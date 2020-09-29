Если мы не хотим тех ограничительных мероприятий, которые у нас были в марте, апреле, начале мая этого года, то мы, конечно, должны жёстко соблюдать те требования, которые сегодня мы предъявляем. Это, конечно, масочный режим, социальное дистанцирование и иные меры безопасности.