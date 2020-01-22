Экономика
РЕН ТВГоликова рассказала о расходах бюджета по маткапиталу
Вице-премьер России Татьяна Голикова рассказала, что расходы российского бюджета по материнскому капиталу к 2022—2023 годам стабилизируются на уровне 250—290 миллиардов рублей в год. По ее словам, по предварительной оценке, в этом году расходы составят около 100 миллиардов.
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Голикова: расходы по материнскому капиталу достигнут 290 млрд рублей ежегодно к 2023 году
Будущее России. Национальные проекты04:23
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