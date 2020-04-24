Жители России устали от ограничений из-за коронавируса, важно оценить возможность ослабления ограничительных мер. Об этом заявила вице-премьер РФ Татьяна Голикова в пятницу на совещании с ведущими экспертами в сфере эпидемиологии и вирусологии.

с чего всё началось

Вице-премьер Татьяна Голикова выступила с заявлением, в котором отметила, что россияне устали от ограничений, связанных с нераспространением коронавирусной инфекции. По ее мнению, сейчас важно оценить, когда можно будет постепенно снимать ограничительные меры и возвращаться к нормальной жизни.

Голикова заявила, что россияне устали от ограничений

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