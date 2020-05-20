Значение коэффициента распространения коронавирусной инфекции сейчас позволяет 17 регионам РФ перейти к первому и последующим этапам снятия ограничений.

с чего всё началось

В 17 регионах коэффициент распространения коронавируса позволяет приступить к снятию ограничений, сообщила вице-премьер Татьяна Голикова. В 13 регионах число случаев заболевания COVID-19 на 100 тыс. населения выше общероссийского.

Голикова: к снятию ограничений могут приступить 17 регионов

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