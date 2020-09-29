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Ведомости
Ведомости

Голикова назвала главную причину распространения коронавируса в России

Большинство (80-85%) жителей России, заразившихся коронавирусом, называют причиной заболевания несоблюдение ими масочного режима и участие в массовых мероприятиях. Об этом рассказала на совещании президента России Владимира Путина с членами правительства вице-премьер Татьяна Голикова.В источнике
Татьяна Голиковароссийский экономист
Если мы не хотим тех ограничительных мероприятий, которые у нас были в марте, апреле, начале мая этого года, то мы, конечно, должны жёстко соблюдать те требования, которые сегодня мы предъявляем. Это, конечно, масочный режим, социальное дистанцирование и иные меры безопасности.
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RT на русском

Голикова назвала основные причины заболевания коронавирусом в России

RT на русском09:53
РБК

Голикова назвала Путину основные причины роста заболеваемости COVID-19

РБК08:47
Газета.Ru

Голикова рассказала об основной причине заражения коронавирусом

Газета.Ru08:57
ТАСС

Голикова призвала россиян строго соблюдать масочный режим и социальное дистанцирование

ТАСС09:15
Lenta.ru

Голикова назвала главные причины роста заболеваемости COVID-19 в России

Lenta.ru08:42
Известия

Голикова назвала причины роста заболеваемости COVID-19 в России

Известия08:38
РИА Новости

Голикова назвала основную причину распространения коронавируса в России

РИА Новости09:42

В сети распространился фанарт с Киану Ривзом в образе Лунного рыцаря

По данным СМИ, актёр является главным претендентом на роль в новом мини-сериале Marvel В связи с распространившимися слухами о совместной работе Киану Ривза и студии Marvel, в сети набирает популярность фанарт с актёром в образе Лунного рыцаря.
Центральная Служба Новостей07:12
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РИА Новости06:40
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Взгляд.ру08:16
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Ведомости07:13
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Голикова назвала долю заболевших коронавирусом в тяжелой форме

Вице-премьер РФ Татьяна Голикова на совещании президента Владимира Путина с членами правительства сообщила, что тяжелая форма течения коронавируса отмечается примерно у 2,7% заразившихся, передает ТАСС.
Аргументы и Факты09:51
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