92% запасов золота — около двух тонн, рассчитал аналитик банка БКФ Максим Осадчий.
Коммерсантъ вчера в 08:20