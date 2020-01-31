Общество
Российская газетаГоликова: В России выявлены первые два случая заражения коронавирусом
На территории РФ выявлено двое больных новой инфекцией коронавируса - в Забайкальском крае и Тюменской области. Об этом сообщает РИА Новости, ссылаясь на слова вице-премьера РФ Татьяны Голиковой.
Читать в источнике
Оценить1764
с чего всё началось
В России зафиксированы двое первых больных новым типом коронавируса - в Забайкалье и Тюменской области, сообщила вице-премьер РФ, глава оперативного штаба Татьяна Голикова. По ее словам, заболевшие - граждане Китая. Еще накануне вечером сообщалось, что в России пока никто не заразился коронавирусом.Интерфакс07:39
Подробнее о событии
Показать все источники
Экс-министр здравоохранения о коронавирусе: не стоит ходить на массовые мероприятия
Московский Комсомолец08:58
Автоматически обработаны 7052 источника, обновлено в 11:07, Ашберн
Происшествия
В Москве задержали высокопоставленного полицейского из управления МВД
В Москве задержали высокопоставленного полицейского из главного управления уголовного розыска МВД Евгения Кузина, следует из ходатайства, поступившего в Пресненский суд.
Политика
Госдеп пообещал расширить антироссийские санкции
США не признают эти решения, и последовательно вводят санкции против российских компаний, ведомств и граждан, требуя вернуть полуостров Украине.
Политика
Горбачёв прокомментировал слова Зеленского об СССР и Второй мировой
Бывший президент СССР Михаил Горбачёв прокомментировал высказывания украинского лидера Владимира Зеленского о роли Советского Союза в «развязывании» Второй мировой войны.
Общество
Из-за коронавируса в Забайкалье закрыли все школы
Зампред заксобрания Забайкальского края Алексей Бутыльский сообщил, что школы региона закрывают на карантин из-за обнаруженного в регионе источника коронавируса.
Автоспорт
«Рейсинг Пойнт» в 2021 году сменит название на «Астон Мартин»
Политика
Глава горсовета Керчи отозвала заявление об отставке
Происшествия
Появились подробности о первых пациентах с коронавирусом в России
О первых случаях заражения ранее 31 января сообщила вице-премьер Татьяна Голикова, возглавляющая оперативный штаб по борьбе с вирусом.
Футбол
Ригони досрочно вернется из «Сампдории» в «Зенит»
Шоу-бизнес
Любовь Успенская попросила не разрушать психическое здоровье ее дочери
На днях Любовь Успенская на своей странице в Инстаграм обратилась к подписчикам и журналистам и попросила оставить в покое ее дочь Татьяну Плаксину.
Здоровье
ФАС проверит данные о росте цен на маски и лекарства
Федеральная антимонопольная служба РФ проверит обращения граждан о росте цен на медицинские маски и противовирусные препараты в стране, пишет РИА Новости со ссылкой на пресс-службу надзорного ведомства.
Происшествия
В Петербурге под завалами рухнувшего спорткомплекса нашли погибшего
Один из рабочих, проводивших демонтаж спортивного комплекса «Петербургский» в Санкт-Петербурге, погиб в результате незапланированного обрушения крыши.
Гаджеты
В РФ представили праздничные Huawei P30 Pro и наушники FreeBuds 3
Например, смартфон Huawei P30 Pro, который поступит в продажу 7 февраля, выйдет в новом эксклюзивном цвете – дымчатый лавандовый.
Энергетика
«Нафтогаз» увеличил тариф на транзит российского газа
С 1 января 2020 года украинская нефтяная компания "Нафтогаз" увеличила тариф для "Газпрома" на транзит российского газа в Европу как минимум на 2%, сообщает РБК.
Происшествия
Родные пропавшего под Смоленском ребенка опознали его обувь
Футбол
Сеск — Головину, который рекламировал бритву: у тебя же нет волос
Полузащитник «Монако» Сеск Фабрегас оставил смешной комментарий в «Инстаграме» под постом одноклубника Александра Головина, который рекламировал продукцию одного из производителей бритвенных принадлежностей.
Происшествия
У прибывших в Москву бортпроводников заподозрили коронавирус
У бортпроводников прибывшего из Китая в Москву рейса заподозрили смертельный коронавирус.
Здоровье
Излечившаяся от коронавируса китаянка рассказала о болезни
Жительница китайского города Чунцина, излечившаяся от коронавируса, рассказала о болезни.
Происшествия
Бомбу не нашли у угрожавшей взорвать в Домодедово самолет женщины
Шоу-бизнес
Экс-супруга Богомолова исполнила смелый танец в присутствии Собчак
Актриса стала раздеваться на сцене На прошедшем в столичном театре на Малой Бронной светском мероприятии, посвященном кино, зрители в зале засняли чувственный танец Дарьи Мороз.
Общество
Верховный суд отказался пересматривать приговор Константину Котову
Обращение было подано в связи с определением Конституционного суда, который потребовал пересмотреть приговор, вынесенный Котову Тверским судом в сентябре прошлого года.
Музыка
На Украине участницу отбора на Евровидение затравили за русский язык
Украинскую певицу Екатерину Гуменюк (Ассоль), которая выступит в первом полуфинале национального отбора на Евровидение, раскритиковали за представление песни на русском языке.
Общество
Правительство России проиндексировало выплаты инвалидам и ветеранам
Отмечается, что индексация затронет ветеранов, инвалидов, граждан, имеющих детей, а также будет касаться выплат при обязательном социальном страховании от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний.
Здоровье
Минздрав РФ назвал список препаратов для лечения коронавируса
На сегодняшний день для лечения коронавируса нового типа, вспышка которого произошла в китайском городе Ухань в декабре 2019 года, можно использовать три медицинских препарата.
Футбол
Роналду первым в мире достиг отметки 200 млн подписчиков в Instagram
Пятикратному обладателю "Золотого мяча" покорилась отметка в 200 млн подписчиков в Instagram, что позволило ему стать первым пользователем социальной сети со столь значительной аудиторией.
Политика
Мишустин и Пашинян сделали селфи на двусторонней встрече в Казахстане
Премьер-министры России и Армении Михаил Мишустин и Никол Пашинян на первой двухсторонней встрече, которая состоялась на полях межправсовета ЕАЭС в Алма-Ате, сделали не только официальные протокольные снимки с рукопожатием, но и селфи.
Футбол
Кокорин рассказал о своих договорённостях с «Зенитом»
Происшествия
Брошенных отцом в Шереметьево детей передадут их бабушке
Биатлон
Первый тренер Логинова: Не хочу касаться темы Александра
Первый тренер российского биатлониста Александра Логинова Екатерина Халиуллина рассказала о том, что не поддерживает общение со своим воспитанником.
Хоккей
Хет-трик Кугрышева помог «Салавату» победить «Адмирал»
Салават Юлаев одержал гостевую победу над Адмиралом в рамках регулярного чемпионата КХЛ 6:3.