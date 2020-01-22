Расходы бюджета на материнский капитал увеличатся в 2022–2023 годах и стабилизируются на уровне 250–290 млрд рублей в год. Об этом заявила журналистам вице-премьер Татьяна Голикова в среду, 22 января.

Голикова анонсировала рост затрат на маткапитал к 2022–2023 годам

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