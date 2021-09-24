Более 302 миллиардов рублей предусматривается в бюджете России на 2022-2024 годы на строительство 1,3 тысячи школ, 200,6 миллиарда рублей выделяется на капитальный ремонт 4,5 тысяч школ, заявила вице-премьер РФ Татьяна Голикова.
Старший клинический преподаватель Василиос Василиу, работавший вместе с научным сотрудником Киараном Графтон-Кларком и исследователем Рану Баралом раскрыл четыре вещи, которые означают, что у вас больше шансов заразиться COVID-19, несмотря на двойную вакцинацию, слова исследователей передает издание NVL.