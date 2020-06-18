Наступления второй волны распространения коронавируса в России можно избежать, если соблюдать меры безопасности, сообщила журналистам вице-премьер России Татьяна Голикова. Она отметила, что сейчас делать какие-то предположения на будущее сложно, сначала нужно преодолеть первую волну заражения.

Голикова: Второй волны коронавируса может не быть

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