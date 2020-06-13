Коронавирус

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Промышленное производство вакцины от коронавируса планируется начать в сентябре, препарат будет выпускать Национальный исследовательский центр эпидемиологии и микробиологии им. Н.Ф.Гамалеи Минздрава России (НИЦЭМ), сообщила вице-премьер Татьяна Голикова, передает «РИА Новости».
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с чего всё началось

Голикова анонсировала запуск производства первой вакцины от коронавируса в сентябре

Национальный исследовательский центр эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Минздрава России (НИЦЭМ) первым в стране может выпустить вакцину от COVID-19, по плану промышленное производство начнется в сентябре.
Интерфакс05:34

Подробнее о событии

Голикова анонсировала промышленное производство вакцины в сентябре

РБК06:51

Голикова рассказала о ходе создания вакцины от COVID-19

РИА Новости05:48

Институт Гамалеи начнёт промпроизводство вакцины от COVID-19 в сентябре

RT на русском05:46

Голикова анонсировала запуск производства первой вакцины от коронавируса в сентябре

Интерфакс05:34

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Новости Перми 59.ru05:27

Первая российская вакцина от коронавируса будет готова в августе

НГС05:27

В России две вакцины от коронавируса планируется запустить в производство в сентябре

ТАСС05:20
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Люди в черной одежде и с закрытыми лицами устроили беспорядки во время несогласованной акции протеста против расизма и полицейского насилия на площади Республики в Париже.
Российская газета 11:16
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Политика

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Изображения «Тосочки» впервые появились в Сети

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Татьяна Голикова
Российский экономист
Российский государственный деятель, экономист. Заместитель председателя правительства Российской Федерации по вопросам социальной политики с 18 мая 2018. Декан факультета государственного управления и финансового контроля Финансового университета при Правительстве РФ.
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