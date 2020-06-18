Коронавирус

Российская газетаРоссийская газетаГоликова: Второй волны коронавируса может не быть

Наступления второй волны распространения коронавируса в России можно избежать, если соблюдать меры безопасности, сообщила журналистам вице-премьер России Татьяна Голикова. Она отметила, что сейчас делать какие-то предположения на будущее сложно, сначала нужно преодолеть первую волну заражения.
Читать в источнике
Комментировать86
Татьяна Голикова
Конечно, коронавирус тоже будет циркулировать, как и эти инфекции. Но я не думаю, что если мы будем соблюдать все меры безопасности, нам стоить ждать второй волны.
— Татьяна Голикова, российский экономистПарламентская газета 11:30
с чего всё началось

Голикова допустила, что второй волны заражения коронавирусом в России может не быть

Вторая волна распространения коронавируса в России может не наступить, если люди будут соблюдать меры безопасности. Об этом в четверг сообщила журналистам вице-премьер РФ Татьяна Голикова.
ТАСС11:02

Подробнее о событии

Голикова допустила, что второй волны коронавируса в России может не быть

Комсомольская правда11:30

Голикова назвала условия отсутствия второй волны коронавируса

Московский Комсомолец11:24

Голикова допустила, что второй волны заражения коронавирусом в России может не быть

ТАСС11:02

Голикова: Второй волны коронавируса может не быть

Российская газета11:15

Голикова назвала условие для завершения пандемии COVID без второй волны

РБК11:01

Голикова назвала способ избежать вторую волну коронавируса в России

Lenta.ru10:59

Голикова допустила, что второй волны коронавируса может не быть

РИА Новости10:57
Показать все источники
Автоматически обработано 7230 источников, обновлено в 12:08, Ашберн
Авто

Составлен рейтинг самых надежных кроссоверов с пробегом

SpeedMe 16 июня в 05:25
5
Общество

Поезд насмерть сбил актрису Галину Дашевскую

Поезд насмерть сбил Заслуженную артистку России, актрису театра, кино и ТВ Галину Дашевскую.
Российская газета 11:37
27
Общество

Задержан кандидат на пост президента Белоруссии Бабарико

В Белоруссии провели задержание претендента на пост главы государства, экс-главу "Белгазпромбанка" Виктора Бабарико.
Газета.Ru 10:26
263
Происшествия

СК уточнил информацию о погибших при стрельбе в Москве

Известия 09:53
628
Происшествия

Шесть человек погибли при аварии в Мордовии

В результате столкновения оба автомобиля загорелись. По предварительным данным, погибли шесть человек.
РБК вчера в 23:38
112
Общество

На Россию надвигается похолодание

В Гидрометцентре сообщают, что на смену рекордной жаре придет аномальное похолодание.
Вести.Ru вчера в 23:21
749
Общество

Роскомнадзор снял ограничения доступа к Telegram

Роскомнадзор снимает требования по ограничению доступа к мессенджеру Telegram.
Известия 08:05
816
Хоккей

ЦСКА подписал контракт с Голдобиным

Клуб Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) ЦСКА подписал контракт с форвардом Николаем Голдобиным, сообщается на официальном сайте московского клуба.
Газета.Ru 10:21
Политика

ЕС продлил санкции против Крыма

Евросоюз продлил антироссийские санкции из-за вступления полуострова Крым в состав России в 2014 году.
Газета.Ru 11:26
269
Армия и оружие

На границе Индии и Китая военные устроили многочасовой рукопашный бой

iReactor 10:28
13
Кино

Кристен Стюарт снимется в роли принцессы Дианы

Главную роль, принцессы Дианы, в предстоящем фильме «Спенсер» сыграет американская актриса Кристен Стюарт, наиболее известная по главной роли в вампирской киносаге «Сумерки».
ФедералПресс вчера в 20:39
48
Общество

Генпрокуратура РФ назвала самые коррупционные регионы страны

Генпрокуратура составила список самых коррупционных регионов РФ.
Газета.Ru 06:18
2,1K
Происшествия

Друг семьи Захарова рассказал о возможном повороте в деле Ефремова

В деле о смертельном ДТП с участием Михаила Ефремова может произойти неожиданный поворот. Об этом сообщил друг семьи Сергея Захарова.
РИА Новости 09:01
60
Футбол

«Наполи» в серии пенальти победил «Ювентус» и завоевал Кубок Италии

В финальном матче Кубка Италии встречались "Ювентус" и "Наполи". В основное время матча команды не сумели открыть счёт.
Bobsoccer вчера в 17:08
Космос

В NASA назвали возможный источник бензола на МКС

Инфорос 04:30
41
Шоу-бизнес

Тина Канделаки жестко отреагировала на оскорбления со стороны Собчак

Телеведущие Ксения Собчак и Тина Канделаки вновь обменялись публичными оскорблениями.
Газета.Ru 08:27
18
Происшествия

Внук экс-губернатора Ишаева арестован за вождение в нетрезвом виде

Газета.Ru 10:43
753
Шоу-бизнес

Костюшкин выступил с обращением после истории об изнасиловании

Московский Комсомолец 08:28
3
Финансы

От ЦБ РФ ждут очередного снижения ключевой ставки

По нашим оценкам, пределом снижения ставки ЦБ РФ в 2020 году является уровень в 4−4,25%.
REGNUM 16 июня в 04:49
117
Авто

Mazda представил пикап Mazda BT-50 нового поколения

Как и ожидалось, дизайн новой Mazda BT-50 2021 модельного года выполнен в фирменном стиле марки — Kodo, благодаря этому совершенно новый пикап напоминает спереди кроссовер Mazda CX-5.
Тарантас Ньюс вчера в 00:45
19
Футбол

Виталий Денисов покинул «Ротор»

РИА Новости 09:56
Происшествия

Вымышленного депутата Наливкина из пародийных роликов арестовали

Lenta.ru 07:07
64
Общество

В России начались испытания вакцины от коронавируса

В Главном военном клиническом госпитале имени Н. Н. Бурденко первым 18 добровольцам ввели вакцину против коронавируса SARS-CoV-2, сообщает Минобороны.
РИА Новости 07:06
266
Политика

Верховный суд объяснил отказ принять иск о голосовании по Конституции

17 июня стало известно, что Верховный суд зарегистрировал иск, который оспаривает указ о проведении 1 июля соответствующего голосования.
RT на русском 12:03
9,1K
Политика

Путин направил Назарбаеву телеграмму с пожеланиями выздоровления

Президент России Владимир Путин направил первому президенту Республики Казахстан Нурсултану Назарбаеву телеграмму с выражением поддержки в связи с информацией о его заболевании коронавирусной инфекцией.
ТАСС 11:55
Общество

Судьба «Северного потока-2» снова стала зависеть от Дании

Судьба российского экспортного газопровода «Северный поток-2» снова стала зависеть от властей Дании, которая дольше остальных не давала разрешение на его строительство, пишет принадлежащее Григорию Березкину РБК.
Lenta.ru 16 июня в 12:51
134
Политика

Путин рассказал о звонящих в Кремль внуках

Президент РФ Владимир Путин впервые за долгое время упомянул о своих внуках.
Интерфакс 07:11
1,5K
Шоу-бизнес

Утяшева показала платье, в котором пришла на первое свидание с Волей

Гимнастка поделилась архивным фото Сегодня на своей странице в "Инстаграме" знаменитая спортсменка и телеведущая Ляйсан Утяшева опубликовала архивную фотографию — на ней девушка в том самом платье, в котором пришла на первое свидание со своими мужем, известным юмористом, телеведущим, резидентом "Камеди Клаб" Павлом Волей.
WomanHit.ru вчера в 11:52
14
Хоккей

«Трактор» утвердил стратегию развития до 2025 года

Отмечается, что стратегия "Трактор-2025" станет основным вектором, который определит развитие системы клуба на будущие пять лет, ее основные положения и направления будут представлены широкой общественности в ближайшее время.
РИА Новости вчера в 14:07
Шоу-бизнес

Максима Галкина поздравили с днем рождения друзья и коллеги

Российскому артисту эстрады и телеведущему исполнилось 44 года.
РИА Новости 11:10
22
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Татьяна Голикова
Российский экономист
Российский государственный деятель, экономист. Заместитель председателя правительства Российской Федерации по вопросам социальной политики с 18 мая 2018. Декан факультета государственного управления и финансового контроля Финансового университета при Правительстве РФ.
В НовостяхВ поиске Яндекса
Главное