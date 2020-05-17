Коронавирус
РБКГоликова назвала финансово невыгодным сокрытие смертей от коронавируса
Вице-премьер Татьяна Голикова в интервью программе «Вести недели» на телеканале «Россия 1» заявила, что российским больницам финансово невыгодно скрывать данные о смерти людей из-за последствий коронавируса.
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Общество
В Подмосковье продолжат действовать электронные пропуска
Губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что пропуска в Подмосковье и после 18 мая продолжат действовать, непродовольственная торговля, в том числе стройматериалами, остается в удаленном формате.
РИА Новости 09:01
Политика
Запрет на въезд Соловьева в Италию поддержали более 200 тысяч человек
Петицию с требованием запретить въезд в Европу и США российскому телеведущему Владимиру Соловьеву на сайте Change.org поддержали более 200 тысяч человек.
Национальная служба новостей 09:09
Происшествия
В США разбился истребитель пятого поколения F-22
Истребитель пятого поколения ВВС США F-22 Raptor в пятницу упал во время обычного тренировочного полета в американском штате Флорида, сообщает сайт издания USA Today.
Интерфакс 15 мая в 12:40
Армия и оружие
Все четыре самолёта с российскими специалистами вернулись из Сербии
RT на русском 09:09
Армия и оружие
Госдеп увидел в действиях России в Арктике угрозу для обороны НАТО
Газета.Ru вчера в 10:19
Общество
Утверждены правила приостановки работы предприятий в регионах
Исполняющий обязанности премьер-министра Андрей Белоусов утвердил правила, по которым власти регионов должны согласовывать приостановку деятельности отдельных компаний и индивидуальных предпринимателей.
РИА Новости 06:06
Наука
Установлена причина разрушения картины Мунка «Крик»
Картина «Крик» норвежского художника Эдварда Мунка начала разрушаться из-за высокой влажности в воздухе, сообщили ученые.
Взгляд.ру вчера в 11:33
Общество
Врачи в Чечне извинились за жалобы на нехватку средств защиты
Сотрудники перепрофилированной под лечение больных с коронавирусом COVID-19 ЦРБ в Гудермесе извинились за жалобы на нехватку средств защиты и отсутствие надбавок.
Коммерсантъ 08:21
Происшествия
СК назвал причастных к провокации в ходе «Бессмертного полка»
Как рассказала корреспонденту "РГ" официальный представитель Следственного комитета Светлана Петренко, уголовные дела о реабилитации нацизма (ч. 1 ст. 354.1 УК РФ) расследует центральный аппарат СК - Главное следственное управление.
Российская газета вчера в 07:13
Общество
Попова: в России остановлен рост распространения коронавируса
Пандемия COVID-19 Число выявленных случаев коронавируса в России достигло 281752, более 57 тысяч пациентов вылечились, 2631 скончался.
РИА Новости 07:06
Культура
В Штатах умерла режиссер Линн Шелтон
RuNews24.ru 04:10
Общество
Главврача больницы в Армавире уволили после протеста медиков
Профиль вчера в 10:39
Политика
Сенатор допустил выход из состава Украины ряда регионов
"Раскол в украинском обществе очень глубокий: за регионами Юго-Востока, которые даже слышать не хотят о возвращении в состав единой Украины, могут последовать Одесса, Херсон, Николаев, Запорожье, которые пока выжидают", - заключил он.
Российская газета вчера в 04:11
Политика
Путин назвал Россию отдельной цивилизацией
Президент давал интервью в сентябре, но сейчас его показали впервые.
Коммерсантъ 08:37
Авто
Новый Ford Explorer появился в Европе
Известно, что запас хода исключительно на электрической тяге составляет 42 км. Машина имеет семиместную компоновку, а также он может возить прицепы массой до 2,5 т. Есть информация, что в стартовой версии Explorer для европейского автомобильного рынка, есть внешний обвес ST-Line, трехзонный климат-контроль и современная медиасистема Sync 3 с 10-дюймовым вертикальным дисплеем.
SpeedMe вчера в 03:31
Музыка
«Евровидение-2021» пройдет в Роттердаме
Песенный конкурс в следующем году состоится в Роттердаме, где его планировали провести в 2020, сообщает телеканал «Якутия 24» со ссылкой на ТАСС.Европейский вещательный союз подтвердил, что международный песенный конкурс состоится в 2021 году в Роттердаме (Нидерланды).
Якутия 24 03:01
Космос
SpaceX отложила пуск партии Starlink ради секретного военного шаттла
Lenta.ru вчера в 14:12
Политика
Пуэрто-Рико проведет референдум о вхождении в состав США
Пуэрто-Рико — свободно ассоциированное государство под управлением США — одновременно со всеобщими выборами 3 ноября проведет референдум о своем статусе.
Вести.Ru 08:15
Игры
Unreal Engine 5 сможет стабильно работать на видеокартах RTX 2080 в качестве 1440p
Разработчики заявили, что демо представленное на PS5 можно также запустить на игровом компьютере с видеокартой GeForce RTX 2080.
ITZine.ru 04:35
Футбол
Президент УЕФА: «80 процентов лиг доиграют сезон»
Президент УЕФА Александер Чеферин в интервью BeIn предположил, сколько европейских чемпионатов будут доиграны.
Спорт-Экспресс вчера в 06:17
Общество
Режим самоизоляции в Оренбуржье продлен до конца мая
С 18 мая разрешена работа туристических агентств и МФЦ при условии строгих соблюдений санитарных норм.
Оренбургское региональное телевидение 08:28
Происшествия
В постели бездомного нашли обнаженный труп 12-летнего мальчика в Днепре
В Днепре в субботу, 16 мая, ушел на прогулку и пропал 12-летний мальчик.
Регион online 08:32
Футбол
«Локомотив» намерен расстаться с восемью футболистами
Председатель совета директоров московского "Локомотива" Анатолий Мещеряков заявил, что восемь футболистов покинут клуб.
Газета.Ru 03:21
Политика
В Еврокомиссии заявили о «распространении Россией теорий заговора»
Официальный представитель Еврокомиссии Питер Стано в интервью газете Bild заявил, что, по мнению ЕК, различные «источники из России» якобы распространяют теории заговора и дезинформацию в странах Евросоюза о ситуации с коронавирусом нового типа.
RT на русском 06:09
Политика
В ЦИК рассказали о выборе даты голосования по поправкам в Конституцию
Заместитель председателя Центральной избирательной комиссии (ЦИК) Николай Булаев рассказал о выборе даты голосования по Конституции.
Lenta.ru вчера в 15:23
Футбол
Россия разрешила иностранным спортсменам и тренерам вернуться в страну
Власти России сняли ограничение на возвращение в страну иностранных тренеров и спортсменов.
NewInform 03:26
Общество
В МВД назвали размер штрафа за отказ от теста на коронавирус
В Министерстве внутренних дел рассказали, в каких случаях россиянам грозит штраф за бездействие при коронавирусе.
Профиль вчера в 03:47
Экономика
Названо условие полного коллапса мировой экономики в ближайшем будущем
Венчурный инвестор Оскар Стаховяк назвал условие полного коллапса мировой экономики в ближайшем будущем в беседе с РИА Новости.
Lenta.ru вчера в 21:21
Общество
Доктор Мясников назвал самую эффективную меру защиты от коронавируса
Врач Александр Мясников посоветовал россиянам не забывать о самой эффективной мере защиты от COVID-19 в период пандемии - социальном дистанцировании.
Газета.Ru 07:45
Общество
Дальневосточная авиакомпания может приобрести 60 SSJ-100 и 16 МС-21
RT на русском 08:37