Коронавирус
КоммерсантъГоликова: к снятию ограничений могут приступить 17 регионов
В 17 регионах коэффициент распространения коронавируса позволяет приступить к снятию ограничений, сообщила вице-премьер Татьяна Голикова. В 13 регионах число случаев заболевания COVID-19 на 100 тыс. населения выше общероссийского.
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Значение коэффициента распространения коронавирусной инфекции сейчас позволяет 17 регионам РФ перейти к первому и последующим этапам снятия ограничений.ТАСС05:18
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Голикова: Ещё 17 регионов могут перейти к снятию ограничений, принятых из-за коронавируса
Комсомольская правда04:35
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Последние два года большинство депутатов ЗакСа отказывались выбирать почетных граждан города.
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Правительство оставило Сечина во главе «Роснефти» еще на пять лет
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Интерфакс 06:57
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Moody’s предсказало рост миграции внутри России из-за коронавируса
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Политика
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РИА Новости 10:06
Общество
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В России создадут Военно-инженерную академию
Новая Военно-инженерная академия станет главным учебным заведением по подготовке военных специалистов данного профиля для Вооруженных сил, сообщил в среду министр обороны РФ Сергей Шойгу.
Интерфакс 09:06
Армия и оружие
ЛНР привела вооруженные силы в полную боеготовность
Руководство самопровозглашенной Луганской народной республики (ЛНР) привело в полную боевую готовность силы Народной милиции.
РБК 09:45
Происшествия
Очаг заражения коронавирусом от парикмахера под Белгородом проверит СК
Белгород, 20 мая 2020, 17:18 — REGNUM Информацию СМИ о заражении коронавирусом 23 человек от парикмахера проверят следователи в Белгородской области.
REGNUM 10:18
Экономика
ЦБ и Минкомсвязь запустили сервис оформления кредитов через госуслуги
Банк России и Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций запустили сервис, с помощью которого россияне смогут дистанционно получать услуги в банках и страховых компаниях через личный кабинет единого портала госуслуг, сообщили в пресс-службе ЦБ.
РБК 10:15
Путешествия
Турция откроет границы для россиян 20 мая
С 20 мая Турция откроет границы для иностранных туристов из 31 страны, включая россиян.
АБН 18 мая в 08:47
Общество
Увеличенную копию пирамиды Хеопса обнаружили на Урале
Туристы обнаружили напоминающую египетскую пирамиду Хеопса гору на Приполярном Урале. Об это сообщает портал «Екатеринбург онлайн».
ФАН вчера в 11:15
Происшествия
Убийце главы нижегородского отделения РВИО дали десять лет
Десять лет лишения свободы получил убийца главы нижегородского отделения Российского военно-исторического общества Олега Казаринова.
Российская газета 09:18
Спорт
Синхронистка рассказала о выступлении без купальника
Российская синхронистка Алла Шишкина вспомнила в Instagram, как однажды ей пришлось выступать без купальника.
Рамблер вчера в 13:02
Общество
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Ранее сообщалось, что власти Петербурга предоставят единовременную денежную выплату в размере 800 рублей пенсионерам, малообеспеченным семьям с детьми, многодетным семьям, а также семьям с приемными детьми и семьям, имеющим ребенка-инвалида, на приобретение масок и перчаток.
РИА Новости 09:50
Экономика
Киносеть «Каро» снизит цены на билеты для привлечения зрителей
Цены разнятся в зависимости от времени сеанса, формата кинозала (2D или 3D) и т.д. За весь 2019 год кинотеатры продали около 219,4 млн билетов на общую сумму 55,5 млрд руб.
РБК 10:29
Общество
Найденным в челябинском лесу иномаркам нашли применение
РИА Новости 07:33
Гаджеты
Samsung возглавил потребительский рейтинг смартфонов в США
Наибольшую удовлетворенность от покупки жители США испытали от смартфона Samsung Galaxy Note 9. 85% участников опроса сообщили об этом.
RuNews24.ru 02:18
Общество
Собянин предупредил о росте смертности среди больных с коронавирусом
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Футбол
Нойер продлил контракт с «Баварией»
Как сообщается на сайте клуба, контракт с 34-летним голкипером будет действовать до 30 июня 2023 года.
Интерфакс-Спорт 09:39
Шоу-бизнес
Тодоренко отдала награду «Женщина года» лишившейся кистей рук Грачевой
Телеведущая Регина Тодоренко отправила свою награду "Женщина года" Маргарите Грачевой, которой бывший муж из ревности отрубил кисти рук.
Газета.Ru вчера в 18:38
Авто
В Японии показали Mazda CX-3 с новой начинкой
Впервые компактный кроссовер Mazda CX-3 был представлен в 2014 году.
32CARS.ru 18 мая в 11:41
Общество
Мясников объяснил свои слова «кому положено умереть — помрут»
Врач и телеведущий Александр Мясников заявил в Telegram-канале, что его слова "Кому положено умереть — помрут" и "Мы все равно все переболеем" исказили.
РИА Новости 06:30
Культура
Ивановские школьники стали победителями IV Международного детского фестиваля кино и телевидения «КИНОСВЕТ»
19 мая 2020 года в Минске назвали победителей Международного детского фестиваля кино и телевидения «КИНОСВЕТ».
Частник.Ru 10:07