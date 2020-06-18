Коронавирус
Российская газетаГоликова: Второй волны коронавируса может не быть
Наступления второй волны распространения коронавируса в России можно избежать, если соблюдать меры безопасности, сообщила журналистам вице-премьер России Татьяна Голикова. Она отметила, что сейчас делать какие-то предположения на будущее сложно, сначала нужно преодолеть первую волну заражения.
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Армия и оружие
На Украине проводят испытания ракетного комплекса «Нептун»
Одесса, Украина, 17 июня 2020, 13:45 — REGNUM В Одесской области Украины на полигоне «Алибей» продолжаются испытания ракетного комплекса «Нептун», сообщила 17 июня пресс-служба генерального штаба ВСУ.
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Евросоюз продлил антироссийские санкции из-за вступления полуострова Крым в состав России в 2014 году.
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Актера Михаила Ефремова привезли на очередной допрос в полицию
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Экономика
МЭР улучшило прогноз для российской экономики на ближайшие три года
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Французский маршал Филипп Петен, советский военачальник Андрей Власов, лидер украинских националистов Степан Бандера и норвежский правитель Видкун Квислинг были предателями, считает президент России Владимир Путин.
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Археологи проводили работы в королевском замке польского города Новы-Сонч, который был оккупирован во время Второй мировой войны нацистами.
Дилетант 10:49
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В четверг вечером в Петербурге начался сильный дождь, который сопровождается грозой.
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Общество
Сын Никиты Хрущева скончался в США
В США на 85-м году жизни скончался сын бывшего Первого секретаря ЦК КПСС Никиты Хрущева Сергей Хрущев.
Известия 16:55
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Экономика
Число новых заявок на пособие по безработице в США составило 1,5 млн
Количество американцев, впервые обратившихся за пособием по безработице на неделе, завершившейся 13 июня, уменьшилось на 58 тыс. и составило 1,508 млн человек, говорится в отчете министерства труда США.
Интерфакс 09:21
Происшествия
Около 76 индийских военных ранены в ходе столкновений с армией Китая
Порядка 76 индийских военных были ранены в результате произошедших в понедельник пограничных боестолкновений с китайской армией в Восточном Ладакхе (область в Индии).Об этом в четверг, 18 июня, сообщил телеканал NDTV со ссылкой на источник в Минобороны Индии.
Известия 17:29
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Газета.Ru 16:09
Общество
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«Достаточно высокая доля уверенности на сегодняшний день есть в том, что, да, в начале сентября наши замечательные школьники вернутся за парты и будут в полном объёме получать удовольствие от учебного процесса», — сказала глава Роспотребнадзора.
RT на русском вчера в 21:01
Общество
Минобрнауки утвердило особенности приема в вузы в 2020 году
Министерство науки и высшего образования России утвердило особенности приема в вузы в 2020 году.
ТАСС 14:45
Футбол
«Валенсия» с Черышевым проиграла «Реалу» в матче Примеры
«Валенсия» потерпела поражение от мадридского «Реала» в матче 29-го тура испанской Примеры.
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Шоу-бизнес
Меган Фокс перестала скрывать роман с Machine Gun Kelly
После разрыва звезда сериала «Беверли-Хиллз, 90210» сблизился с 25-летней моделью Кортни Стодден, а его супруга, которая и стала инициатором разрыва, начала встречаться с 30-летним рэпером Machine Gun Kelly, он же Колсон Бэйкер.
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Дуров прокомментировал разблокировку Telegram в России
Основатель Telegram Павел Дуров рассказал, что в результате разблокировки мессенджера Роскомнадзором вырастет скорость работы мобильных приложений на территории России, при этом принцип сохранности личных данных в Telegram останется неизменным.
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В Минэнерго прокомментировали рост цен на бензин
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Семья погибшего в ДТП Сергея Захарова решила опубликовать переписку со своим адвокатом Александром Добровинским по поводу компенсации, которую им предложил актер Михаил Ефремов.
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Фигурное катание
Липницкая подтвердила слухи о своей беременности
Российская фигуристка, олимпийская чемпионка Юлия Липницкая подтвердила сведения о своей беременности, распространяемые в средствах массовой информации.
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EA выпустила Titanfall 2, Dead Space 3, The Sims 4 и A Way Out в Steam
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Наука
Колибри могут видеть цвета, неизвестные человеку
Ученые во время нового исследования обнаружили, что глаз колибри может отличать цвета, которые человек не видит.
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Единоборства
Отец Нурмагомедова вылечился от коронавируса
Отец чемпиона UFC Хабиба Нурмагомедова Абдулманап Нурмагомедов излечился от коронавируса. Об этом рассказал тренер бойца Хавьер Мендес.
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Актриса Ребел Уилсон за четыре дня похудела на три килограмма
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