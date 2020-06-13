Вице-премьер РФ Татьяна Голикова назвала лидерами по созданию вакцины от коронавируса Институт Гамалеи, центр Роспотребнадзора "Вектор" и Институт вакцин и сывороток ФМБА, появление их вакцин ожидается в 2020 году.

Голикова рассказала о ходе создания вакцины от COVID-19

Наука В США опубликовали новые результаты испытаний вакцины от коронавируса Предварительные результаты испытания вакцины от коронавируса на мышах, проведенные американской компанией Moderna, показали, что препарат не увеличивает риск более тяжелого течения болезни и что даже одна его доза может защитить от COVID-19. 62

Авто Renault Dokker ушел с российского рынка «Каблучок» Renault Dokker покинул российский рынок спустя два с половиной года после дебюта. 24

Происшествия Людей эвакуируют из «Афимолл Сити» из-за возгорания "До прибытия пожарно-спасательных подразделений из здания были эвакуированы около 400 человек", - уточнили в МЧС.

Происшествия На Кубани за сутки подтверждено 78 случаев заражения коронавирусом Краснодар, 13 июня 2020, 11:06 — REGNUM 78 новых случаев заражения подтверждено в Краснодарском крае за последние сутки, об этом сообщили в региональном оперативном штабе 13 июня. 1,6K

Политика На Украине отменили запрет на въезд иностранцев Как сообщает Государственная пограничная служба Украины, утратило силу распоряжение правительства о временном запрете въезда на Украину иностранцев. 1

Армия и оружие Турецкий «уничтожитель» российских «Панцирей-С1» установил рекорд В июне агентство Defense Express, ссылаясь на собственные источники, установило, что за последние годы в ходе военных конфликтов в Сирии и Ливии было уничтожено не менее 23 зенитных ракетно-пушечных комплексов (ЗРПК) «Панцирь-С1» российского производства. 85

Общество Безработные получат дополнительное пособие на каждого ребенка «Гражданам, признанным в установленном порядке безработными и имеющими детей в возрасте до 18 лет, размер пособия по безработице в июне — августе 2020 года увеличивается пропорционально количеству таких детей из расчета 3000 рублей за каждого ребенка одному из родителей, приемных родителей, усыновителей, а также опекуну (попечителю)», — говорится в постановлении. 1,9K

Происшествия Дочь Ефремова обратилась к семье погибшего Захарова Дочь актера Михаила Ефремова Анна Мария обратилась к семье Сергея Захарова, погибшего в ДТП, которое устроил ее отец, в беседе с изданием Wonderzine. 301

Политика Посол России заявил об отсутствии позитивных сигналов от США по СНВ-3 Договор о сокращении стратегических наступательных вооружений (СНВ-3) остаётся единственным действующим договором между Россией и США об ограничении вооружений, его действие истекает в феврале 2021 года.

Интернет В WhatsApp появится новая функция В WhatsApp появится функция быстрого поиска сообщения в чатах по дате. 37

Происшествия На трассе в Китае взорвался бензовоз В Китае на трассе G15 «Шэньян–Хайкоу» взорвался бензовоз. Об этом 13 июня сообщило издание BJD. Инцидент произошел возле деревни Ляншань. 2

Общество Антитела к коронавирусу выявили у трети медиков в Москве По словам Голиковой, тестирование методом иммуноферментного анализа (ИФА) на антитела к коронавирусу на первом этапе прошли 15,5 тыс. медиков в 60 учреждениях, в результате у 16,5% из них были обнаружены антитела. 5