Коронавирус

РБКРБКГоликова назвала финансово невыгодным сокрытие смертей от коронавируса

Вице-премьер Татьяна Голикова в интервью программе «Вести недели» на телеканале «Россия 1» заявила, что российским больницам финансово невыгодно скрывать данные о смерти людей из-за последствий коронавируса.
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Губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что пропуска в Подмосковье и после 18 мая продолжат действовать, непродовольственная торговля, в том числе стройматериалами, остается в удаленном формате.
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Петицию с требованием запретить въезд в Европу и США российскому телеведущему Владимиру Соловьеву на сайте Change.org поддержали более 200 тысяч человек.
Национальная служба новостей 09:09
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Происшествия

В США разбился истребитель пятого поколения F-22

Истребитель пятого поколения ВВС США F-22 Raptor в пятницу упал во время обычного тренировочного полета в американском штате Флорида, сообщает сайт издания USA Today.
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Армия и оружие

Все четыре самолёта с российскими специалистами вернулись из Сербии

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Армия и оружие

Госдеп увидел в действиях России в Арктике угрозу для обороны НАТО

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Утверждены правила приостановки работы предприятий в регионах

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Установлена причина разрушения картины Мунка «Крик»

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Общество

Врачи в Чечне извинились за жалобы на нехватку средств защиты

Сотрудники перепрофилированной под лечение больных с коронавирусом COVID-19 ЦРБ в Гудермесе извинились за жалобы на нехватку средств защиты и отсутствие надбавок.
Коммерсантъ 08:21
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Происшествия

СК назвал причастных к провокации в ходе «Бессмертного полка»

Как рассказала корреспонденту "РГ" официальный представитель Следственного комитета Светлана Петренко, уголовные дела о реабилитации нацизма (ч. 1 ст. 354.1 УК РФ) расследует центральный аппарат СК - Главное следственное управление.
Российская газета вчера в 07:13
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Общество

Попова: в России остановлен рост распространения коронавируса

Пандемия COVID-19 Число выявленных случаев коронавируса в России достигло 281752, более 57 тысяч пациентов вылечились, 2631 скончался.
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В Штатах умерла режиссер Линн Шелтон

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Политика

Сенатор допустил выход из состава Украины ряда регионов

"Раскол в украинском обществе очень глубокий: за регионами Юго-Востока, которые даже слышать не хотят о возвращении в состав единой Украины, могут последовать Одесса, Херсон, Николаев, Запорожье, которые пока выжидают", - заключил он.
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Президент давал интервью в сентябре, но сейчас его показали впервые.
Коммерсантъ 08:37
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Авто

Новый Ford Explorer появился в Европе

Известно, что запас хода исключительно на электрической тяге составляет 42 км. Машина имеет семиместную компоновку, а также он может возить прицепы массой до 2,5 т. Есть информация, что в стартовой версии Explorer для европейского автомобильного рынка, есть внешний обвес ST-Line, трехзонный климат-контроль и современная медиасистема Sync 3 с 10-дюймовым вертикальным дисплеем.
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«Евровидение-2021» пройдет в Роттердаме

Песенный конкурс в следующем году состоится в Роттердаме, где его планировали провести в 2020, сообщает телеканал «Якутия 24» со ссылкой на ТАСС.Европейский вещательный союз подтвердил, что международный песенный конкурс состоится в 2021 году в Роттердаме (Нидерланды).
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Космос

SpaceX отложила пуск партии Starlink ради секретного военного шаттла

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Политика

Пуэрто-Рико проведет референдум о вхождении в состав США

Пуэрто-Рико — свободно ассоциированное государство под управлением США — одновременно со всеобщими выборами 3 ноября проведет референдум о своем статусе.
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Игры

Unreal Engine 5 сможет стабильно работать на видеокартах RTX 2080 в качестве 1440p

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В постели бездомного нашли обнаженный труп 12-летнего мальчика в Днепре

В Днепре в субботу, 16 мая, ушел на прогулку и пропал 12-летний мальчик.
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Заместитель председателя Центральной избирательной комиссии (ЦИК) Николай Булаев рассказал о выборе даты голосования по Конституции.
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Власти России сняли ограничение на возвращение в страну иностранных тренеров и спортсменов.
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В МВД назвали размер штрафа за отказ от теста на коронавирус

В Министерстве внутренних дел рассказали, в каких случаях россиянам грозит штраф за бездействие при коронавирусе.
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Названо условие полного коллапса мировой экономики в ближайшем будущем

Венчурный инвестор Оскар Стаховяк назвал условие полного коллапса мировой экономики в ближайшем будущем в беседе с РИА Новости.
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Дальневосточная авиакомпания может приобрести 60 SSJ-100 и 16 МС-21

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Татьяна Голикова
Российский экономист
Российский государственный деятель, экономист. Заместитель председателя правительства Российской Федерации по вопросам социальной политики с 18 мая 2018. Декан факультета государственного управления и финансового контроля Финансового университета при Правительстве РФ.
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