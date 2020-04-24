Жители России устали от ограничений из-за коронавируса, важно оценить возможность ослабления ограничительных мер. Об этом заявила вице-премьер РФ Татьяна Голикова в пятницу на совещании с ведущими экспертами в сфере эпидемиологии и вирусологии.

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Россияне устали от ограничений, введённых в связи с распространением коронавирусной инфекции, поэтому важно оценить, когда власти смогут ослабить эти меры, заявила вице-премьер России Татьяна Голикова.

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