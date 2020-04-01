Политика

iReactoriReactorГоликова: коронавирусную инфекцию завезли в Россию из 73 стран

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COVID-19 был завезен в Россию из 73 стран, заявила вице-премьер Российской Федерации Татьяна Голикова. Больше половины пациентов в РФ заразились контактным путем, добавила она.
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Политика

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Коммерсантъ 11:26
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Учебный год в некоторых российских школах могут продлить до 8 июня, допустили в Минпросвещения.
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Власти Воронежской области подготовили список конкретных изменений и уточнений, регламентирующих деятельность предприятий и организаций в регион на период объявленного до конца апреля режима самоизоляции.
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С 1 апреля вступило в силу решение Центробанка об обнулении тарифов в Системе быстрых платежей (СПБ).
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Татьяна Голикова
Российский экономист
Российский государственный деятель, экономист. Заместитель председателя правительства Российской Федерации по вопросам социальной политики с 18 мая 2018. Декан факультета государственного управления и финансового контроля Финансового университета при Правительстве РФ.
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