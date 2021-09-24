Жители Европы рассказали, готовятся ли они к проблемам в условиях газового кризиса

"Газета.Ru" пообщалась с некоторыми жителями Европы и узнала, что в их странах думают о газовом кризисе, насколько затронула их эта проблема, и опасаются ли они за будущий отопительный сезон.