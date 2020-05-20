Коронавирус

КоммерсантъКоммерсантъГоликова: к снятию ограничений могут приступить 17 регионов

В 17 регионах коэффициент распространения коронавируса позволяет приступить к снятию ограничений, сообщила вице-премьер Татьяна Голикова. В 13 регионах число случаев заболевания COVID-19 на 100 тыс. населения выше общероссийского.
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с чего всё началось

Голикова: начать смягчение ограничений из-за коронавируса могут 17 регионов

Значение коэффициента распространения коронавирусной инфекции сейчас позволяет 17 регионам РФ перейти к первому и последующим этапам снятия ограничений.
ТАСС05:18

Подробнее о событии

Голикова заявила о возможном снятии ограничений в 17 регионах

Газета.Ru05:37

Голикова допустила частичное снятие ограничений в 17 регионах

РИА Новости05:19

Голикова допустила переход 17 регионов на первый и следующие этапы снятия ограничений

Известия04:26

Самоизоляция не закончилась. Время разобрать основные ошибки в торговле

РБК05:58

Голикова: к снятию ограничений могут приступить 17 регионов

Коммерсантъ04:55

Голикова разрешила ослабить ограничения по COVID сразу 17 регионам России

Царьград04:28

Голикова отметила готовность 17 регионов к снятию ряда ограничений

RT на русском05:17
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Автоматически обработаны 7203 источника, обновлено в 06:11, Ашберн
Здоровье

В Москве ежедневно госпитализируют около тысячи тяжелобольных с коронавирусом

Ситуация с коронавирусом в России дает основания для спокойного оптимизма, - считает премьер-министр Михаил Мишустин.
Эхо Москвы 06:02
Политика

Зеленский допустил возможность выдвижения на второй президентский срок

Позже, отвечая на вопрос другого журналиста о втором сроке, Владимир Зеленский сказал, что подумает об этом в том случае, если будет поддержка народа Украины.
Коммерсантъ 05:16
Политика

Зеленский заявил о необходимости прямых переговоров с Путиным

Президент Украины Владимир Зеленский считает необходимостью прямые переговоры с российским лидером Владимиром Путиным.
News.ru 05:41
12
Политика

Совфед одобрил закон о дистанционном голосовании

Совет Федерации одобрил на заседании 20 мая закон, разрешающий гражданам голосовать на выборах и референдумах по почте и дистанционно и осуществлять сбор подписей избирателей с использованием портала Госуслуг.
Газета.Ru 05:57
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Происшествия

СК возбудил дело по факту крушения Ми-8 в Подмосковье

Следственный комитет возбудил уголовное дело по факту крушения военного вертолёта Ми-8 в подмосковном Клину.
RT на русском 04:15
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Общество

Тульские власти наказали медсестру за прозрачный защитный костюм

К медсестре инфекционного госпиталя в Тульской областной клинической больнице применили дисциплинарное взыскание после того, как она вышла на работу в прозрачном защитном костюме, через который было видно купальник.
РБК вчера в 18:27
4K
Здоровье

Назван новый эпицентр пандемии коронавируса

Латинская Америка может стать новым очагом пандемии коронавируса.
Lenta.ru 02:33
11
Общество

Ontarget подала в Мосгорсуд иск о безвременной блокировке YouTube

Принадлежащий Google видеосервис YouTube может быть навсегда заблокирован в России по требованию компании – разработчика тестов для оценки персонала Ontarget, подавшей иск в Мосгорсуд.
Ведомости вчера в 23:56
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Экономика

Агентство Moody’s предсказало усиление миграции в России

Экономический кризис, вызванный распространением коронавируса и падением цен на нефть, ускорит миграцию населения внутри России.
БИЗНЕС Online 05:08
Происшествия

В четырехэтажном доме в Саратовской области рухнула лестница

«Поступила информация о том, что в Саратовской области по адресу: г. Энгельс, Летный городок, д. 35 — произошло обрушение двух лестничных маршей между вторым и третьим, третьим и четвертым этажами»,— говорится в сообщении МЧС.
Коммерсантъ 01:42
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Политика

Жириновский предложил ликвидировать Совет федерации

Лидер ЛДПР Владимир Жириновский предложил ликвидировать Совет федерации.
Коммерсантъ вчера в 07:52
2,1K
Здоровье

В некоторых городах Ростовской области могут ввести отдельный карантин

В Ростовской области власти рассмотрят возможность отмены режима самоизоляции в отдельных муниципалитетах.
Бизнес-газета 05:45
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Единоборства

Менеджер Нурмагомедова: Путин пообещал помочь с лечением отца Хабиба

МИР 24 05:01
23
Шоу-бизнес

Максим Галкин показал домашнюю теплицу на огороде Аллы Пугачевой

Галкин отметил, что именно Алле Пугачевой принадлежит инициатива создания своего огорода.
Pravda.Ru вчера в 15:42
78
Общество

Мишустин заявил, что ситуация с коронавирусом стабилизируется

Ситуация с коронавирусом в России постепенно стабилизируется, заявил премьер-министр Михаил Мишустин на заседании координационного совета по борьбе с коронавирусом.
РИА Новости 06:04
3
Общество

Число безработных в России за период «нерабочих дней» выросло на 29%

В России за время действия режима «нерабочих дней» количество зарегистрированных безработных увеличилось на 29% до 1,665 млн человек.
БИЗНЕС Online 05:25
Спорт

Синхронистка Шишкина рассказала, как выступала без купальника

Двукратная олимпийская чемпионка по синхронному плаванию Алла Шишкина рассказала, как в детстве вынуждена была выступать без купальника.
Metaratings вчера в 13:32
Политика

МИД Японии вернул формулировку о принадлежности южных Курил

Коммерсантъ вчера в 03:38
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Шоу-бизнес

Оправившаяся Надежда Бабкина появилась на съемках

Оправившаяся Надежда Бабкина появилась на съемках, сообщает ToDay News Ufa. Надежда Бабкина перенесла серьезную болезнь.
ToDay News Ufa вчера в 11:05
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Политика

«Роскомнадзор должен остановить беспредел YouTube» — удалены каналы с миллионными просмотрами по Донбассу и Сирии

News Front Сегодня, без предъявления претензий, YouTube удалил канал News Front, существовавший 5,5 лет, имевший более 450 000 подписчиков и около полумиллиарда просмотров.
Rusvesna.su 05:32
Гаджеты

Перспективный смартфон Honor X10 представили официально

Piter.tv 04:52
Общество

Где в Тульской области зафиксирован коронавирус: карта на 18 мая

Где в Тульской области зафиксирован коронавирус: карта на 18 мая Наибольшее количество зараженных COVID-19 в Туле, Новомосковске, Алексине и Щекино.
MySLO.ru 18 мая в 03:50
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Политика

Гордон объяснил интервью с Поклонской и Стрелковым заданием спецслужб

В видеообращении на своем YouTube-канале украинский журналист Дмитрий Гордон признался, что взял интервью у депутата Госдумы Натальи Поклонской и бывшего министра обороны самопровозглашенной Донецкой народной республики (ДНР) Игоря Гиркина (Стрелкова) по заданию спецслужб Украины, передает РБК.
Инфорос вчера в 04:37
Культура

Исполнительница роли Бэтвумен покинула проект после одного сезона

Исполнительница главной роли в «Бэтвумен» Руби Роуз внезапно и без объяснения причин покинула проект после одного сезона.
Игромания.ру вчера в 19:39
5
Общество

В лесу на Урале обнаружили более полусотни новых иномарок

На участке рядом с озером Смолино в Челябинске обнаружили около 50 новых Toyota Camry, сообщает портал 74.ru.
РИА Новости вчера в 09:20
1,3K
Общество

В России могут смягчить пенсионное законодательство

По действующему законодательству на досрочную пенсию могут претендовать граждане, потерявшие работу за два года до наступления пенсионного возраста.
Газета.Ru 03:58
1,1K
Энергетика

Турции оказался не нужен российский газ

Российский газ оказался не нужен Турции из-за резкого увеличения поставок сжиженного природного газа (СПГ).
Lenta.ru 04:02
118
Политика

Глава ЛНР заявил о готовности «отодвинуть линию фронта»

Глава ЛНР Леонид Пасечник сообщил, что республика готова отодвинуть линию соприкосновения с Украиной.
Новостной фронт вчера в 15:41
261
Общество

Венесуэла через суд требует от Банка Англии вернуть ей золото

Центральный банк Венесуэлы подал иск в лондонский суд с целью добиться от Банка Англии продажи хранящейся у него части золотых резервов Венесуэлы на сумму около $1 млрд.
Коммерсантъ 06:01
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Кино

Церемонию вручения премии «Оскар» в 2021 году могут перенести

Кубань 24 02:47
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Татьяна Голикова
Российский экономист
Российский государственный деятель, экономист. Заместитель председателя правительства Российской Федерации по вопросам социальной политики с 18 мая 2018. Декан факультета государственного управления и финансового контроля Финансового университета при Правительстве РФ.
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