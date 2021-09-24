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Голикова: более 302 млрд рублей выделят до 2024 года на строительство 1 300 школ

Финансирование программы социального контракта составит почти 79 млрд рублей в 2022-2024 годах.
ТАСС
Более 302 миллиардов рублей предусматривается в бюджете России на 2022-2024 годы на строительство 1,3 тысячи школ, 200,6 миллиарда рублей выделяется на капитальный ремонт 4,5 тысяч школ, заявила вице-премьер РФ Татьяна Голикова.
РИА Новости
Голикова напомнила, что социальный контракт является одной из мер в борьбе с бедностью.
ТАСС
К 2030 году число бедных в стране должно снизиться до 6,5%, то есть до 9,5 млн человек.
ТАСС

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Российские власти выделили больше семидесяти миллиардов рублей на строительство школ
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