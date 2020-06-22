с чего всё началось

Вице-премьер РФ Татьяна Голикова считает маленьким годовой доход россиян, получающих среднюю по стране зарплату. Об этом она заявила в понедельник в программе "Познер" на Первом канале.

Политика В делегации президента Киргизии выявлен коронавирус Президент Киргизии Сооронбай Жээнбеков, в делегации которого были выявлены случаи коронавирусной инфекции COVID-19, возвращается из Москвы в Бишкек. 151

Общество Режим самоизоляции в Самарской области отменят с 24 июня Режим самоизоляции для граждан в Самарской области отменяется с 24 июня, для людей старше 65 лет и из группы риска он будет носить рекомендательный характер, сообщил во вторник региональный оперштаб по борьбе с COVID-19. 124

Общество В России выявили 7176 новых случаев заражения коронавирусом За минувшие сутки в России выявили 7176 новых случаев коронавирусной инфекции, общее число инфицированных превысило 600 тысяч человек, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с заболеванием. 27

Общество Пенсионный фонд России начнет новые выплаты на детей в июле Как сообщает ПФР, новая выплата будет дополнительно предоставлена к ежемесячной выплате в 5 тысяч рублей на детей до 3 лет или единовременной выплате в 10 тысяч рублей на детей от 3 до 16 лет, которые с апреля и июня перечисляются семьям по указу президента от 7 апреля нынешнего года. 23

Общество Производство самолета Ил-103 может быть организовано в Венгрии "Денис Мантуров обратил внимание на хорошую динамику в реализации проекта производства самолетов Ил-103 на мощностях венгерской компании Magnus Aircraft Corp. В настоящее время почти завершена работа по подготовке лицензионного соглашения, которое, как рассчитывает министр, стороны смогут подписать в ближайшее время", - говорится в сообщении. 102

Политика В Москве завершился парад Победы В Москве завершился парад в честь 75-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне. 572

Финансы Россияне вновь стали пополнять валютные вклады В мае россияне положили на валютные депозиты $721,1 млн, а к 1 июня объем валютных депозитов составил $88,97 млрд, следует из данных Банка России (ЦБ). 785

Политика Трамп принял решение прекратить торговую сделку с КНР Президент США Дональд Трамп решил отказаться от торговой сделки с Китаем на фоне растущей уверенности в том, что коронавирус нового типа начал распространение из лаборатории в Ухане. 139

Политика На парад Победы в Москве прибыли лидеры иностранных государств Ряд лидеров иностранных государств уже прибыл в Москву в преддверии парада Победы на Красной площади, который пройдет 24 июня. 2K

Наука В Японии обнаружили самое маленькое яйцо динозавра Группа японских исследователей из университета Цукуба в префектуре Ибараки нашли самое маленькое окаменелое яйцо динозавра. 6

Общество Синоптик предупредил о повышенном уровне солнечного излучения в России Научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд предупредил, что европейскую территорию России и ряд регионов на азиатской части страны ждут 10 дней, когда будет отмечаться "высокий" и "очень высокий" индекс солнечного ультрафиолетового излучения (УФ-индекс), передает РИА "Новости". 130

Здоровье В Австралии власти штата просят помощи армии из-за вспышки Covid-19 Власти австралийского штата Виктория (столица — Мельбурн) обратились с просьбой о помощи к Министерству обороны Австралии и властям соседних регионов из-за вспышки коронавируса.