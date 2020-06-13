Коронавирус
РИА НовостиГоликова рассказала о ходе создания вакцины от COVID-19
Вице-премьер РФ Татьяна Голикова назвала лидерами по созданию вакцины от коронавируса Институт Гамалеи, центр Роспотребнадзора "Вектор" и Институт вакцин и сывороток ФМБА, появление их вакцин ожидается в 2020 году.
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Наука
В США опубликовали новые результаты испытаний вакцины от коронавируса
Предварительные результаты испытания вакцины от коронавируса на мышах, проведенные американской компанией Moderna, показали, что препарат не увеличивает риск более тяжелого течения болезни и что даже одна его доза может защитить от COVID-19.
РБК вчера в 20:49
Кино
Киноакадемия изменила правила выбора номинантов на «Оскар»
На 94-ой церемонии «Оскар», которая пройдет в 2022 году, в номинации лучший фильм будут представлены 10 картин.
Сайт интересных новостей вчера в 19:59
Авто
Renault Dokker ушел с российского рынка
«Каблучок» Renault Dokker покинул российский рынок спустя два с половиной года после дебюта.
Автоновости дня вчера в 01:31
Общество
Российским пенсионерам собираются дать единовременную выплату
По словам эксперта, ПФР РФ собирается выдать пенсионерам единовременные денежные выплаты.
Кавказ Пост 11 июня в 15:33
Происшествия
Семья Сергея Захарова сочла извинения Ефремова запоздалыми
Фактически извинения семьей погибшего не приняты, рассказал ТАСС адвокат Захаровых Александр Добровинский.
Вести.Ru 07:00
Происшествия
Людей эвакуируют из «Афимолл Сити» из-за возгорания
"До прибытия пожарно-спасательных подразделений из здания были эвакуированы около 400 человек", - уточнили в МЧС.
Газета.Ru 08:23
Происшествия
На Кубани за сутки подтверждено 78 случаев заражения коронавирусом
Краснодар, 13 июня 2020, 11:06 — REGNUM 78 новых случаев заражения подтверждено в Краснодарском крае за последние сутки, об этом сообщили в региональном оперативном штабе 13 июня.
REGNUM 04:06
Политика
На Украине отменили запрет на въезд иностранцев
Как сообщает Государственная пограничная служба Украины, утратило силу распоряжение правительства о временном запрете въезда на Украину иностранцев.
News.ru 08:08
Армия и оружие
Турецкий «уничтожитель» российских «Панцирей-С1» установил рекорд
В июне агентство Defense Express, ссылаясь на собственные источники, установило, что за последние годы в ходе военных конфликтов в Сирии и Ливии было уничтожено не менее 23 зенитных ракетно-пушечных комплексов (ЗРПК) «Панцирь-С1» российского производства.
Lenta.ru вчера в 03:10
Армия и оружие
Подводный ракетоносец «Князь Владимир» вошел в состав ВМФ России
В боевой состав Военно-Морского флота России вошел атомный подводный ракетный крейсер стратегического назначения "Князь Владимир".
Вести.Ru вчера в 05:12
Игры
KFC показала ролик с анонсом собственной консоли
Сеть ресторанов KFC опубликовала в твиттере шуточное видео с анонсом собственной консоли.
Cyber.sports.ru 08:31
Общество
Россиянам не придется собирать справки для получения социальной помощи
Для получения социальной поддержки россияне не должны будут собирать справки, сообщает пресс-служба правительства.
Интерфакс 04:45
Армия и оружие
NI объяснил, почему у России есть основания опасаться вторжения НАТО
РИА Новости вчера в 21:10
Общество
Безработные получат дополнительное пособие на каждого ребенка
«Гражданам, признанным в установленном порядке безработными и имеющими детей в возрасте до 18 лет, размер пособия по безработице в июне — августе 2020 года увеличивается пропорционально количеству таких детей из расчета 3000 рублей за каждого ребенка одному из родителей, приемных родителей, усыновителей, а также опекуну (попечителю)», — говорится в постановлении.
ИА Красная Весна 11 июня в 12:36
Происшествия
Михаил Ефремов записал видеообращение по поводу ДТП
Заслуженный артист России Михаил Ефремов, помещенный под домашний арест после смертельного ДТП, записал видеообращение.
Газета.Ru 02:08
Здоровье
Росстат: в апреле умерли 2712 человек с коронавирусом
В апреле общее число зарегистрированных умерших с коронавирусом COVID-19 составило 2712 человек, следует из данных Росстата.
Коммерсантъ 07:19
Общество
Воробьев назвал число умерших от коронавируса в мае в Подмосковье
Губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что в регионе в результате заражения коронавирусом в мае скончались 506 человек.
Известия 06:03
Происшествия
Дочь Ефремова обратилась к семье погибшего Захарова
Дочь актера Михаила Ефремова Анна Мария обратилась к семье Сергея Захарова, погибшего в ДТП, которое устроил ее отец, в беседе с изданием Wonderzine.
Lenta.ru вчера в 19:47
Игры
Capcom анонсировала Resident Evil Village
RuNews24.ru 08:00
Происшествия
Ефремова допросили в статусе свидетеля по делу о сбыте наркотиков
Газета.Ru 11 июня в 14:19
Здоровье
Появились данные о начале второй волны коронавируса в США
Эксперты отмечают начало второй волны распространения коронавируса в ряде штатов США, включая Аризону, Техас, Флориду и Калифорнию, сообщает Bloomberg.
Взгляд.ру 10 июня в 22:46
Политика
Посол России заявил об отсутствии позитивных сигналов от США по СНВ-3
Договор о сокращении стратегических наступательных вооружений (СНВ-3) остаётся единственным действующим договором между Россией и США об ограничении вооружений, его действие истекает в феврале 2021 года.
Парламентская газета 08:41
Интернет
В WhatsApp появится новая функция
В WhatsApp появится функция быстрого поиска сообщения в чатах по дате.
Клопс вчера в 07:36
Происшествия
На трассе в Китае взорвался бензовоз
В Китае на трассе G15 «Шэньян–Хайкоу» взорвался бензовоз. Об этом 13 июня сообщило издание BJD. Инцидент произошел возле деревни Ляншань.
Известия 07:55
Кино
Netflix опубликовал драму «Пятеро одной крови» о ветеранах Вьетнама
Piter.tv вчера в 12:50
Армия и оружие
Армия США пыталась заблокировать военный патруль России в Сирии
В районе сирийского города Кобани российский военный патруль ранее подорвался на мине.
RuNews24.ru 11 июня в 11:03
Общество
Антитела к коронавирусу выявили у трети медиков в Москве
По словам Голиковой, тестирование методом иммуноферментного анализа (ИФА) на антитела к коронавирусу на первом этапе прошли 15,5 тыс. медиков в 60 учреждениях, в результате у 16,5% из них были обнаружены антитела.
РБК 05:33
Политика
МИД Румынии вызвал посла России из-за заявления Захаровой
Российского посла в Бухаресте Валерия Кузьмина вызвали в Министерство иностранных дел Румынии из-за заявлений представителя МИД России Марии Захаровой о румынской Национальной стратегии обороны.
РИА Новости вчера в 09:37
Общество
Петербург с 15 июня снимает часть ограничений
Санкт-Петербург с 15 июня снимает часть ограничений.
BFM.ru 06:40