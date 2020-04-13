с чего всё началось

Вице-премьер Татьяна Голикова прокомментировала ситуацию с ростом числа заболевших коронавирусом в России. По ее словам, "ни одна модель математическая модель, которая сегодня существует, в РФ не подтвердилась".

Голикова назвала цифры по коронавирусу в России «не очень приятными»

Общество В России все больше пациентов снимают с ИВЛ Министр здравоохранения России Михаил Мурашко заявил, что врачи снимают все больше пациентов с аппаратов искусственной вентиляции легких из-за улучшения состояния, пишет ТАСС. 4

Политика Путин констатировал ухудшение ситуации с коронавирусом в стране В России ситуация с распространением коронавируса меняется ежедневно и "не в лучшую сторону", все больше регистрируют пациентов с тяжелым течением болезни, обратил внимание глава страны Владимир Путин на совещании по эпидемиологической обстановке. 3,1K

Общество Собянин рассказал порядок получения специальных пропусков Мэр Москвы Сергей Собянин утвердил порядок оформления и использования пропусков для передвижения в период режима повышенной готовности. 4K

Гаджеты Смартфоны Xiaomi и Redmi могут стать водонепроницаемыми Президент компании Xiaomi (включает в себя бренд Redmi) Лу Вейбинг пообещал пользователям устройств китайского производителя оснастить новые смартфоны долгожданной фишкой: защитой от воды. 6

Политика Собянин провел встречу с делегацией медэкспертов из Китая Мэр Москвы Сергей Собянин встретился с делегацией медицинских экспертов из китайской провинции Хэйлунцзян, в состав которой специалисты, имеющие большой опыт работы в условиях эпидемии.

Финансы Рубль укрепился к доллару и евро при открытии торгов Доллар и евро начали торги на Московской бирже со снижения. Рубль вырос по отношению к бивалютной корзине, свидетельствуют данные торгов. 50

Шоу-бизнес Госпитализирована певица Татьяна Буланова Певица, актриса и телеведущая Татьяна Буланова была госпитализирована в «прединсультном состоянии». 688

Технологии Crytek намекнула на выход новой Crysis Официальный «Твиттер» научно-фантастического шутера от первого лица Crysis, разработанного немецкой компанией Crytek, неожиданно опубликовал тизер — «Получаем данные».

Здоровье Коронавирус в Ивановской области вышел из-под контроля Больше 5 тысяч человек – точнее, 5023 – в Ивановской области находились под наблюдением врачей в связи с коронавирусом с 29 января. 16

Здоровье Доктор Мясников назвал чудом ситуацию с коронавирусом в России Иначе как «чудом» ситуацию в нашей стране назвать нельзя, подчеркнул известный врач и телеведущий Александр Мясников, проанализировав статистические данные по заболеваемости и смертности от коронавируса в России и других странах мира, пишет ИА Regnum. 2,1K

Политика Опубликован новый коэффициент полезности депутатов Госдумы Москва, 13 апреля 2020, 16:10 — REGNUM Опубликован Девятый интегральный рейтинг «Коэффициент полезности депутатов Государственной Думы» (КПДГД) — исследование российских политологов, которое анализирует эффективность работы депутатов Госдумы VII созыва. 4