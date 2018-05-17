Коронавирус
ПрофильГоликова назвала цифры по заражению коронавирусом «не очень приятными»
С другой стороны, Голикова отметила, что прирост не является резким, потому в целом «цифры пугать не должны». Ранее сообщалось, что в России за сутки было выявлено 2 558 новых случаев заболевания коронавирусом. Таким образом, общее число зараженных россиян составляет 18 328 человек.
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с чего всё началось
"Но я хочу еще раз повторить: цифры заболевших в целом – они пугать не должны, если это не экспоненциальный рост", – сказала Голикова в эфире телеканала "Россия 24".Москва 2407:46
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Общество
Собянин рассказал о ситуации с выдачей цифровых пропусков в Москве
Мэр Москвы Сергей Собянин в ходе совещания по вопросу о санитарно-эпидемиологической обстановке сообщил, что в столице, несмотря на произошедшие бот-атаки, выдали уже 900 тыс. цифровых пропусков для передвижения по городу.
RT на русском 09:47
Политика
Трамп назвал договорённость ОПЕК+ «отличной сделкой для всех»
Отмечено, что лидеры трёх стран поддержали достигнутая в рамках ОПЕК+ договорённость о поэтапном добровольном ограничении объёма добычи нефти «в целях стабилизации глобальных рынков и обеспечения устойчивости мировой экономики в целом».
REGNUM вчера в 16:58
Общество
ГИБДД ограничила прием экзаменов на водительские права
Поскольку автошколы временно не работают, они будут проводиться в усеченных группах.
Эхо Москвы 08:33
Политика
Путин предостерег от халатности в борьбе с коронавирусом
Президент России Владимир Путин заявил, что будет рассматривать как преступную халатность факты, когда в регионах не будет что-то вовремя сделано для борьбы с коронавирусом.
РИА Новости 09:47
Общество
Минпросвещения заявило о возможности нового переноса сроков ЕГЭ
Министр просвещения РФ Сергей Кравцов заявил, что сроки сдачи единого госэкзамена вновь могут быть скорректированы из-за ситуации с коронавирусом.
Аргументы и Факты 07:45
Общество
В Италии зафиксировали рекордное снижение смертей от коронавируса
Глава службы гражданской обороны Италии Анджело Боррелли. сообщил, что за минувшие сутки зафиксировано рекордно низкое число скончавшихся от коронавируса за последние три недели - 431 человек.
Московский Комсомолец вчера в 12:23
Финансы
Внешний долг России снизился на 8,3%
Внешний долг России по состоянию на 1 апреля 2020 года составил $450 млрд, что на 8,3% или на $40,8 млрд ниже показателя на начало 2020 года, следует из материалов ЦБ РФ.
ТАСС 09:20
Армия и оружие
В армию поступили модернизированные танки Т-90М «Прорыв»
Таманская мотострелковая дивизия получила первые модернизированные танки Т-90М "Прорыв" с улучшенными характеристиками, заявил командующий 1-й танковой армией Западного военного округа генерал-лейтенант Сергей Кисель.
РИА Новости вчера в 23:39
Политика
Опубликован новый коэффициент полезности депутатов Госдумы
Москва, 13 апреля 2020, 16:10 — REGNUM Опубликован Девятый интегральный рейтинг «Коэффициент полезности депутатов Государственной Думы» (КПДГД) — исследование российских политологов, которое анализирует эффективность работы депутатов Госдумы VII созыва.
REGNUM 09:10
Общество
Собянин заявил о повышении эффективности тест-систем на коронавирус
В Москве наблюдается снижение количества госпитализаций, а тест системы на выявление коронавируса стали более эффективными.
Известия 10:18
Космос
Раскрыта природа необъяснимых структур в старых галактиках
По мнению исследователей, в будущем галактики объединятся в гигантскую эллиптическую галактику, более типичную для испускаемого релятивистского джета.
Lenta.ru 02:48
Общество
Вирусолог рассказал о жизни россиян после отмены режима самоизоляции
Вирусолог Анатолий Альштейн рассказал НСН, как будут развиваться события в России в связи с эпидемией коронавируса.
Российская газета 00:31
Здоровье
В Ивановской области увеличилось количество тестов на коронавирус
Как рассказал глава облздрава Артур Фокин сегодня на брифинге, в Ивановской области наращивается объем тестирования.
Ивтелерадио 10:29
Финансы
Рубль укрепился к доллару и евро при открытии торгов
Доллар и евро начали торги на Московской бирже со снижения. Рубль вырос по отношению к бивалютной корзине, свидетельствуют данные торгов.
Вести.Ru 03:27
Политика
МИД России осудил сообщение Госдепа о Дне космонавтики
В МИД России осудили сообщение Госдепа США о Международном дне полета человека в космос без упоминания Юрия Гагарина.
Газета.Ru вчера в 12:58
Происшествия
В Уфе возбудили дело за фейк о побеге главврача из больницы
Следственные органы Башкирии возбудили уголовное дело по факту распространения недостоверной информации в социальных сетях о побеге главного врача из РКБ имени Куватова в Уфе, где у 40 пациентов и врачей обнаружили коронавирус, сообщает следственное управление СК РФ по региону.
РИА Новости 09:40
Здоровье
Диетолог напомнила о важности питья воды в период самоизоляции
Врач-диетолог Клиники управления здоровьем Института персонализированной медицины Первого московского государственного медицинского университета имени Сеченова Наталья Пугачева рассказала о питании во время режима самоизоляции, передает Агентство "Москва".
Москва 24 06:02
Религия
У 18 священнослужителей Московской епархии выявлен коронавирус
Московский Комсомолец 10:11
Энергетика
Федун сравнил соглашение ОПЕК+ с Брестским миром
Вице-президент "Лукойла" Леонид Федун заявил, что сделка ОПЕК+ о снижении добычи нефти позволила прекратить нефтяную войну между крупнейшими нефтепроизодителями, однако принятое решение сравнимо с заключением Брестского мира сто лет назад.
Газета.Ru 11 апреля в 17:59
Общество
Лукашенко: в Белоруссии ни один человек не умер от коронавируса
Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что в стране нет умерших от коронавируса COVID-19.
Коммерсантъ 08:47
Политика
Google объяснил блокировку обращения Путина на YouTube
В компании Google объяснили блокировку видеоролика с обращением президента России Владимира Путина к россиянам на видеохостинге YouTube ошибкой.
RT на русском 10:09
Происшествия
В Краснодарском крае задержали криминального авторитета
Криминальный авторитет, обвиняющийся в занятии высшего положения в преступной иерархии, задержан и арестован в Краснодарском крае, сообщает СУ СК России по региону.
РИА Новости 08:25
Финансы
Рубль продолжит рекордное за последние два года укрепление
Рубль на этой неделе показал уверенный рост на торгах Московской бирже. Инвесторы не исключают дальнейшего укрепления.
Российская газета 11 апреля в 23:00
Биатлон
Голиков прокомментировал ситуацию с зарплатами в СБР
Экс-исполнительный директор СБР Сергей Голиков рассказал о финансовой ситуации в союзе, сообщает «Р-Спoрт».
ProstoProSport 10:13
Общество
ВОЗ заявила, что ношение масок станет новой нормой
Всемирная организация здравоохранения(ВОЗ) заявила, что ношение масок, возможно, скоро станет новой нормой.
АТВмедиа 09:30