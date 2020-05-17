Коронавирус
РБКГоликова назвала финансово невыгодным сокрытие смертей от коронавируса
Вице-премьер Татьяна Голикова в интервью программе «Вести недели» на телеканале «Россия 1» заявила, что российским больницам финансово невыгодно скрывать данные о смерти людей из-за последствий коронавируса.
Читать в источнике
Оценить93
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7187 источников, обновлено в 06:21, Ашберн
Общество
В ВОЗ рассказали о правильной утилизации медицинских масок
Представитель Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) в России Мелита Вуйнович рассказала, как правильно утилизировать одноразовые медицинские маски.
Lenta.ru 06:07
Музыка
Определено место проведения Евровидения в 2021 году
Международный песенный конкурс Евровидение пройдет в 2021 году в Роттердаме, сообщили организаторы мероприятия.
РИА Новости вчера в 17:25
Политика
NASA опровергло сообщение о нежелании включать РФ в соглашение по Луне
NASA опровергло сообщение о том, что США не хотят включать Россию в соглашение по освоению Луны.
Известия 15 мая в 20:46
Происшествия
СК назвал причастных к провокации в ходе «Бессмертного полка»
Как рассказала корреспонденту "РГ" официальный представитель Следственного комитета Светлана Петренко, уголовные дела о реабилитации нацизма (ч. 1 ст. 354.1 УК РФ) расследует центральный аппарат СК - Главное следственное управление.
Российская газета вчера в 07:13
Общество
В Тульской области число зараженных коронавирусом выросло на 97
Десять из 97 новых пациентов с подтвержденным коронавирусом в Тульской области заболели, находясь в Москве, остальные заразились внутри региона после контактов с инфицированными ранее, сообщает областное правительство.
РИА Новости 04:38
Общество
В Крыму могут открыть гостиницы и санатории после 15 июня
Глава Крыма Сергей Аксенов не исключил возможности открытия летом 2020 года отелей, санаториев и пансионатов на полуострове, цитирует его ТАСС.
Газета.Ru 05:55
Кино
Эммануил Виторган ответил на критику фильма «На Париж»
Актер Эммануил Виторган ответил на критику популярного блогера BadComedian в адрес фильма «На Париж», сообщает Nation News.
РИАМО 15 мая в 04:27
Шоу-бизнес
Наташа Королева рассказала о самочувствии Заворотнюк
Певица Наташа Королева рассказала о самочувствии актрисы Анастасии Заворотнюк, у которой диагностирована глиобластома.
РИА Новости 05:05
Общество
Китайский эпидемиолог рассказал о первоначальном молчании властей Уханя о COVID-19
CNN напоминает, что Чжун Наньшань, прибывший в Ухань 18 января, спустя два дня первым публично подтвердил, что коронавирус может передаваться от человека к человеку, в то время как уханьские власти неделями повторяли, что доказательств этому нет.
BFM.ru 04:16
Политика
В Раде рассказали о смене стратегии Зеленского по Донбассу
Президент Украины Владимир Зеленский начал менять стратегию в отношении самопровозглашенных ДНР и ЛНР.
Газета.Ru 01:15
Происшествия
Охранник московского магазина ранил двух человек из пистолета
Охранник магазина в Москве ранил двух человек из травматического пистолета.
Lenta.ru вчера в 19:02
Хоккей
Якупов может покинуть «Витязь», не проведя за клуб ни одной игры
В «Витязе» хотят перезаключить контракт Якупова на приемлемых условиях для клуба, но пока этого сделать не удалось.
Metaratings 06:12
Общество
В ФРГ отказались освободить «Северный поток — 2» от директивы ЕС
Ранее СМИ сообщали, что немецкий регулятор планирует отклонить заявку Nord Stream 2 AG на освобождение проекта трубопровода от правил обновлённой Газовой директивы ЕС.
RT на русском 15 мая в 03:23
Общество
В России второй день подряд выявили менее 10 тыс. новых инфицированных
За последние сутки число новых выявленных инфицированных COVID-19 в России составило 9709 человек.
РБК 03:42
Общество
Все российские вузы проведут экзамены дистанционно
Все российские вузы в этом году планируют провести экзамены дистанционно, сообщил глава Минобрнауки Валерий Фальков в эфире радио «Комсомольская правда».
Коммерсантъ 05:47
Происшествия
В США разбился истребитель пятого поколения F-22
Истребитель пятого поколения ВВС США F-22 Raptor в пятницу упал во время обычного тренировочного полета в американском штате Флорида, сообщает сайт издания USA Today.
Интерфакс 15 мая в 12:40
Культура
Танцор Дмитрий Красилов из клипа Little Big попал в рейтинг Forbes
Широкое признание Красилов получил благодаря участию в клипе Little Big на песню Uno.
Деловое.ТВ 03:32
Здоровье
В России за сутки 9 709 человек заразились коронавирусом
Некоторые журналисты в России и за рубежом считают, что показатели смертности от COVID-19 в РФ могут быть искусственно занижены.С начала пандемии коронавируса SARS-CoV-2 в мире заразилось 4 637 130 человек, погибло 311 843 пациента и 1 694 169 победили болезнь.
Плюс один +1 04:23
Футбол
Михайлович: «Ибрагимович перейдёт в „Болонью“ или вернётся в Швецию»
Главный тренер «Болоньи» Синиша Михайлович поговорил о будущем нападающего Златана Ибрагимовича.
Евро-футбол.ру 05:33
Футбол
Одноклубник Смолова оштрафован за нарушение карантина
Нападающий "Сельты" Пионе Систо оштрафован на €60 тысяч за нарушение карантина, сообщает Mundo Deportivo.
Газета.Ru 06:14
Общество
Власти Москвы оценили сроки смягчения ограничений
Глава Департамента торговли и услуг Москвы Алексей Немерюк в беседе с радио «Эхо Москвы» ответил на вопрос о возможности «послаблений и облегчений до 30, 31 мая, касающихся самоизоляции».
RT на русском вчера в 09:45
Общество
Задания ЕГЭ из-за пандемии коронавируса не планируют упрощать
Задания единого государственного экзамена (ЕГЭ) из-за ситуации с коронавирусом упрощать не планируется, заявила в воскресенье руководитель подведомственного Рособрнадзору Федерального института педагогических измерений (ФИПИ) Оксана Решетникова в интервью радиостанции "Комсомольская правда".
ТАСС 05:00
Гаджеты
Новый Honor Smart TV получит 6 микрофонов, алгоритм SR и технологию ACM
Наконец еще один тизер указывает на то, что предстоящем Honor Smart TV будет 6 микрофонов.
iXBT.com 04:50
Общество
Утверждены правила приостановки работы предприятий в регионах
Согласно утвержденным правилам, глава региона направляет в Минэкономразвития на согласование проект решения о приостановлении работы предприятий, которые не работают в отраслях из перечня наиболее пострадавших от эпидемии коронавируса.
РИА Новости 06:06
Футбол
Геркус высмеял руководство «Локомотива» за слова о благополучии клуба
Бывший президент московского «Локомотива» Илья Геркус отреагировал в Twitter на слова председателя совета директоров клуба Анатолия Мещерякова, заявившего, что в команде завершился благополучный этап.
РБК 05:43
Общество
В Чечне врачи извинились за жалобы на нехватку средств защиты
Ранее работники Гудермесской ЦРБ записали аудио- и видеообращения с жалобами на нехватку средств защиты, а также необходимость покупать их самостоятельно.
Московский Комсомолец вчера в 14:03
Кино
Умер актер из «Американского пирога» Фред Уиллард
Актуальные Новости 00:49
Футбол
«Ювентус» начал вести переговоры по Эмерсону
Итальянская пресса сообщает, что защитник "Челси" Эмерсон близок к переходу в "Ювентус".
Soccer.ru 03:18