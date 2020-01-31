В России зафиксированы двое первых больных новым типом коронавируса - в Забайкалье и Тюменской области, сообщила вице-премьер РФ, глава оперативного штаба Татьяна Голикова. По ее словам, заболевшие - граждане Китая. Еще накануне вечером сообщалось, что в России пока никто не заразился коронавирусом.

с чего всё началось

На территории РФ выявлено двое больных новой инфекцией коронавируса - в Забайкальском крае и Тюменской области. Об этом сообщает РИА Новости, ссылаясь на слова вице-премьера РФ Татьяны Голиковой.

Голикова: В России выявлены первые два случая заражения коронавирусом

Происшествия В Москве задержали высокопоставленного полицейского из управления МВД В Москве задержали высокопоставленного полицейского из главного управления уголовного розыска МВД Евгения Кузина, следует из ходатайства, поступившего в Пресненский суд.

Политика Госдеп пообещал расширить антироссийские санкции США не признают эти решения, и последовательно вводят санкции против российских компаний, ведомств и граждан, требуя вернуть полуостров Украине.

Политика Горбачёв прокомментировал слова Зеленского об СССР и Второй мировой Бывший президент СССР Михаил Горбачёв прокомментировал высказывания украинского лидера Владимира Зеленского о роли Советского Союза в «развязывании» Второй мировой войны.

Общество Из-за коронавируса в Забайкалье закрыли все школы Зампред заксобрания Забайкальского края Алексей Бутыльский сообщил, что школы региона закрывают на карантин из-за обнаруженного в регионе источника коронавируса.

Шоу-бизнес Любовь Успенская попросила не разрушать психическое здоровье ее дочери На днях Любовь Успенская на своей странице в Инстаграм обратилась к подписчикам и журналистам и попросила оставить в покое ее дочь Татьяну Плаксину.

Здоровье ФАС проверит данные о росте цен на маски и лекарства Федеральная антимонопольная служба РФ проверит обращения граждан о росте цен на медицинские маски и противовирусные препараты в стране, пишет РИА Новости со ссылкой на пресс-службу надзорного ведомства.

Энергетика «Нафтогаз» увеличил тариф на транзит российского газа С 1 января 2020 года украинская нефтяная компания "Нафтогаз" увеличила тариф для "Газпрома" на транзит российского газа в Европу как минимум на 2%, сообщает РБК.

Шоу-бизнес Экс-супруга Богомолова исполнила смелый танец в присутствии Собчак Актриса стала раздеваться на сцене На прошедшем в столичном театре на Малой Бронной светском мероприятии, посвященном кино, зрители в зале засняли чувственный танец Дарьи Мороз.

Общество Верховный суд отказался пересматривать приговор Константину Котову Обращение было подано в связи с определением Конституционного суда, который потребовал пересмотреть приговор, вынесенный Котову Тверским судом в сентябре прошлого года.

Общество Правительство России проиндексировало выплаты инвалидам и ветеранам Отмечается, что индексация затронет ветеранов, инвалидов, граждан, имеющих детей, а также будет касаться выплат при обязательном социальном страховании от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний.

Здоровье Минздрав РФ назвал список препаратов для лечения коронавируса На сегодняшний день для лечения коронавируса нового типа, вспышка которого произошла в китайском городе Ухань в декабре 2019 года, можно использовать три медицинских препарата.