Коронавирус

Российская газетаРоссийская газетаГоликова: России придется жить с коронавирусной инфекцией

Вирус никуда не уйдет, поэтому России придется жить с коронавирусной инфекцией. Такое мнение на совещании у президента РФ Владимира Путина высказала вице-премьер Татьяна Голикова. Она рассказала о том, что 66 регионов имеют достаточно высокие показатели тестирования на коронавирус.
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с чего всё началось

Голикова заявила, что России придется жить с COVID-19

России придется жить с новой коронавирусной инфекцией, сообщила вице-премьер РФ Татьяна Голикова.
РИА Новости10:22

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Голикова заявила, что России придется жить с коронавирусной инфекцией

Газета.Ru14:23

Голикова: России придется жить с коронавирусной инфекцией

Российская газета11:20

Голикова заявила, что России придется жить с COVID-19

РИА Новости10:22

Голикова заявила о необходимости увеличения темпов тестирования на COVID-19

News.ru11:00

Голикова заявила, что России придется жить с коронавирусом

Московский Комсомолец10:58

Голикова заявила, что россиянам придется жить с коронавирусом

БИЗНЕС Online10:36

Голикова: России придется жить с этой инфекцией

Взгляд.ру11:15
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Общество

Путин объявил о новых выплатах на детей

Каждая российская семья, в которой воспитываются дети от трех до 16 лет, сможет получить единовременную помощь в размере 10 тысяч рублей на каждого ребенка, заявил президент Владимир Путин.
Lenta.ru 09:41
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Политика

На Украине поразились количеству проводимых в РФ тестов на коронавирус

Украинские СМИ поразились количеству тестируемых на коронавирус россиян в сутки, цифры в ходе обращения к россиянам озвучил президент РФ Владимир Путин.
Радио Sputnik 14:37
Космос

Футуролог Медведев: «есть проблемы пострашнее вируса»

Читайте начало интервью: Футуролог: спасает не глобализация, спасает государство Футуролог размышляет об оцифрованном мире и жизни вне мегаполисов Данила Медведев: о скорости прогресса и компьютеризации Спад и взлет — Как вы относитесь к теории Гумилева о том, что каждая нация, каждая культура имеет пики и падения.
Pravda.Ru 08 мая в 22:00
Армия и оружие

В Сирии террористы обстреляли населенные пункты двух провинций

REGNUM вчера в 16:09
Общество

Семьи с детьми до трех лет получат дополнительные 5 тыс. руб. в месяц

Размер выплаты составит 5 тыс. руб. На нее смогут рассчитывать лица, имеющие право на другие выплаты в рамках федерального закона "О дополнительных мерах государственной поддержки семей, имеющих детей", а также граждане России, у которых первый ребенок родился или был усыновлен с 1 апреля 2017 года по 1 января 2020 года.
РБК 10:36
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Политика

Путин объявил о завершении нерабочего периода

Президент России Владимир Путин объявил о завершении нерабочего периода в стране.
Коммерсантъ 09:12
4,4K
Общество

Путин предложил вдвое повысить размер пособия по уходу за ребенком

Размер пособий по уходу за ребенком необходимо увеличить в два раза, заявил президент РФ Владимир Путин на совещании по санитарно-эпидемиологической обстановке.
ТАСС 09:52
151
Общество

В Подмосковье продлили ограничения по работе предприятий

Ограничения по работе предприятий в Подмосковье будут продлены до следующего понедельника, сообщил глава региона Андрей Воробьев.
РИА Новости 14:42
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Общество

Вице-мэра Новороссийска уволили после видео с шашлыками на карантине

Вице-мэра Новороссийска Екатерину Демченко уволили после того, как в интернете распространилось видео, на котором чиновница жарит шашлыки на природе и нарушает режим самоизоляции.
РИА Новости 15:30
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Общество

Названа причина сбоя в работе портала госуслуг

Временная частичная недоступность портала госуслуг, с которой пользователи столкнулись в понедельник вечером, была обусловлена проведением тестирования его устойчивости к планируемому росту обращений, сейчас портал работает в штатном режиме, сообщили РИА Новости в пресс-службе компании "РТ Лабс" ("дочка" "Ростелекома", оператора портала).
РИА Новости 14:10
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Политика

Путин заявил об окончании периода нерабочих дней с 12 мая

"Сегодня, 11 мая истекает ранее объявленный период нерабочих дней, в общей сложности, начиная с 30 марта, он продлился более шести недель", - заявил глава государства на совещании по санитарно-эпидемиологической обстановке в РФ.
ТАСС 09:41
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Игры

Твиттер игры Mafia впервые заработал с 2018 года

Официальный твиттер-аккаунт игры Mafia неожиданно обновился. В нём появился пост с одним словом «Family».
The GEEK вчера в 11:37
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Экономика

Bloomberg сообщил о планах ЦБ России напечатать 1,5 трлн рублей

ЦБ России намеревается напечатать порядка 1,5 трлн рублей, что может произойти уже в мае.
Актуальные Новости 03:07
6
Футбол

Медведев: РПЛ примет решение о судьбе текущего сезона до 27 мая

Руководство российской премьер-лиги (РПЛ) примет решение о судьбе текущего сезона до 27 мая.
МК-Спорт 06:51
Общество

В правительстве обозначили условия открытия российских курортов

Курорты в России откроются этим летом, если снизится темп распространения коронавируса - пояснил вице-премьер Дмитрий Чернышенко.
Газета.Ru 14:31
1,1K
Армия и оружие

СМИ показали замедленную съемку пуска противотанковой системы «Корнет»

Телеканал "Звезда" показал кадры запуска ракет противотанковой системы "Корнет" в замедленном режиме.
Радио Sputnik 12:28
Происшествия

Организаторов массовой «вечеринки» в Подмосковье доставили в полицию

Организаторов массовых гуляний у ТЦ в Солнечногорске доставили в полицию для объяснений, сообщила РИА Новости начальник пресс-службы подмосковного главка МВД Татьяна Петрова.
РИА Новости 13:05
4
Общество

В Москве за сутки умерли 55 пациентов с коронавирусом

«В Москве скончались 55 пациентов, у которых был подтвержден диагноз пневмония и получен положительный результат тестов на коронавирусную инфекцию»,-- говорится в сообщении.
Коммерсантъ 15:25
55
Общество

В Крыму режим самоизоляции продлили до лета

В Крыму продлили режим самоизоляции до 31 мая. Об этом говорится в указе главы республики Сергея Аксенова.
Московский Комсомолец 09:24
236
Общество

Голикова: 11 регионов могут выйти на второй этап снятия ограничений

Вице-премьер Татьяна Голикова сообщила, что 11 регионов России могут начинать снимать ограничения сразу со второго этапа.
Коммерсантъ 11:02
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Шоу-бизнес

Ани Лорак показала фото сдавшей ее в интернат мамы

Популярная украинская певица Ани Лорак (настоящее имя — Каролина Куек) опубликовала на своей станице в Instagram фотографию со своей мамой Жанной Васильевной.
Московский Комсомолец 06:15
Общество

В Туле вводится обязательный масочный режим

Тула, 11 мая 2020, 12:44 — REGNUM Обязательный масочный режим вводится в Туле, а также в Новомосковске, в Веневском, Тепло-Огаревском, Щекинском, Заокском и Ясногорском районах Тульской области.
REGNUM 05:44
15
Общество

Смертность в Москве в апреле выросла на 20% за последние десять лет

Количество смертей, зафиксированных в Москве в апреле, выросло на 20% по сравнению со средним значением для этого месяца за последние десять лет, следует из данных, опубликованных на портале открытых данных правительства Москвы.
РБК вчера в 17:02
317
Общество

Названы новые требования к проведению ЕГЭ

Минпросвещения и Роспотребнадзор разработали требования к организации проведения ЕГЭ в условиях эпидемии Сovid-19: школьников будут рассаживать зигзагообразно на более дальнее расстояние, всем участникам экзамена будут измерять температуру и обрабатывать руки антисептиком.
Ридус вчера в 07:35
652
Общество

Куйвашев анонсировал смягчение карантина в Свердловской области

Глава региона отметил, что наступившая неделя может стать решающей для Свердловской области при определении вопроса о продлении или снятия ограничительных мер.
Kursk.com 14:30
43
Общество

В Башкирии отменили режим всеобщей самоизоляции

В Башкирии снимают введенный из-за распространения коронавируса режим обязательной самоизоляции для граждан и разрешают свободное передвижение.
РБК 14:46
84
Общество

В Волгоградской области вводят обязательный масочный режим

Региональный оперативный штаб принял решение ввести обязательное ношение индивидуальных средств защиты на улицах Волгоградской области.
Московский Комсомолец 12:42
43
Общество

Определены сроки открытия школ и детских садов в России

Глава отдела клинических исследований НИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Татьяна Руженцова в интервью порталу стопкоронавирус.рф назвала сроки открытия в России детских садов, школ и вузов.
Lenta.ru 09 мая в 15:09
65
Происшествия

Сотрудника СК в Волгограде задержали по делу о вымогательстве

Сотрудник территориального подразделения управления Следственного комитета России по Волгоградской области был задержан по делу о вымогательстве, которое совершила группа лиц.
Газета.Ru вчера в 17:15
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Происшествия

Хлопок с выбросом пламени из-под тротуара произошел на юге Петербурга

ТАСС 14:06
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Татьяна Голикова
Российский экономист
Российский государственный деятель, экономист. Заместитель председателя правительства Российской Федерации по вопросам социальной политики с 18 мая 2018. Декан факультета государственного управления и финансового контроля Финансового университета при Правительстве РФ.
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