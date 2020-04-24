Коронавирус

RT на русскомRT на русскомГоликова отметила усталость россиян от ограничений из-за коронавируса

Россияне устали от ограничений, введённых в связи с распространением коронавирусной инфекции, поэтому важно оценить, когда власти смогут ослабить эти меры, заявила вице-премьер России Татьяна Голикова.
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с чего всё началось

Голикова заявила, что россияне устали от ограничений из-за коронавируса

Жители России устали от ограничений из-за коронавируса, важно оценить возможность ослабления ограничительных мер. Об этом заявила вице-премьер РФ Татьяна Голикова в пятницу на совещании с ведущими экспертами в сфере эпидемиологии и вирусологии.
ТАСС11:50

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Голикова заявила, что россияне устали от ограничений из-за коронавируса

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В Златоусте у 36 медиков выявили коронавирус

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Экономика

Россия теряет из-за ограничений по коронавирусу 100 млрд рублей в день

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РПЦ объяснила изображение Путина в храме Минобороны

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В последнее время безопасность сервиса для видеоконференций Zoom подвергается сомнению, пользователям стоит рассмотреть альтернативные варианты онлайн-коммуникации, сообщили в компании Group-IB.
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Общество

Попова призвала сохранить ограничения ещё на один инкубационный период

Жёсткие ограничения из-за коронавирусной инфекции должны оставаться в России ещё как минимум в течение одного инкубационного периода, заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова.
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Общество

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Премьер-министр Михаил Мишустин предложил подготовить к майским праздникам советы, как граждане могут проводить эти дни.
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Технологии

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Политика

Путин объявит о продлении режима самоизоляции в течение недели

Режим самоизоляции, объявленный в стране президентом России Владимиром Путиным, будет действовать ещё неделю, поэтому время для решения вопроса о его продлении ещё есть, заявил «Интерфаксу» пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
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Общество

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Во время совещания с президентом Гусев рассказал, что регион вынужден был отложить начало строительства областной инфекционной больницы, рассчитанной на 250 коек.
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Происшествия

В Перми в больнице РЖД произошла вспышка коронавируса

В пермской больнице «РЖД-Медицина» Свердловской железной дороги произошла вспышка коронавирусной инфекции.
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Общество

В США число жертв коронавируса превысило 50 тысяч

Число жертв коронавируса в США превысило 50 тысяч, следует из данных университета Джона Хопкинса, который суммирует данные федеральных и местных властей, СМИ и других источников.
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Польша пригрозила пожаловаться на «Газпром» из-за цен на газ

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Роспотребнадзор описал поэтапное возобновление работ кафе и ресторанов

Роспотребнадзор разработал рекомендации для поэтапного запуска работы кафе и ресторанов после окончания эпидемии коронавируса.
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Помощник Глазьева ответил на сообщения о критике со стороны ЦБ

Помощник министра Евразийской экономической комиссии Сергея Глазьева Сергей Ткачук ответил на сообщения о том, что Центробанк призвал снизить информационную активность чиновника.
РИА Новости вчера в 14:37
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Пенсионный фонд упростил назначение пенсий и пособий

Пенсионный фонд России решил упростить назначение некоторых пособий и пенсий в связи с ограничительными мерами на фоне пандемии коронавируса.
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Уткин ответил на угрозы Соловьева

Блогер Василий Уткин ответил телеведущему Владимиру Соловьеву.
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Отказ от пищевой соли поможет избежать сердечных заболеваний

Отказ человеком от пищевой соли поможет избежать сердечных заболеваний, об этом стало известно Evo-rus.com.
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Путин подписал закон о переносе Дня окончания Второй мировой войны

Президент Владимир Путин подписал закон о переносе со 2 на 3 сентября Дня окончания Второй мировой войны.
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В «Динамо» рассказали о состоянии легендарного хоккеиста Мальцева

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Путин призвал госкомпании отказаться от покупки иностранных лимузинов

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Татьяна Голикова
Российский экономист
Российский государственный деятель, экономист. Заместитель председателя правительства Российской Федерации по вопросам социальной политики с 18 мая 2018. Декан факультета государственного управления и финансового контроля Финансового университета при Правительстве РФ.
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