Коронавирус
Российская газетаГоликова: России придется жить с коронавирусной инфекцией
Вирус никуда не уйдет, поэтому России придется жить с коронавирусной инфекцией. Такое мнение на совещании у президента РФ Владимира Путина высказала вице-премьер Татьяна Голикова. Она рассказала о том, что 66 регионов имеют достаточно высокие показатели тестирования на коронавирус.
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России придется жить с новой коронавирусной инфекцией, сообщила вице-премьер РФ Татьяна Голикова.РИА Новости10:22
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Московский Комсомолец Улан-Удэ 21:32
Общество
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ЦСКА вновь интересуется защитником «Крузейро» Кака
Защитник «Крузейро» Кака может продолжить карьеру в чемпионате России, сообщает UOL.
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РБК 11:09
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Правительство Великобритании разрешило спортивные мероприятия с 1 июня
В понедельник премьер-министр Великобритании Борис Джонсон выступил с обращением, и один из пунктов предусматривает разрешение с 1 июня спортивных мероприятий.
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Путин: сотрудникам социальных учреждений дадут специальную доплату
Как передаёт корреспондент ИА REGNUM, об этом 11 мая заявил президент России Владимир Путин на совещании по коронавирусу.
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В России хотят минимальный размер оплаты труда приравнять к минимальному окладу.
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Путин призвал регионы учитывать ситуацию при снятии ограничений
Президент России Владимир Путин призвал глав регионов учитывать ситуацию с коронавирусом в субъектах при снятии введённых ранее ограничений.
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