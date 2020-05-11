Коронавирус
Российская газетаГоликова: России придется жить с коронавирусной инфекцией
Вирус никуда не уйдет, поэтому России придется жить с коронавирусной инфекцией. Такое мнение на совещании у президента РФ Владимира Путина высказала вице-премьер Татьяна Голикова. Она рассказала о том, что 66 регионов имеют достаточно высокие показатели тестирования на коронавирус.
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России придется жить с новой коронавирусной инфекцией, сообщила вице-премьер РФ Татьяна Голикова.РИА Новости10:22
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Путин объявил о новых выплатах на детей
Каждая российская семья, в которой воспитываются дети от трех до 16 лет, сможет получить единовременную помощь в размере 10 тысяч рублей на каждого ребенка, заявил президент Владимир Путин.
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Армия и оружие
В Сирии террористы обстреляли населенные пункты двух провинций
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Семьи с детьми до трех лет получат дополнительные 5 тыс. руб. в месяц
Размер выплаты составит 5 тыс. руб. На нее смогут рассчитывать лица, имеющие право на другие выплаты в рамках федерального закона "О дополнительных мерах государственной поддержки семей, имеющих детей", а также граждане России, у которых первый ребенок родился или был усыновлен с 1 апреля 2017 года по 1 января 2020 года.
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Общество
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РИА Новости 15:30
Общество
Названа причина сбоя в работе портала госуслуг
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РИА Новости 14:10
Политика
Путин заявил об окончании периода нерабочих дней с 12 мая
"Сегодня, 11 мая истекает ранее объявленный период нерабочих дней, в общей сложности, начиная с 30 марта, он продлился более шести недель", - заявил глава государства на совещании по санитарно-эпидемиологической обстановке в РФ.
ТАСС 09:41
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Твиттер игры Mafia впервые заработал с 2018 года
Официальный твиттер-аккаунт игры Mafia неожиданно обновился. В нём появился пост с одним словом «Family».
The GEEK вчера в 11:37
Экономика
Bloomberg сообщил о планах ЦБ России напечатать 1,5 трлн рублей
ЦБ России намеревается напечатать порядка 1,5 трлн рублей, что может произойти уже в мае.
Актуальные Новости 03:07
Футбол
Медведев: РПЛ примет решение о судьбе текущего сезона до 27 мая
Руководство российской премьер-лиги (РПЛ) примет решение о судьбе текущего сезона до 27 мая.
МК-Спорт 06:51
Общество
В правительстве обозначили условия открытия российских курортов
Курорты в России откроются этим летом, если снизится темп распространения коронавируса - пояснил вице-премьер Дмитрий Чернышенко.
Газета.Ru 14:31
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СМИ показали замедленную съемку пуска противотанковой системы «Корнет»
Телеканал "Звезда" показал кадры запуска ракет противотанковой системы "Корнет" в замедленном режиме.
Радио Sputnik 12:28
Происшествия
Организаторов массовой «вечеринки» в Подмосковье доставили в полицию
Организаторов массовых гуляний у ТЦ в Солнечногорске доставили в полицию для объяснений, сообщила РИА Новости начальник пресс-службы подмосковного главка МВД Татьяна Петрова.
РИА Новости 13:05
Общество
В Москве за сутки умерли 55 пациентов с коронавирусом
«В Москве скончались 55 пациентов, у которых был подтвержден диагноз пневмония и получен положительный результат тестов на коронавирусную инфекцию»,-- говорится в сообщении.
Коммерсантъ 15:25
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В Крыму режим самоизоляции продлили до лета
В Крыму продлили режим самоизоляции до 31 мая. Об этом говорится в указе главы республики Сергея Аксенова.
Московский Комсомолец 09:24
Общество
Голикова: 11 регионов могут выйти на второй этап снятия ограничений
Вице-премьер Татьяна Голикова сообщила, что 11 регионов России могут начинать снимать ограничения сразу со второго этапа.
Коммерсантъ 11:02
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Ани Лорак показала фото сдавшей ее в интернат мамы
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Московский Комсомолец 06:15
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В Туле вводится обязательный масочный режим
Тула, 11 мая 2020, 12:44 — REGNUM Обязательный масочный режим вводится в Туле, а также в Новомосковске, в Веневском, Тепло-Огаревском, Щекинском, Заокском и Ясногорском районах Тульской области.
REGNUM 05:44
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Смертность в Москве в апреле выросла на 20% за последние десять лет
Количество смертей, зафиксированных в Москве в апреле, выросло на 20% по сравнению со средним значением для этого месяца за последние десять лет, следует из данных, опубликованных на портале открытых данных правительства Москвы.
РБК вчера в 17:02
Общество
Названы новые требования к проведению ЕГЭ
Минпросвещения и Роспотребнадзор разработали требования к организации проведения ЕГЭ в условиях эпидемии Сovid-19: школьников будут рассаживать зигзагообразно на более дальнее расстояние, всем участникам экзамена будут измерять температуру и обрабатывать руки антисептиком.
Ридус вчера в 07:35
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Куйвашев анонсировал смягчение карантина в Свердловской области
Глава региона отметил, что наступившая неделя может стать решающей для Свердловской области при определении вопроса о продлении или снятия ограничительных мер.
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В Башкирии отменили режим всеобщей самоизоляции
В Башкирии снимают введенный из-за распространения коронавируса режим обязательной самоизоляции для граждан и разрешают свободное передвижение.
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В Волгоградской области вводят обязательный масочный режим
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Определены сроки открытия школ и детских садов в России
Глава отдела клинических исследований НИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Татьяна Руженцова в интервью порталу стопкоронавирус.рф назвала сроки открытия в России детских садов, школ и вузов.
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Сотрудника СК в Волгограде задержали по делу о вымогательстве
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Газета.Ru вчера в 17:15