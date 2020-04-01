COVID-19 был завезен в Россию из 73 стран, заявила вице-премьер Российской Федерации Татьяна Голикова. Больше половины пациентов в РФ заразились контактным путем, добавила она.

Голикова: коронавирусную инфекцию завезли в Россию из 73 стран

Политика Эр-Рияд отверг обвинения в желании подорвать сланцевую нефтедобычу Заявления президента России Владимира Путина о желании Саудовской Аравии подорвать добычу сланцевой нефти не соответствуют действительности, утверждается в заявлении министра иностранных дел королевства принца Фейсала бен Фархан Аль Сауда, которое опубликовано на странице МИД в Twitter.

Происшествия Число жертв взрыва газа в Орехово-Зуеве выросло до двух Тело еще одного погибшего обнаружено при разборе завалов на месте взрыва газа в жилой пятиэтажке в Орехово-Зуеве, сообщили "Интерфаксу" в Единой дежурно-диспетчерской службе района.

Общество В России выявлены 582 новых случая коронавируса За последние сутки в России зарегистрированы 582 новых случая заболевания коронавирусом в 32 регионах, сообщил оперативный штаб.

Политика В Кремле назвали условие сокращения нерабочих дней в апреле Как только угроза распространения коронавируса в России станет минимальной, будет возможно сокращение режима нерабочих дней, который ранее был продлен до 30 апреля.

Общество Утвержден порядок помощи застрявшим за границей россиянам В субботу официальный представитель МИД России Мария Захарова сообщила, что выделенные правительством деньги для помощи россиянам, застрявшим за рубежом, поступили в МИД.

Общество Глава Роспотребнадзора рассказала, как передается коронавирус В 96% случаев коронавирус передается капельным путем, в 4% - воздушным и способен сохраняться на поверхности 72 часа.

Спорт Тренер оценил шансы Большунова в биатлоне Тренер считает, что Большунов еще не до конца реализовал себя в лыжах. У Александра много «неодержанных» побед, поэтому ему не до биатлона.

Общество В Россию поставят еще 80 млн медицинских масок из Китая Китай поставит в Россию еще 80 млн медицинских масок и 1 млн защитных костюмов в апреле—начале мая, сообщил заместитель главы Минпромторга России Алексей Груздев.

Здоровье В ВОЗ отреагировали на сообщения о коронавирусе у 15% кошек в Ухане Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) ведет тщательный мониторинг случаев заражения домашних питомцев коронавирусом нового типа, однако на данный момент нет никаких сведений о передаче инфекции от животных к человеку.

Общество Режим самоизоляции в Воронежской области продлен до 30 апреля Власти Воронежской области подготовили список конкретных изменений и уточнений, регламентирующих деятельность предприятий и организаций в регион на период объявленного до конца апреля режима самоизоляции.

Политика В США капитана зараженного коронавирусом авианосца сняли с должности Бретт Крозье, капитан американского авианосца "Теодор Рузвельт", борющегося со вспышкой коронавируса, был освобожден от командования после утечки в СМИ письма, в котором он просил руководство флота о помощи.