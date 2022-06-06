Будьте в Плюсе

Голикова гарантировала выполнение всех соцобязательств после объединения ПФР и ФСС

О будущем социальных выплат в результате реформы рассказала вице-премьер Татьяна Голикова, сообщает «Интерфакс».
Lenta.ru
"С реорганизацией государственных внебюджетных фондов наши граждане будут получать меры социальной поддержки в привычном объеме. Все социальные обязательства государства будут исполнять вне зависимости от того, как называется фонд", – заявила Голикова.
РЕН ТВ
В мае премьер-министр России Михаил Мишустин заявил об объединении ПФР и ФСС в единый Фонд обязательного пенсионного и социального страхования.
Lenta.ru
Для НКО и благотворительных организаций процентная ставка снизится почти в два раза.
ФедералПресс

Подробнее о событии

Голикова: после объединения ПФР и ФСС граждане будут получать соцподдержку в полном объеме
Lenta.ruвчера в 15:39
Голикова: обязательства государства после объединения ПФР и ФСС будут исполняться
РИА Новостивчера в 14:33
Голикова заявила, что объединение ПФР и ФСС не снимет с государства соцобязательства
РЕН ТВвчера в 14:52
Голикова: объединение ПФР и ФСС не повлияет на выполнение обязательств
Коммерсантъвчера в 14:41
Голикова гарантировала выполнение всех соцобязательств после объединения ПФР и ФСС
Известиявчера в 14:37
Голикова заявила об исполнении социальных обязательств при объединении ПФР и ФСС
Фонтанка.Рувчера в 14:59
Голикова пообещала исполнение всех соцобязательств после объединения ПФР и ФСС
Московский Комсомолецвчера в 14:28

Интересное

«Известия» узнали о возможной отставке осенью пяти губернаторов

В России предстоящей осенью могут отправить в отставку губернаторов сразу пяти регионов, узнали «Известия».
Коммерсантъ19:26

Во Франции заявили о неминуемой победе России в спецоперации

Действия российских войск в ходе специальной операции по денацификации и демилитаризации Украины свидетельствуют о неизбежности победы России, заявил член Бюро франко-российского диалога Пьер Жантийе в своей статье для Veleurs Actuelles.
REGNUM20:06

Блинкен обвинил Россию в проблемах с вывозом зерна с Украины

Мировой продовольственный кризис, который возник из-за проблем с вывозом зерна с Украины, не удается разрешить якобы из-за России.
REGNUM18:44

Президент США Байден объявил режим ЧС из-за угрозы нехватки электромощностей

Президент США Джо Байден объявил режим чрезвычайной ситуации из-за вероятного дефицита электрогенерирующих мощностей в стране.
РИА Новостивчера в 12:43

TAC: Италия, Франция и ФРГ не поддерживают требование Зеленского о передаче Крыма Украине

Италия, Франция и Германия не поддерживают требование Владимира Зеленского о передаче Киеву контроля над Крымом, написал в статье для журнала American Conservative Патрик обозреватель Бьюкенен.
РИА Новости18:50

Постпред России Небензя покинул заседание СБ ООН во время речи главы Евросовета Мишеля

Постоянный представитель России при Организации Объединенный Наций (ООН) Василий Небензя покинул зал заседаний Совета безопасности после бездоказательных обвинений главы Европейского совета Шарля Мишеля в адрес Москвы.
РИА Новостивчера в 13:45

Минобороны России заявило, что ВСУ взорвали мост через Северский Донец

«В целях предотвращения отступления украинских войск из Святогорска, действующие в качестве заградительных отрядов украинские националистические формирования сегодня взорвали мост через реку Северский Донец», — объяснил он.
Lenta.ruвчера в 12:14

Журналист Лиз: Тутберидзе захотела тренировать в США

Российский тренер по фигурному катанию Этери Тутберидзе хотела бы работать на территории Соединённых Штатов, однако такой возможности не имеет.
Life.ru19:37

Журналист Травальо: Россия одерживает победу над ВСУ, несмотря на ложные сообщения в СМИ

Россия одерживает победу в боевых действиях на Украине, несмотря на нежелание некоторых западных СМИ признавать это, заявил в эфире телеканала La7 итальянский журналист Марко Травальо.
РИА Новости19:58

Борис Джонсон получил вотум доверия от правящей партии консерваторов

В случае если бы консерваторам удалось вынести Джонсону вотум недоверия, он покинул бы пост лидера партии и премьер-министра, а тори были бы обязаны выбрать нового премьера.
РБКвчера в 16:06