с чего всё началось

Вирус никуда не уйдет, поэтому России придется жить с коронавирусной инфекцией. Такое мнение на совещании у президента РФ Владимира Путина высказала вице-премьер Татьяна Голикова. Она рассказала о том, что 66 регионов имеют достаточно высокие показатели тестирования на коронавирус.

Общество Путин объявил о новых выплатах на детей Каждая российская семья, в которой воспитываются дети от трех до 16 лет, сможет получить единовременную помощь в размере 10 тысяч рублей на каждого ребенка, заявил президент Владимир Путин. 485

Политика На Украине поразились количеству проводимых в РФ тестов на коронавирус Украинские СМИ поразились количеству тестируемых на коронавирус россиян в сутки, цифры в ходе обращения к россиянам озвучил президент РФ Владимир Путин.

Космос Футуролог Медведев: «есть проблемы пострашнее вируса» Читайте начало интервью: Футуролог: спасает не глобализация, спасает государство Футуролог размышляет об оцифрованном мире и жизни вне мегаполисов Данила Медведев: о скорости прогресса и компьютеризации Спад и взлет — Как вы относитесь к теории Гумилева о том, что каждая нация, каждая культура имеет пики и падения.

Общество Семьи с детьми до трех лет получат дополнительные 5 тыс. руб. в месяц Размер выплаты составит 5 тыс. руб. На нее смогут рассчитывать лица, имеющие право на другие выплаты в рамках федерального закона "О дополнительных мерах государственной поддержки семей, имеющих детей", а также граждане России, у которых первый ребенок родился или был усыновлен с 1 апреля 2017 года по 1 января 2020 года. 138

Общество В Подмосковье продлили ограничения по работе предприятий Ограничения по работе предприятий в Подмосковье будут продлены до следующего понедельника, сообщил глава региона Андрей Воробьев. 37

Общество Вице-мэра Новороссийска уволили после видео с шашлыками на карантине Вице-мэра Новороссийска Екатерину Демченко уволили после того, как в интернете распространилось видео, на котором чиновница жарит шашлыки на природе и нарушает режим самоизоляции. 63

Общество Названа причина сбоя в работе портала госуслуг Временная частичная недоступность портала госуслуг, с которой пользователи столкнулись в понедельник вечером, была обусловлена проведением тестирования его устойчивости к планируемому росту обращений, сейчас портал работает в штатном режиме, сообщили РИА Новости в пресс-службе компании "РТ Лабс" ("дочка" "Ростелекома", оператора портала). 131

Политика Путин заявил об окончании периода нерабочих дней с 12 мая "Сегодня, 11 мая истекает ранее объявленный период нерабочих дней, в общей сложности, начиная с 30 марта, он продлился более шести недель", - заявил глава государства на совещании по санитарно-эпидемиологической обстановке в РФ. 227

Происшествия Организаторов массовой «вечеринки» в Подмосковье доставили в полицию Организаторов массовых гуляний у ТЦ в Солнечногорске доставили в полицию для объяснений, сообщила РИА Новости начальник пресс-службы подмосковного главка МВД Татьяна Петрова. 4

Общество В Москве за сутки умерли 55 пациентов с коронавирусом «В Москве скончались 55 пациентов, у которых был подтвержден диагноз пневмония и получен положительный результат тестов на коронавирусную инфекцию»,-- говорится в сообщении. 55

Общество В Крыму режим самоизоляции продлили до лета В Крыму продлили режим самоизоляции до 31 мая. Об этом говорится в указе главы республики Сергея Аксенова. 236

Шоу-бизнес Ани Лорак показала фото сдавшей ее в интернат мамы Популярная украинская певица Ани Лорак (настоящее имя — Каролина Куек) опубликовала на своей станице в Instagram фотографию со своей мамой Жанной Васильевной.

Общество В Туле вводится обязательный масочный режим Тула, 11 мая 2020, 12:44 — REGNUM Обязательный масочный режим вводится в Туле, а также в Новомосковске, в Веневском, Тепло-Огаревском, Щекинском, Заокском и Ясногорском районах Тульской области. 15

Общество Смертность в Москве в апреле выросла на 20% за последние десять лет Количество смертей, зафиксированных в Москве в апреле, выросло на 20% по сравнению со средним значением для этого месяца за последние десять лет, следует из данных, опубликованных на портале открытых данных правительства Москвы. 317

Общество Названы новые требования к проведению ЕГЭ Минпросвещения и Роспотребнадзор разработали требования к организации проведения ЕГЭ в условиях эпидемии Сovid-19: школьников будут рассаживать зигзагообразно на более дальнее расстояние, всем участникам экзамена будут измерять температуру и обрабатывать руки антисептиком. 652

Общество Куйвашев анонсировал смягчение карантина в Свердловской области Глава региона отметил, что наступившая неделя может стать решающей для Свердловской области при определении вопроса о продлении или снятия ограничительных мер. 43

Общество В Башкирии отменили режим всеобщей самоизоляции В Башкирии снимают введенный из-за распространения коронавируса режим обязательной самоизоляции для граждан и разрешают свободное передвижение. 84

Общество В Волгоградской области вводят обязательный масочный режим Региональный оперативный штаб принял решение ввести обязательное ношение индивидуальных средств защиты на улицах Волгоградской области. 43

Общество Определены сроки открытия школ и детских садов в России Глава отдела клинических исследований НИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Татьяна Руженцова в интервью порталу стопкоронавирус.рф назвала сроки открытия в России детских садов, школ и вузов. 65