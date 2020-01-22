Экономика
ИзвестияГоликова анонсировала рост затрат на маткапитал к 2022–2023 годам
Расходы бюджета на материнский капитал увеличатся в 2022–2023 годах и стабилизируются на уровне 250–290 млрд рублей в год. Об этом заявила журналистам вице-премьер Татьяна Голикова в среду, 22 января.
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Сейчас есть оценка предварительная, мы в рамках подготовки поправок в бюджет 2020 года её уточняем вместе с Минфином. Сейчас, по предварительным расчётам, это порядка 100 миллиардов рублей на первый год.
— Татьяна Голикова, российский экономистПарламентская газета 04:48
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Голикова: расходы по материнскому капиталу достигнут 290 млрд рублей ежегодно к 2023 году
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