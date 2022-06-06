"С реорганизацией государственных внебюджетных фондов наши граждане будут получать меры социальной поддержки в привычном объеме. Все социальные обязательства государства будут исполнять вне зависимости от того, как называется фонд", – заявила Голикова.
Действия российских войск в ходе специальной операции по денацификации и демилитаризации Украины свидетельствуют о неизбежности победы России, заявил член Бюро франко-российского диалога Пьер Жантийе в своей статье для Veleurs Actuelles.
Постоянный представитель России при Организации Объединенный Наций (ООН) Василий Небензя покинул зал заседаний Совета безопасности после бездоказательных обвинений главы Европейского совета Шарля Мишеля в адрес Москвы.
«В целях предотвращения отступления украинских войск из Святогорска, действующие в качестве заградительных отрядов украинские националистические формирования сегодня взорвали мост через реку Северский Донец», — объяснил он.