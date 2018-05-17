с чего всё началось

С другой стороны, Голикова отметила, что прирост не является резким, потому в целом «цифры пугать не должны». Ранее сообщалось, что в России за сутки было выявлено 2 558 новых случаев заболевания коронавирусом. Таким образом, общее число зараженных россиян составляет 18 328 человек.

Голикова назвала цифры по заражению коронавирусом «не очень приятными»

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