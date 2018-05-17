Коронавирус

ПрофильПрофильГоликова назвала цифры по заражению коронавирусом «не очень приятными»

С другой стороны, Голикова отметила, что прирост не является резким, потому в целом «цифры пугать не должны». Ранее сообщалось, что в России за сутки было выявлено 2 558 новых случаев заболевания коронавирусом. Таким образом, общее число зараженных россиян составляет 18 328 человек.
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"Но я хочу еще раз повторить: цифры заболевших в целом – они пугать не должны, если это не экспоненциальный рост", – сказала Голикова в эфире телеканала "Россия 24
".
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Российский государственный деятель, экономист. Заместитель председателя правительства Российской Федерации по вопросам социальной политики с 18 мая 2018. Декан факультета государственного управления и финансового контроля Финансового университета при Правительстве РФ.
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