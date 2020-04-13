Коронавирус

РЕН ТВРЕН ТВГоликова назвала цифры по коронавирусу в России «не очень приятными»

Вице-премьер Татьяна Голикова прокомментировала ситуацию с ростом числа заболевших коронавирусом в России. По ее словам, "ни одна модель математическая модель, которая сегодня существует, в РФ не подтвердилась".
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с чего всё началось
"Но я хочу еще раз повторить: цифры заболевших в целом – они пугать не должны, если это не экспоненциальный рост", – сказала Голикова в эфире телеканала "Россия 24
".
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Татьяна Голикова
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Российский государственный деятель, экономист. Заместитель председателя правительства Российской Федерации по вопросам социальной политики с 18 мая 2018. Декан факультета государственного управления и финансового контроля Финансового университета при Правительстве РФ.
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