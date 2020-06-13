Пик заболеваемости коронавирусной инфекцией пришелся в России на 11 мая, когда был осуществлен выход из нерабочих дней. Об этом сообщила вице-премьер Татьяна Голикова в ходе брифинга в правительстве.

с чего всё началось

Пиком заболеваемости коронавирусом в России было 11 мая. Об этом сказала вице-премьер РФ Татьяна Голикова на брифинге. Самые высокие темпы прироста заболеваемости наблюдались в конце марта, отметила Голикова.

Голикова: Пик заболеваемости коронавирусом в РФ был 11 мая

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