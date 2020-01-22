Экономика
ИзвестияГоликова анонсировала рост затрат на маткапитал к 2022–2023 годам
Расходы бюджета на материнский капитал увеличатся в 2022–2023 годах и стабилизируются на уровне 250–290 млрд рублей в год. Об этом заявила журналистам вице-премьер Татьяна Голикова в среду, 22 января.
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В России кроссовер Renault Duster оказался в дефиците
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Киев запросил встречу украинского и российского лидеров Владимира Зеленского и Владимира Путина в ходе визита в Израиль.
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Генеральный директор Общероссийского профессионального союза футболистов (ОПСФ) Александр Зотов прокомментировал ситуацию с возможным переходом форварда «Зенита» Александра Кокорина в «Сочи» на правах аренды.
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В Перми задержали инспектора МЧС из-за ЧП в отеле «Карамель»
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Министром экономического развития РФ назначен Максим Решетников
Новым министром экономического развития России стал бывший губернатор Пермского края Максим Решетников, назначенный 21 января на этот пост указом президента РФ Владимира Путина.
Авто
В Сети показали рендеры новой Hyundai Elantra
Исходя из представленных рендеров, седан получит «каскадную» решетку радиатора и нисходящую линию крыши, чтобы придать Elantra профиль в стиле купе.
Футбол
Российские клубы потеряли на трансферах $ 185 млн в 2019 году
В общей сложности на трансферы в мужских футбольных клубах было потрачено $ 7,35 млрд. Это на 5,8% больше, чем было потрачено в 2018 году.
Происшествия
В столице Украины произошла драка с участием народного депутата
Сегодня, 22 января, в Печерском районе Киева произошла потасовка между народным депутатом и неизвестным.
Общество
Новый министр спорта был осужден за передачу земель
Выяснилось, что новый министр спорта Олег Матыцин, который был назначен вчера, 21 января, был осужден за передачу земель вуза под Черкизовский рынок.
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Госдума повышает денежное довольствие военнослужащих
Законопроект о повышении денежного довольствия военнослужащих Госдума приняла в первом чтении, передает корреспондент ИА REGNUM 22 января.
Технологии
В WhatsApp появилась тёмная тема
Бета-версия мессенджера WhatsApp обзавелась тёмным режимом Dark Mode. Новая функция уже доступна для версии 2.20.13.
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Политика
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Авто
Стали известны цены на все комплектации кроссовера Kia Seltos
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Британский принц Гарри и американская актриса Меган Маркл устали от назойливых журналистов и пригрозили им судом.
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Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что Россия не дает согласия на поставки нефти для Белоруссии из Казахстана.
Общество
Мишустин поручил внести поправки в закон о бюджете
Премьер-министр Михаил Мишустин поручил подготовить изменения в закон о федеральном бюджете и в закон о бюджете Пенсионного фонда на 2020-2022 годы, сообщается на сайте кабмина.
Общество
Путин объяснил механизм выплат семьям на детей от трех до семи лет
Начисления пойдут с 1 января текущего года, к июлю нужно выработать связанную с этим нормативную базу.
Хоккей
Сборная России по хоккею вышла в финал юношеской Олимпиады
Сборная России по хоккею со счетом 10:1 разгромила команду Финляндии и вышла в финал юношеских зимних Олимпийских игр.
Политика
Игоря Краснова назначили генпрокурором РФ
Политика
Путин призвал не экспериментировать с формой правления в России
Президент России Владимир Путин заявил, что теоретически в России возможен переход к парламентской республике, но он считает это нецелесообразным.
Политика
Комиссия выяснит, кому выгоден «самороспуск» Госдумы
Публикации СМИ о самороспуске Госдумы намерена изучить комиссия по расследованию фактов вмешательства во внутренние дела РФ.
Футбол
Шомуродов, Норманн и Глебов продлили контракты с «Ростовом»
Общество
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Первые двигатели ПД-14 прибыли на Иркутский авиазавод.
Политика
Сенат США одобрил процедуру проведения процесса над Трампом
Сенат США в ходе голосования принял процедуру проведения процесса над президентом Дональдом Трампом.