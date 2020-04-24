Коронавирус
АрбузГоликова заявила, что россияне устали от ограничений
Вице-премьер Татьяна Голикова выступила с заявлением, в котором отметила, что россияне устали от ограничений, связанных с нераспространением коронавирусной инфекции. По ее мнению, сейчас важно оценить, когда можно будет постепенно снимать ограничительные меры и возвращаться к нормальной жизни.
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с чего всё началось
Жители России устали от ограничений из-за коронавируса, важно оценить возможность ослабления ограничительных мер. Об этом заявила вице-премьер РФ Татьяна Голикова в пятницу на совещании с ведущими экспертами в сфере эпидемиологии и вирусологии.ТАСС11:50
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