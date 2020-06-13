Коронавирус
РБКГоликова анонсировала промышленное производство вакцины в сентябре
Промышленное производство вакцины от коронавируса планируется начать в сентябре, препарат будет выпускать Национальный исследовательский центр эпидемиологии и микробиологии им. Н.Ф.Гамалеи Минздрава России (НИЦЭМ), сообщила вице-премьер Татьяна Голикова, передает «РИА Новости».
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Французский журналист предрек распад США
Соединенным Штатам угрожает распад из-за «самоубийственной» политики американского лидера Дональда Трампа, считает обозреватель Le Figaro Николя Бавре.
Известия 11 июня в 22:23
Общество
На Украине задержали трех человек по делу о предложении крупной взятки
Три человека задержаны на Украине по делу о предложении 6 миллионов долларов взятки, один из фигурантов получил статус подозреваемого, заявил на брифинге глава Национального антикоррупционного бюро Артем Сытник.
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Авто
Новый купе-кроссовер Tayron X от Volkswagen добрался до дилеров
Компания Volkswagen готовит к выходу на рынок новый купеобразный кроссовер Tayron X. Как сообщает портал "Новые автомобили" со ссылкой на издание Autohome, накануне первые тестовые экземпляры модели появились в автосалонах официальных дилеров марки.
Новые автомобили вчера в 01:49
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Александр Ширвиндт рассказал о пьяных выходках Олега Ефремова
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Голикова заявила о снятии ограничений в 49 регионах России
Вице-премьер России Татьяна Голикова сообщила, что уже в 49 регионах страны приступили к отмене ограничений, которые были введены из-за пандемии коронавируса.
Профиль 06:42
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Высочайший небоскрёб мира окрасили в цвета флага России
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NI объяснил, почему у России есть основания опасаться вторжения НАТО
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Кого коснется индексация пенсии в России с 1 июля.
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Майя Ломидзе: С 15-20 июня можно будет планировать летний отдых
Майя Ломидзе: В большинстве случаев информация об открытии регионов не анонсируется.
Российская газета вчера в 23:00
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Два пилота погибли при крушении самолета в Самарской области
Оба пилота погибли при крушении легкомоторного самолета Як-52 под Самарой. Об этом в субботу, 13 июня, сообщил источник «Известий».
Известия 05:16
Шоу-бизнес
Королёва рассказала, как Зеленский помог ей с юбкой
Во время своей карьеры артиста президент Украины Владимир Зеленский помог Наташе Королевой поправить "подскочившую" наверх юбку.
Pravda.Ru 04:56
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Петербург с 15 июня снимает часть ограничений
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Назван продукт, который снижает давление и холестерин.
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Плющенко: «Трусова сделала новый четверной прыжок»
Напомним, уроженка Рязани Трусова владеет четверным лутцем, флипом, тулупом и сальховом.
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Пригожин отреагировал на ДТП с участием Ефремова
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Раскрыта тайна радиосигналов, исходящих из глубин Антарктиды
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Самойлову заметили на съемках с Джиганом за несколько дней до развода
Оксану Самойлову заметили на съемках программы «Вечерний Ургант», где она сопровождала своего супруга Джигана.
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Украину приняли в партнёрство расширенных возможностей НАТО
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Авто
Российских водителей ждет ряд нововведений с 1 июля
На территории Российской Федерации с 1 июля текущего года начинает действовать целый ряд новых правил, которые коснутся автомобилистов.
Новые автомобили 00:51
Гаджеты
Платы на AMD B550 обещают рекордный разгон памяти: лучше AMD X570 и Intel Z490
Любопытно, что даже для самых продвинутых плат на чипсете Intel Z490 под процессоры Comet Lake-S производители заявляют поддержку памяти DDR4 с частотами до 4800 МГц.
3DNews 11 июня в 13:58
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Россияне смогут получать выплаты и пособия без справок
Новые правила касаются в том числе выплат семьям с детьми от трех до семи лет.
Коммерсантъ 05:08
Происшествия
На газораспределительной станции в Казани произошел взрыв
Прибывшие на место спасатели установили, что около 22:00 произошел взрыв в здании операторной, в результате чего загорелась стационарная емкость готовой продукции объемом 200 кубометров.
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В Сети впервые появилось изображение новой российской военной техники, которая может оказаться модификацией тяжелой огнеметной системы ТОС-1А «Солнцепек», получившей название «Тосочка».
ФАН вчера в 22:42
Общество
В МВД России отметили снижение числа преступлений в мае
В России общее число преступлений, совершенных за май текущего года, снизилось на 5,6% по сравнению с аналогичным периодом 2019 года.
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Общество
В США выявили более 22 тысяч новых случаев заражения коронавирусом
Свыше 22 тысяч новых случаев заражения COVID-19 зафиксировали за сутки в США, почти 900 человек скончались, сообщает университет Джонса Хопкинса, который суммирует данные федеральных и местных властей, а также СМИ и других открытых источников.
РИА Новости вчера в 06:59
Политика
Путин присвоил представителю СК Петренко звание генерал-майора юстиции
Указом президента Владимира Путина руководителю управления взаимодействия со СМИ Следственного комитета России Светлане Петренко присвоено звание генерал-майора юстиции.
Взгляд.ру 11 июня в 13:35