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Голикова: доля COVID-19 в избыточной смертности за девять месяцев превыcила 90 процентов

Доля коронавируса среди причин избыточной смерти в России за девять месяцев этого года превышает 90%, сообщила вице-премьер РФ Татьяна Голикова.В источнике

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Голикова: доля COVID-19 в избыточной смертности за девять месяцев превыcила 90 процентов
РИА Новостивчера в 11:36
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Говорит Москвавчера в 11:24
Голикова: доля COVID-19 в избыточной смертности за девять месяцев превышает 90%
Lenta.ruвчера в 11:28
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Интерфаксвчера в 11:22
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Московский Комсомолецвчера в 11:21
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Телеканал 360°вчера в 11:18
Голикова: более 90% избыточной смертности в России приходится на COVID-19
Газета.Ruвчера в 11:42

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