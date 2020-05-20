Коронавирус

КоммерсантъКоммерсантъГоликова: к снятию ограничений могут приступить 17 регионов

В 17 регионах коэффициент распространения коронавируса позволяет приступить к снятию ограничений, сообщила вице-премьер Татьяна Голикова. В 13 регионах число случаев заболевания COVID-19 на 100 тыс. населения выше общероссийского.
Читать в источнике
Комментировать359
с чего всё началось

Голикова: начать смягчение ограничений из-за коронавируса могут 17 регионов

Значение коэффициента распространения коронавирусной инфекции сейчас позволяет 17 регионам РФ перейти к первому и последующим этапам снятия ограничений.
ТАСС05:18

Подробнее о событии

Самоизоляция не закончилась. Время разобрать основные ошибки в торговле

РБК05:58

Голикова заявила о готовности 17 регионов к смягчению ограничений

РИА Новости05:19

Голикова отметила готовность 17 регионов к снятию ряда ограничений

RT на русском05:17

Голикова сообщила о готовности 17 регионов к снятию ограничений

Газета.Ru07:10

Голикова: к снятию ограничений могут приступить 17 регионов

Коммерсантъ04:55

Голикова: Ещё 17 регионов могут перейти к снятию ограничений, принятых из-за коронавируса

Комсомольская правда04:35

Голикова допустила переход 17 регионов на первый и следующие этапы снятия ограничений

Известия04:26
Показать все источники
Автоматически обработаны 7203 источника, обновлено в 10:46, Ашберн
Происшествия

В США разбился истребитель пятого поколения F-35

Российская газета 02:53
546
Общество

Шляхто и Гарюгин стали почетными гражданами Петербурга

Последние два года большинство депутатов ЗакСа отказывались выбирать почетных граждан города.
ЗакC.Ру 08:10
21
Экономика

Правительство оставило Сечина во главе «Роснефти» еще на пять лет

Правительство РФ утвердило директивы о назначении Игоря Сечина главным исполнительным директором "Роснефти" еще на 5 лет.
Интерфакс 06:57
80
Общество

Тульскую медсестру наказали за прозрачный защитный костюм

Медсестра инфекционного госпиталя Тульской областной клинической больницы пришла в палату к пациентам в купальнике, поверх которого она надела только прозрачный защитный костюм.
Известия вчера в 23:12
4,8K
Экономика

Moody’s предсказало рост миграции внутри России из-за коронавируса

Ухудшение ситуации в российской экономике из-за пандемии коронавируса и обвала цен на нефть приведет к ускорению миграции внутри страны в ближайшие два года, говорится в докладе агентства Moody’s.
Ведомости 08:21
524
Общество

«Красному и Белому» дали сутки на устранение нарушений

После проверок в магазинах сети "Красное и Белое" свердловское управление Роспотребнадзора установило торговым точкам максимально короткий срок для устранения нарушений – их должны ликвидировать в течение суток, рассказали "Уралинформбюро" в ведомстве.
Уралинформбюро 06:52
Политика

Путин поручил проработать загрузку Северного морского пути

Владимир Путин поручил Министерству транспорта, Росатому и другим профильным ведомствам проработать вопрос загрузки Северного морского пути для поставок камчатской и дальневосточной рыбы в европейскую часть России.
РИА Новости 10:06
4
Общество

Суд ЕС отклонил иск Nord Stream 2 против европейских норм по газу

Европейский суд в Люксембурге отклонил иск Nord Stream 2 AG, оператора газопровода «Северный поток-2», против некоторых положений европейского законодательства о газопроводах из третьих стран, сообщает Reuters.
РБК 10:37
Армия и оружие

В России создадут Военно-инженерную академию

Новая Военно-инженерная академия станет главным учебным заведением по подготовке военных специалистов данного профиля для Вооруженных сил, сообщил в среду министр обороны РФ Сергей Шойгу.
Интерфакс 09:06
Политика

Путин поддержал выдвижение президента Татарстана на новый срок

Lenta.ru 10:28
Армия и оружие

ЛНР привела вооруженные силы в полную боеготовность

Руководство самопровозглашенной Луганской народной республики (ЛНР) привело в полную боевую готовность силы Народной милиции.
РБК 09:45
278
Футбол

Аршавин сравнил своих бывших одноклубников по «Зениту» с дровами

78.ru 01:45
Происшествия

Очаг заражения коронавирусом от парикмахера под Белгородом проверит СК

Белгород, 20 мая 2020, 17:18 — REGNUM Информацию СМИ о заражении коронавирусом 23 человек от парикмахера проверят следователи в Белгородской области.
REGNUM 10:18
228
Происшествия

На Кубани депутат Заксобрания задержан за хищение денег дольщиков

REGNUM 09:26
16
Экономика

ЦБ и Минкомсвязь запустили сервис оформления кредитов через госуслуги

Банк России и Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций запустили сервис, с помощью которого россияне смогут дистанционно получать услуги в банках и страховых компаниях через личный кабинет единого портала госуслуг, сообщили в пресс-службе ЦБ.
РБК 10:15
7
Путешествия

Турция откроет границы для россиян 20 мая

С 20 мая Турция откроет границы для иностранных туристов из 31 страны, включая россиян.
АБН 18 мая в 08:47
747
Общество

Увеличенную копию пирамиды Хеопса обнаружили на Урале

Туристы обнаружили напоминающую египетскую пирамиду Хеопса гору на Приполярном Урале. Об это сообщает портал «Екатеринбург онлайн».
ФАН вчера в 11:15
228
Происшествия

Убийце главы нижегородского отделения РВИО дали десять лет

Десять лет лишения свободы получил убийца главы нижегородского отделения Российского военно-исторического общества Олега Казаринова.
Российская газета 09:18
Спорт

Синхронистка рассказала о выступлении без купальника

Российская синхронистка Алла Шишкина вспомнила в Instagram, как однажды ей пришлось выступать без купальника.
Рамблер вчера в 13:02
1
Общество

В Петербурге начали выплаты на покупку масок и перчаток

Ранее сообщалось, что власти Петербурга предоставят единовременную денежную выплату в размере 800 рублей пенсионерам, малообеспеченным семьям с детьми, многодетным семьям, а также семьям с приемными детьми и семьям, имеющим ребенка-инвалида, на приобретение масок и перчаток.
РИА Новости 09:50
41
Экономика

Киносеть «Каро» снизит цены на билеты для привлечения зрителей

Цены разнятся в зависимости от времени сеанса, формата кинозала (2D или 3D) и т.д. За весь 2019 год кинотеатры продали около 219,4 млн билетов на общую сумму 55,5 млрд руб.
РБК 10:29
Общество

Найденным в челябинском лесу иномаркам нашли применение

РИА Новости 07:33
1,4K
Гаджеты

Samsung возглавил потребительский рейтинг смартфонов в США

Наибольшую удовлетворенность от покупки жители США испытали от смартфона Samsung Galaxy Note 9. 85% участников опроса сообщили об этом.
RuNews24.ru 02:18
1
Общество

Собянин предупредил о росте смертности среди больных с коронавирусом

Смертность от COVID-19 в мае будет в Москве значительно выше, чем в апреле, заявил мэр столицы Сергей Собянин на заседании президиума Координационного совета при правительстве по борьбе с коронавирусной инфекцией, трансляцию которого вел телеканал «Россия 24».
Ведомости 07:08
1K
Футбол

Нойер продлил контракт с «Баварией»

Как сообщается на сайте клуба, контракт с 34-летним голкипером будет действовать до 30 июня 2023 года.
Интерфакс-Спорт 09:39
Шоу-бизнес

Тодоренко отдала награду «Женщина года» лишившейся кистей рук Грачевой

Телеведущая Регина Тодоренко отправила свою награду "Женщина года" Маргарите Грачевой, которой бывший муж из ревности отрубил кисти рук.
Газета.Ru вчера в 18:38
12
Игры

Теперь официально: ремейк игры Mafia выйдет 28 августа

REGNUM 03:09
51
Авто

В Японии показали Mazda CX-3 с новой начинкой

Впервые компактный кроссовер Mazda CX-3 был представлен в 2014 году.
32CARS.ru 18 мая в 11:41
Общество

Мясников объяснил свои слова «кому положено умереть — помрут»

Врач и телеведущий Александр Мясников заявил в Telegram-канале, что его слова "Кому положено умереть — помрут" и "Мы все равно все переболеем" исказили.
РИА Новости 06:30
557
Культура

Ивановские школьники стали победителями IV Международного детского фестиваля кино и телевидения «КИНОСВЕТ»

19 мая 2020 года в Минске назвали победителей Международного детского фестиваля кино и телевидения «КИНОСВЕТ».
Частник.Ru 10:07
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Татьяна Голикова
Российский экономист
Российский государственный деятель, экономист. Заместитель председателя правительства Российской Федерации по вопросам социальной политики с 18 мая 2018. Декан факультета государственного управления и финансового контроля Финансового университета при Правительстве РФ.
В НовостяхВ поиске Яндекса
Главное