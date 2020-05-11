с чего всё началось

Вирус никуда не уйдет, поэтому России придется жить с коронавирусной инфекцией. Такое мнение на совещании у президента РФ Владимира Путина высказала вице-премьер Татьяна Голикова. Она рассказала о том, что 66 регионов имеют достаточно высокие показатели тестирования на коронавирус.

Политика Путин заявил об окончании периода нерабочих дней с 12 мая "Сегодня, 11 мая истекает ранее объявленный период нерабочих дней, в общей сложности, начиная с 30 марта, он продлился более шести недель", - заявил глава государства на совещании по санитарно-эпидемиологической обстановке в РФ. 256

Общество Новый вид мошенничества с кредитными историями зафиксировали в России Мошенники предлагают получить кредитную историю после заполнения анкеты на фейковом сайте за 299 рублей и звонят или шлют SMS с предложением улучшить ее за 10—300 тыс. рублей.

Общество Гидрометцентр предупредил о похолодании в европейской части России Жителей центральных регионов России вскоре ожидает резкое похолодание на десять градусов, при этом на Урале и в Сибири температуры днем будут достигать 35 градусов. 283

Общество Вице-мэра Новороссийска уволили из-за шашлыков на самоизоляции Заместитель мэра Новороссийска Екатерина Демченко лишилась своего поста после публикации в Сети видео ее отдыха во время самоизоляции. 326

Армия и оружие Норвежцы испугались реакции России из-за «американского» радара Обновленный радар будет располагаться всего в 28 км от границы с РФ, и жители Вардё выразили обеспокоенность возможной реакцией Москвы.

Общество В Кузбассе режим повышенной готовности продлили до 17 мая Режим повышенной готовности в Кузбассе продлен до 17 мая, с 12 мая в регионе начнут снимать связанные с ним ограничения, вводить цифровые пропуска в области пока не будут, заявил губернатор Кемеровской Сергей Цивилев в телеобращении к жителям региона. 35

Культура Умер актер и комик Джерри Стиллер На 93-м году жизни умер американский актер и комик Джерри Стиллер. Об этом в твиттере сообщил его сын, актер Бен Стиллер. 12

Политика США предложили Ирану прислать самолет за своими гражданами Тегеран может послать специальный самолет и забрать из США 11 своих граждан, которые изъявили желание вернуться на родину и которых американские власти стремятся депортировать, заявил исполняющий обязанности замминистра внутренней безопасности Соединенных Штатов Кен Кучинелли.

Наука Тайна Тунгусского метеорита разгадана Тайну падения Тунгусского метеорита в Сибири в 1908 году удалось раскрыть российским ученым, сообщает корреспондент tvbrics.com со ссылкой на журнал Monthly Notices of the Royal Astronomical Society. 76

Происшествия В Бурятии пассажир «Паджеро» погиб после столкновения машины с деревом 34-летний пассажир автомобиля «Митсубиши Паджеро» погиб в ДТП, которое произошло вчера днем, 11 мая, в Кабанском районе Бурятии.

Общество Собянин назвал пять условий для нормальной жизни в «новой реальности» Мэр Москвы Сергей Собянин в рамках совещания по вопросу санитарно-эпидемиологической обстановки в России, на котором присутствовал президент Владимир Путин и члены правительства, заявил о разработке пяти направлений комплекса мер для возвращения городов и регионов к нормальной жизни в условиях распространения коронавируса. 719

Футбол ЦСКА вновь интересуется защитником «Крузейро» Кака Защитник «Крузейро» Кака может продолжить карьеру в чемпионате России, сообщает UOL.

Футбол Правительство Великобритании разрешило спортивные мероприятия с 1 июня В понедельник премьер-министр Великобритании Борис Джонсон выступил с обращением, и один из пунктов предусматривает разрешение с 1 июня спортивных мероприятий.

Общество Путин: сотрудникам социальных учреждений дадут специальную доплату Как передаёт корреспондент ИА REGNUM, об этом 11 мая заявил президент России Владимир Путин на совещании по коронавирусу. 54

Технологии Пользователи Windows 7 всё ещё могут бесплатно перейти на Windows 10 Сетевые источники сообщают, что в настоящее время пользователи Windows 7 всё ещё могут обновить бесплатно программную платформу до Windows 10, несмотря на то, что официально это предложение стало неактуальным несколько лет назад. 33

Путешествия Турция решила не закрываться для туристов из-за коронавируса Как отметил министр, программа сертификации гарантирует, что прибывающие в Турцию туристы будут проводить свой отпуск безопасным и гигиеничным образом. 6

Экономика В России могут приравнять минимальный оклад к МРОТ В России хотят минимальный размер оплаты труда приравнять к минимальному окладу.