Голикова назвала главную причину распространения коронавируса в России
Большинство (80-85%) жителей России, заразившихся коронавирусом, называют причиной заболевания несоблюдение ими масочного режима и участие в массовых мероприятиях. Об этом рассказала на совещании президента России Владимира Путина с членами правительства вице-премьер Татьяна Голикова.В источнике
Если мы не хотим тех ограничительных мероприятий, которые у нас были в марте, апреле, начале мая этого года, то мы, конечно, должны жёстко соблюдать те требования, которые сегодня мы предъявляем. Это, конечно, масочный режим, социальное дистанцирование и иные меры безопасности.
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