Коронавирус
RT на русскомГоликова отметила усталость россиян от ограничений из-за коронавируса
Россияне устали от ограничений, введённых в связи с распространением коронавирусной инфекции, поэтому важно оценить, когда власти смогут ослабить эти меры, заявила вице-премьер России Татьяна Голикова.
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с чего всё началось
Жители России устали от ограничений из-за коронавируса, важно оценить возможность ослабления ограничительных мер. Об этом заявила вице-премьер РФ Татьяна Голикова в пятницу на совещании с ведущими экспертами в сфере эпидемиологии и вирусологии.ТАСС11:50
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В Group-IB рекомендовали отказаться от использования Zoom
В последнее время безопасность сервиса для видеоконференций Zoom подвергается сомнению, пользователям стоит рассмотреть альтернативные варианты онлайн-коммуникации, сообщили в компании Group-IB.
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Трамп подписал закон о стимулировании экономики почти на $500 млрд
Президент США Дональд Трамп подписал закон о дополнительном стимулировании экономики почти на $500 млрд.
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RuNews24.ru 08:18
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Путин объявит о продлении режима самоизоляции в течение недели
Режим самоизоляции, объявленный в стране президентом России Владимиром Путиным, будет действовать ещё неделю, поэтому время для решения вопроса о его продлении ещё есть, заявил «Интерфаксу» пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
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Быстровозводимую инфекционную больницу построят в Воронеже
Во время совещания с президентом Гусев рассказал, что регион вынужден был отложить начало строительства областной инфекционной больницы, рассчитанной на 250 коек.
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В Перми в больнице РЖД произошла вспышка коронавируса
В пермской больнице «РЖД-Медицина» Свердловской железной дороги произошла вспышка коронавирусной инфекции.
ВЕТТА 09:14
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В США число жертв коронавируса превысило 50 тысяч
Число жертв коронавируса в США превысило 50 тысяч, следует из данных университета Джона Хопкинса, который суммирует данные федеральных и местных властей, СМИ и других источников.
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Польская нефтегазовая компания PGNiG пригрозила пожаловаться на «Газпром» в Еврокомиссию.
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KM.ru вчера в 10:16
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Помощник Глазьева ответил на сообщения о критике со стороны ЦБ
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Пенсионный фонд упростил назначение пенсий и пособий
Пенсионный фонд России решил упростить назначение некоторых пособий и пенсий в связи с ограничительными мерами на фоне пандемии коронавируса.
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Уткин ответил на угрозы Соловьева
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Отказ человеком от пищевой соли поможет избежать сердечных заболеваний, об этом стало известно Evo-rus.com.
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Путин подписал закон о переносе Дня окончания Второй мировой войны
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"С удовольствием пригласим Сёмина принять участие в подкасте" — Вы с журналистом Денисом Казанским являетесь ведущими достаточно успешного подкаста на YouTube.
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Deutsche Bank: при $15 за баррель Urals средств ФНБ хватит на два года
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Ведомости 00:19
Политика
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Выход из режима самоизоляции в России должен быть поэтапным, считает заместитель директора НИИ эпидемиологии и микробиологии им. Пастера Александр Семёнов.
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В «Динамо» рассказали о состоянии легендарного хоккеиста Мальцева
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Путин призвал госкомпании отказаться от покупки иностранных лимузинов
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Стало известно, какие смартфоны Xiaomi и Redmi первыми получат MIUI 12
Среди Redmi первыми MIUI 12 получат владельцы смартфонов линейки Redmi K30, Redmi K20, Redmi Note 8, Redmi Note 7, а также Redmi 8 и Redmi 7. Скорее всего это не полный список, и он в дальнейшем должен быть расширен.
Astera вчера в 15:29