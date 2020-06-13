Коронавирус

Российская газетаРоссийская газетаГоликова: Пик заболеваемости коронавирусом в РФ был 11 мая

Пиком заболеваемости коронавирусом в России было 11 мая. Об этом сказала вице-премьер РФ Татьяна Голикова на брифинге по коронавирусу канала 360. Самые высокие темпы прироста заболеваемости наблюдались в конце марта, отметила Голикова.
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с чего всё началось

Голикова заявила, что пик заболеваемости коронавирусом в России пришелся на 11 мая

Пик заболеваемости коронавирусной инфекцией пришелся в России на 11 мая, когда был осуществлен выход из нерабочих дней. Об этом сообщила вице-премьер Татьяна Голикова в ходе брифинга в правительстве.
ТАСС05:01

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Голикова: пик заражения COVID-19 в России пришелся на 11 мая

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Бюджет РФ по итогам января-мая оказался в дефиците на 409 млрд рублей

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Татьяна Голикова
Российский экономист
Российский государственный деятель, экономист. Заместитель председателя правительства Российской Федерации по вопросам социальной политики с 18 мая 2018. Декан факультета государственного управления и финансового контроля Финансового университета при Правительстве РФ.
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