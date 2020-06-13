Коронавирус

РИА НовостиРИА НовостиГоликова рассказала о ходе создания вакцины от COVID-19

Вице-премьер РФ Татьяна Голикова назвала лидерами по созданию вакцины от коронавируса Институт Гамалеи, центр Роспотребнадзора "Вектор" и Институт вакцин и сывороток ФМБА, появление их вакцин ожидается в 2020 году.
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Первая российская вакцина от коронавируса будет готова в августе

НГС05:27

Голикова рассказала о ходе создания вакцины от COVID-19

РИА Новости05:48

Институт Гамалеи начнёт промпроизводство вакцины от COVID-19 в сентябре

RT на русском05:46

Голикова анонсировала запуск производства первой вакцины от коронавируса в сентябре

Интерфакс05:34

Голикова анонсировала промышленное производство вакцины в сентябре

РБК06:51

Первая российская вакцина от коронавируса будет готова в августе

Новости Перми 59.ru05:27

В России две вакцины от коронавируса планируется запустить в производство в сентябре

ТАСС05:20
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Наука

В США опубликовали новые результаты испытаний вакцины от коронавируса

Предварительные результаты испытания вакцины от коронавируса на мышах, проведенные американской компанией Moderna, показали, что препарат не увеличивает риск более тяжелого течения болезни и что даже одна его доза может защитить от COVID-19.
РБК вчера в 20:49
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Кино

Киноакадемия изменила правила выбора номинантов на «Оскар»

На 94-ой церемонии «Оскар», которая пройдет в 2022 году, в номинации лучший фильм будут представлены 10 картин.
Сайт интересных новостей вчера в 19:59
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Авто

Renault Dokker ушел с российского рынка

«Каблучок» Renault Dokker покинул российский рынок спустя два с половиной года после дебюта.
Автоновости дня вчера в 01:31
24
Общество

Российским пенсионерам собираются дать единовременную выплату

По словам эксперта, ПФР РФ собирается выдать пенсионерам единовременные денежные выплаты.
Кавказ Пост 11 июня в 15:33
646
Происшествия

Семья Сергея Захарова сочла извинения Ефремова запоздалыми

Фактически извинения семьей погибшего не приняты, рассказал ТАСС адвокат Захаровых Александр Добровинский.
Вести.Ru 07:00
1,1K
Происшествия

Людей эвакуируют из «Афимолл Сити» из-за возгорания

"До прибытия пожарно-спасательных подразделений из здания были эвакуированы около 400 человек", - уточнили в МЧС.
Газета.Ru 08:23
Происшествия

На Кубани за сутки подтверждено 78 случаев заражения коронавирусом

Краснодар, 13 июня 2020, 11:06 — REGNUM 78 новых случаев заражения подтверждено в Краснодарском крае за последние сутки, об этом сообщили в региональном оперативном штабе 13 июня.
REGNUM 04:06
1,6K
Политика

На Украине отменили запрет на въезд иностранцев

Как сообщает Государственная пограничная служба Украины, утратило силу распоряжение правительства о временном запрете въезда на Украину иностранцев.
News.ru 08:08
1
Армия и оружие

Турецкий «уничтожитель» российских «Панцирей-С1» установил рекорд

В июне агентство Defense Express, ссылаясь на собственные источники, установило, что за последние годы в ходе военных конфликтов в Сирии и Ливии было уничтожено не менее 23 зенитных ракетно-пушечных комплексов (ЗРПК) «Панцирь-С1» российского производства.
Lenta.ru вчера в 03:10
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Армия и оружие

Подводный ракетоносец «Князь Владимир» вошел в состав ВМФ России

В боевой состав Военно-Морского флота России вошел атомный подводный ракетный крейсер стратегического назначения "Князь Владимир".
Вести.Ru вчера в 05:12
1,4K
Происшествия

В Рязани подозреваемый в хищении денег протаранил машину Росгвардии

Известия 08:12
Игры

KFC показала ролик с анонсом собственной консоли

Сеть ресторанов KFC опубликовала в твиттере шуточное видео с анонсом собственной консоли.
Cyber.sports.ru 08:31
1
Общество

Россиянам не придется собирать справки для получения социальной помощи

Для получения социальной поддержки россияне не должны будут собирать справки, сообщает пресс-служба правительства.
Интерфакс 04:45
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Армия и оружие

NI объяснил, почему у России есть основания опасаться вторжения НАТО

РИА Новости вчера в 21:10
2,4K
Общество

Безработные получат дополнительное пособие на каждого ребенка

«Гражданам, признанным в установленном порядке безработными и имеющими детей в возрасте до 18 лет, размер пособия по безработице в июне — августе 2020 года увеличивается пропорционально количеству таких детей из расчета 3000 рублей за каждого ребенка одному из родителей, приемных родителей, усыновителей, а также опекуну (попечителю)», — говорится в постановлении.
ИА Красная Весна 11 июня в 12:36
1,9K
Происшествия

Михаил Ефремов записал видеообращение по поводу ДТП

Заслуженный артист России Михаил Ефремов, помещенный под домашний арест после смертельного ДТП, записал видеообращение.
Газета.Ru 02:08
6,5K
Здоровье

Росстат: в апреле умерли 2712 человек с коронавирусом

В апреле общее число зарегистрированных умерших с коронавирусом COVID-19 составило 2712 человек, следует из данных Росстата.
Коммерсантъ 07:19
14
Общество

Воробьев назвал число умерших от коронавируса в мае в Подмосковье

Губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что в регионе в результате заражения коронавирусом в мае скончались 506 человек.
Известия 06:03
5
Происшествия

Дочь Ефремова обратилась к семье погибшего Захарова

Дочь актера Михаила Ефремова Анна Мария обратилась к семье Сергея Захарова, погибшего в ДТП, которое устроил ее отец, в беседе с изданием Wonderzine.
Lenta.ru вчера в 19:47
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Игры

Capcom анонсировала Resident Evil Village

RuNews24.ru 08:00
11
Происшествия

Ефремова допросили в статусе свидетеля по делу о сбыте наркотиков

Газета.Ru 11 июня в 14:19
2,1K
Здоровье

Появились данные о начале второй волны коронавируса в США

Эксперты отмечают начало второй волны распространения коронавируса в ряде штатов США, включая Аризону, Техас, Флориду и Калифорнию, сообщает Bloomberg.
Взгляд.ру 10 июня в 22:46
33
Политика

Посол России заявил об отсутствии позитивных сигналов от США по СНВ-3

Договор о сокращении стратегических наступательных вооружений (СНВ-3) остаётся единственным действующим договором между Россией и США об ограничении вооружений, его действие истекает в феврале 2021 года.
Парламентская газета 08:41
Интернет

В WhatsApp появится новая функция

В WhatsApp появится функция быстрого поиска сообщения в чатах по дате.
Клопс вчера в 07:36
37
Происшествия

На трассе в Китае взорвался бензовоз

В Китае на трассе G15 «Шэньян–Хайкоу» взорвался бензовоз. Об этом 13 июня сообщило издание BJD. Инцидент произошел возле деревни Ляншань.
Известия 07:55
2
Кино

Netflix опубликовал драму «Пятеро одной крови» о ветеранах Вьетнама

Piter.tv вчера в 12:50
1
Армия и оружие

Армия США пыталась заблокировать военный патруль России в Сирии

В районе сирийского города Кобани российский военный патруль ранее подорвался на мине.
RuNews24.ru 11 июня в 11:03
1,7K
Общество

Антитела к коронавирусу выявили у трети медиков в Москве

По словам Голиковой, тестирование методом иммуноферментного анализа (ИФА) на антитела к коронавирусу на первом этапе прошли 15,5 тыс. медиков в 60 учреждениях, в результате у 16,5% из них были обнаружены антитела.
РБК 05:33
5
Политика

МИД Румынии вызвал посла России из-за заявления Захаровой

Российского посла в Бухаресте Валерия Кузьмина вызвали в Министерство иностранных дел Румынии из-за заявлений представителя МИД России Марии Захаровой о румынской Национальной стратегии обороны.
РИА Новости вчера в 09:37
2K
Общество

Петербург с 15 июня снимает часть ограничений

Санкт-Петербург с 15 июня снимает часть ограничений.
BFM.ru 06:40
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Татьяна Голикова
Российский экономист
Российский государственный деятель, экономист. Заместитель председателя правительства Российской Федерации по вопросам социальной политики с 18 мая 2018. Декан факультета государственного управления и финансового контроля Финансового университета при Правительстве РФ.
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