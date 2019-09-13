Экономика

Kazanfirst.ruKazanfirst.ruГоликова: В 2020 году ожидается увеличение материнского капитала

В 2020 году материнский капитал составит 466 600 рублей. Его проиндексируют на 3,8%, об этом заявила вице-премьер Татьяна Голикова на заседании Российской трехсторонней комиссии по регулированию социально-трудовых отношени, передает «Интерфакс».
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Материнский капитал в 2020 году будет увеличен

Южный Федеральный10:59

Размер материнского капитала в 2020 году увеличится до 466 тысяч рублей

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Материнский капитал увеличат в 2020 году до 466,6 тыс. рублей

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RT на русскомвчера в 10:29

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Правительство индексирует маткапитал впервые за пять лет

Ведомостивчера в 09:20

Голикова анонсировала увеличение маткапитала

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Автоматически обработано 6995 источников, обновлено в 14:33, Вашингтон
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В Министерстве внутренней безопасности США появилась свастика

Внутри министерства внутренней безопасности США неизвестные нарисовали свастику, хотя в министерстве нет и не может быть места символам ненависти, сообщил главный помощник замминистра Брайан Мерфи.
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Школы и детсады на Алтае приостановили работу из-за трех землетрясений

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Плавучая АЭС «Академик Ломоносов» пришвартовалась на Чукотке

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Татьяна Голикова
Российский экономист
Российский государственный деятель, экономист. Заместитель председателя Правительства Российской Федерации по вопросам социальной политики с 18 мая 2018 года. Декан факультета государственного управления и финансового контроля Финансового университета при Правительстве РФ.
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