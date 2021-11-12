РИА НовостиГоликова: доля COVID-19 в избыточной смертности за девять месяцев превыcила 90 процентовДоля коронавируса среди причин избыточной смерти в России за девять месяцев этого года превышает 90%, сообщила вице-премьер РФ Татьяна Голикова.В источникеПервый каналПервый каналiReactorLife.ruDeita.ruИА Красная ВеснаREGNUMПсковское агентство информацииГазета.RuРЕН ТВRT на русскомТелеканал 360°Русская ПланетаПодробнее о событииГоликова: доля COVID-19 в избыточной смертности за девять месяцев превыcила 90 процентовРИА Новостивчера в 11:36Татьяна Голикова заявила о тревожных показателях смертности от коронавирусаГоворит Москвавчера в 11:24Голикова: доля COVID-19 в избыточной смертности за девять месяцев превышает 90%Lenta.ruвчера в 11:28Голикова связала смертность от COVID-19 с нежеланием россиян прививатьсяИнтерфаксвчера в 11:22Голикова заявила о несоблюдении россиянами мер профилактики коронавирусаМосковский Комсомолецвчера в 11:21Вице-премьер Голикова: высокая смертность от ковида в России вызвана отказом от вакцинации и несоблюдением ограниченийТелеканал 360°вчера в 11:18Голикова: более 90% избыточной смертности в России приходится на COVID-19Газета.Ruвчера в 11:42Показать ещёПоделиться