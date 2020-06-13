Коронавирус
РБКГоликова анонсировала промышленное производство вакцины в сентябре
Промышленное производство вакцины от коронавируса планируется начать в сентябре, препарат будет выпускать Национальный исследовательский центр эпидемиологии и микробиологии им. Н.Ф.Гамалеи Минздрава России (НИЦЭМ), сообщила вице-премьер Татьяна Голикова, передает «РИА Новости».
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Общество
Голикова рассказала о пике заболеваемости коронавирусом в России
Пик заболеваемости коронавирусом в России пришёлся на 11 мая, сообщила вице-премьер Татьяна Голикова.
RT на русском 05:12
Общество
Мурашко призвал жителей РФ быть готовыми поменять планы на отдых
Мурашко отметил, что ситуация с коронавирусом меняется, однако нельзя со стопроцентной гарантией сказать, что в выбранном гражданами месте для летнего отдыха будет стабильная и спокойная обстановка.
REGNUM вчера в 11:47
Происшествия
Михаил Ефремов записал видеообращение после смертельного ДТП
Областная газета 04:22
Общество
Россияне смогут получать выплаты и пособия без справок
Новые правила касаются в том числе выплат семьям с детьми от трех до семи лет.
Коммерсантъ 05:08
Авто
Российских водителей ждёт ряд нововведений с 1 июля
Эксперты «АиФ» назвали самые знаковые нововведения для российских автомобилистов, которые вступят в силу с 1 июля.
Автоновости дня 02:50
Общество
МЧС предупредило москвичей об усилении ветра
Порывистый ветер ожидается в Москве и Подмосковье в ближайшее время, пишет ТАСС со ссылкой на пресс-службы городского и областного главков МЧС.
Газета.Ru 11:20
Общество
Опубликована карта выхода регионов из самоизоляции
Интерактивная карта выхода субъектов РФ из режима самоизоляции, введенного из-за пандемии коронавируса, появилась на сайте оперштаба «Стопкоронавирус.рф».
BFM.ru вчера в 06:47
Общество
Подполковник ФСИН рассказал, что ждет Ефремова в колонии
Подполковник запаса ФСИН Игорь Шутко рассказал, что ждет актера Михаила Ефремова при получении реального срока по делу о ДТП, пишет "Вечерняя Москва".
Газета.Ru вчера в 14:26
Общество
Российские пенсионеры получат единовременную выплату
Получить единовременную выплату смогут пенсионеры, которые являются получателями минимальной пенсии, которая не превышает размеров прожиточного минимума.
СургутИнтерНовости 04:33
Происшествия
В Петербурге умер студент, которого расстреляли на Невском проспекте
Студент СПбГУ, которого несколько дней назад расстрелял из травматического пистолета сотрудник фирмы на Невском проспекте, скончался.
Российская газета 11:23
Футбол
ЦСКА уступил «Арсеналу» в товарищеской игре
Тульский «Арсенал» победил ЦСКА в контрольном матче в рамках подготовки к возобновлению чемпионата России.
RT на русском 11:24
Футбол
В Швейцарии начали новое расследование в отношении экс-главы FIFA
В 2015 году в Швейцарии отрыли дело против занимавшего на тот момент пост президента FIFA Блаттера по подозрению в незаконном переводе в 2011 году 2 млн швейцарских франков Мишелю Платини, который возглавлял UEFA.
Говорит Москва 11:29
Киберспорт
День первый: что показали в ходе шоу Guerrilla Collective
Рассказываем, что показали в ходе первого дня Guerrilla Collective.
Игромания.ру 10:54
Происшествия
Мужчину убило молнией в Новосибирской области
Мужчину убило молнией в посёлке Коченёво под Новосибирском, сообщили в Следственном комитете.
RT на русском 10:42
Происшествия
Семья Сергея Захарова не приняла извинений Ефремова
РИА Новости 09:39
Происшествия
Сильный ветер сорвал крышу торгового центра в Барнауле
Гроза и сильный ветер стали причиной срыва кровли с торгового центра на одной из улиц Барнаула, обломки которой перегородили проезжую часть и повредили автомобили.
ТАСС 07:45
Шоу-бизнес
Александр Ширвиндт вспомнил пьяное поведение Олега Ефремова
Ширвиндт хвастается, что два его друга Олег Ефремов и Михаил Козаков были очень импульсивными людьми, и всегда прислушивались к нему.
Bimru.ru 06:22
Армия и оружие
NI объяснил, почему у России есть основания опасаться вторжения НАТО
У России есть основания опасаться вторжения НАТО, ведь на протяжении последних столетий страна подвергалась нападениям со стороны Германии, Швеции, Польши, Франции и даже США.
РИА Новости вчера в 21:10
Общество
Германия добилась «квантового скачка» в развитии экологичного водорода
Питер Алтмайер, министр экономики Германии, назвал предложенное развитие водородной энергетики «квантовым скачком», который может сделать Германию лидером в сфере водородных технологий.
Плюс один +1 11 июня в 11:24
Происшествия
Сантехник-маньяк задержан в Подмосковье
Вести.Ru вчера в 08:45
Шоу-бизнес
Гоша Куценко призвал не осуждать Ефремова
Заслуженный артист России Гоша Куценко призвал не осуждать актера Михаила Ефремова и выразил соболезнования семье погибшего в аварии Сергея Захарова.
Профиль 10:24
Общество
Аксенов запустил новый водовод для снабжения Симферополя
Глава Крыма Сергей Аксенов дал старт подачи дополнительного водоснабжения от артезианских скважин в Симферополь, столкнувшийся с проблемой обмеления водохранилищ.
Газета.Ru вчера в 05:08
Здоровье
Пандемия коронавируса. Самое актуальное на 13 июня
Ситуация в России Число подтвержденных случаев заражения коронавирусом превысило 520 тыс. (8706 за сутки).
РБК 02:33
Происшествия
На трассе в Китае взорвался бензовоз
В Китае на трассе G15 «Шэньян–Хайкоу» взорвался бензовоз. Об этом 13 июня сообщило издание BJD. Инцидент произошел возле деревни Ляншань.
Известия 07:55
Общество
Мурашко назвал маски важным элементом профилактики коронавируса
Министр здравоохранения России Михаил Мурашко заявил, что соблюдение масочного режима, несмотря на снижение числа заразившихся коронавирусом и снятие режима самоизоляции, является важным элементом профилактики инфекции.
RT на русском 09:02
Происшествия
В Екатеринбурге произошла перестрелка на рынке
Конфликт между двумя мужчинами на рынке в Екатеринбурге перерос в перестрелку, один человек пострадал, сообщил РИА Новости руководитель пресс-службы регионального главка МВД Валерий Горелых.
РИА Новости 10:18
Политика
Лавров и Шойгу посетят Турцию во главе российской делегации
В воскресенье, 14 июня, Лавров и Шойгу прибудут в Турцию для проведения консультаций по региональной проблематике, указано в сообщении.
Газета.Ru 10:43
Политика
Протестующие в Сиэтле провозгласили «независимость»
В городе Сиэтл штата Вашингтон полицейские бросили один из участков в районе Капитолийского холма, а протестующие провозгласили его, как свое государство.
Телеканал 360° 11 июня в 17:56
Игры
Sony анонсировала Marvel’s Spider-Man: Miles Morales
Sony на презентации игр для PlayStation 5 анонсировала Marvel’s Spider-Man: Miles Morales от Insomniac Games, релиз которой состоится в конце этого года.
Игромания.ру 11 июня в 16:11