Политика
iReactorГоликова: коронавирусную инфекцию завезли в Россию из 73 стран
COVID-19 был завезен в Россию из 73 стран, заявила вице-премьер Российской Федерации Татьяна Голикова. Больше половины пациентов в РФ заразились контактным путем, добавила она.
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Политика
Эр-Рияд отверг обвинения в желании подорвать сланцевую нефтедобычу
Заявления президента России Владимира Путина о желании Саудовской Аравии подорвать добычу сланцевой нефти не соответствуют действительности, утверждается в заявлении министра иностранных дел королевства принца Фейсала бен Фархан Аль Сауда, которое опубликовано на странице МИД в Twitter.
Происшествия
Число жертв взрыва газа в Орехово-Зуеве выросло до двух
Тело еще одного погибшего обнаружено при разборе завалов на месте взрыва газа в жилой пятиэтажке в Орехово-Зуеве, сообщили "Интерфаксу" в Единой дежурно-диспетчерской службе района.
Общество
В России выявлены 582 новых случая коронавируса
За последние сутки в России зарегистрированы 582 новых случая заболевания коронавирусом в 32 регионах, сообщил оперативный штаб.
Политика
В Кремле назвали условие сокращения нерабочих дней в апреле
Как только угроза распространения коронавируса в России станет минимальной, будет возможно сокращение режима нерабочих дней, который ранее был продлен до 30 апреля.
Экономика
Глава Минэкономики попросил бизнес «не впадать в психоз» из-за вируса
Министр экономического развития Максим Решетников считает, что ситуация с коронавирусом не означает, что экономику нужно «поставить на стоп», напротив, предприятия должны искать способ продолжить работу.
Происшествия
Выгуливавшего собаку москвича увезли в отделение полиции
В Москве на Патриарших прудах задержали мужчину, который выгуливал собаку во дворе своего дома.
Общество
Власти Москвы рассказали о системе контроля режима самоизоляции
Москвовские власти заявили, что технически система "умного" контроля за соблюдением гражданами режима самоизоляции готова.
Шоу-бизнес
Виторгана возмутило заявление Собчак о Боге
Собчак считает, что ранее — да, была война, где люди проявляли истинный героизм в борьбе с фашизмом.
Футбол
Кокорин и Кержаков признались, что называют Дзюбу осликом Иа
Общество
Утвержден порядок помощи застрявшим за границей россиянам
В субботу официальный представитель МИД России Мария Захарова сообщила, что выделенные правительством деньги для помощи россиянам, застрявшим за рубежом, поступили в МИД.
Космос
«Союз-2.1а» с кораблем «Союз МС-16» вывезут на стартовый комплекс Байконура 6 апреля
Общество
Глава Роспотребнадзора рассказала, как передается коронавирус
В 96% случаев коронавирус передается капельным путем, в 4% - воздушным и способен сохраняться на поверхности 72 часа.
Спорт
Тренер оценил шансы Большунова в биатлоне
Тренер считает, что Большунов еще не до конца реализовал себя в лыжах. У Александра много «неодержанных» побед, поэтому ему не до биатлона.
Политика
Мадуро приказал мобилизовать артиллерию Венесуэлы для защиты страны
Президент Венесуэлы Николас Мадуро отдал приказ о мобилизации национальной артиллерии для защиты Боливарианской Республики.
Общество
Академик РАН: коронавирус пришел в человечество навсегда
Академик РАН, вирусолог Виталий Зверев заявил, что коронавирус останется с человечеством навсегда.
Экономика
Что посоветовала Набиуллина делать гражданам с накоплениями в кризис
Недавно один из банков проводил исследование о накоплениях россиян и выяснил, что более 63% граждан не имеют накоплений.
Общество
В Россию поставят еще 80 млн медицинских масок из Китая
Китай поставит в Россию еще 80 млн медицинских масок и 1 млн защитных костюмов в апреле—начале мая, сообщил заместитель главы Минпромторга России Алексей Груздев.
Экономика
ЦБ рассказал о порядке работы банков до 30 апреля
Президент России Владимир Путин ранее подписал указ о продлении нерабочих дней до 30 апреля включительно.
Общество
В российских школах допустили продление учебного года
Учебный год в некоторых российских школах могут продлить до 8 июня, допустили в Минпросвещения.
Здоровье
В ВОЗ отреагировали на сообщения о коронавирусе у 15% кошек в Ухане
Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) ведет тщательный мониторинг случаев заражения домашних питомцев коронавирусом нового типа, однако на данный момент нет никаких сведений о передаче инфекции от животных к человеку.
Общество
Режим самоизоляции в Воронежской области продлен до 30 апреля
Власти Воронежской области подготовили список конкретных изменений и уточнений, регламентирующих деятельность предприятий и организаций в регион на период объявленного до конца апреля режима самоизоляции.
Наука
В Африке обнаружили останки птерозавра
Окаменелые останки летающего ящера нашли в Марокко (Африка).
Шоу-бизнес
Анастасия Заворотнюк впервые за время болезни вышла на связь
"Прекрасная няня" актриса Анастасия Заворотнюк, которой вчера исполнилось 49 лет впервые, предположительно, вышла на связь за все время болезни.
Экономика
С 1 апреля обнулились тарифы в Системе быстрых платежей
С 1 апреля вступило в силу решение Центробанка об обнулении тарифов в Системе быстрых платежей (СПБ).
Политика
В США капитана зараженного коронавирусом авианосца сняли с должности
Бретт Крозье, капитан американского авианосца "Теодор Рузвельт", борющегося со вспышкой коронавируса, был освобожден от командования после утечки в СМИ письма, в котором он просил руководство флота о помощи.
Общество
В чернобыльской зоне произошёл лесной пожар
Общество
Стало известно о состоянии главврача больницы в Коммунарке
Как ранее стало известно, главврач Денис Проценко заразился коронавирусом COVID-19 во время работы с пациентами и персоналом.
Авто
КамАЗ показал конкурента «ГАЗели»
Более легкие версии, скорее всего, оснастят 2,8-литровым двигателем Cummins ISF, который устанавливается на "ГАЗели Next".
Путешествия
Старт туристического сезона в Турции могут перенести на конец мая
На фоне ситуации с коронавирусом старт туристического сезона в Турции может быть перенесен на конец мая.
Общество
В Тамбовской области смягчили режим самоизоляции
Есть изменения и в образовательном процессе.