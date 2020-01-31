Общество

Российская газетаРоссийская газетаГоликова: В России выявлены первые два случая заражения коронавирусом

На территории РФ выявлено двое больных новой инфекцией коронавируса - в Забайкальском крае и Тюменской области. Об этом сообщает РИА Новости, ссылаясь на слова вице-премьера РФ Татьяны Голиковой.
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В России выявили двух первых больных коронавирусом

В России зафиксированы двое первых больных новым типом коронавируса - в Забайкалье и Тюменской области, сообщила вице-премьер РФ, глава оперативного штаба Татьяна Голикова. По ее словам, заболевшие - граждане Китая. Еще накануне вечером сообщалось, что в России пока никто не заразился коронавирусом.
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