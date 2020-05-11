Одиннадцать из 85 российских регионов могут начать снятие ограничительных мер, введенных из-за распространения новой коронавирусной инфекции, сразу со второго этапа.

с чего всё началось

Вице-премьер Татьяна Голикова сообщила, что 11 регионов России могут начинать снимать ограничения сразу со второго этапа. Еще 22 региона смогут снимать ограничения, если увеличат коечный фонд и масштаб тестирования. Роспотребнадзор ранее представил план по выходу из ограничений.

Голикова: 11 регионов могут выйти на второй этап снятия ограничений

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