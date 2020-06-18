Коронавирус
Российская газетаГоликова: Второй волны коронавируса может не быть
Наступления второй волны распространения коронавируса в России можно избежать, если соблюдать меры безопасности, сообщила журналистам вице-премьер России Татьяна Голикова. Она отметила, что сейчас делать какие-то предположения на будущее сложно, сначала нужно преодолеть первую волну заражения.
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Конечно, коронавирус тоже будет циркулировать, как и эти инфекции. Но я не думаю, что если мы будем соблюдать все меры безопасности, нам стоить ждать второй волны.
— Татьяна Голикова, российский экономистПарламентская газета 11:30
с чего всё началось
Вторая волна распространения коронавируса в России может не наступить, если люди будут соблюдать меры безопасности. Об этом в четверг сообщила журналистам вице-премьер РФ Татьяна Голикова.ТАСС11:02
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