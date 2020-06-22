с чего всё началось

Вице-премьер РФ Татьяна Голикова считает маленьким годовой доход россиян, получающих среднюю по стране зарплату. Об этом она заявила в понедельник в программе "Познер" на Первом канале.

Финансы В России размер материнского капитала на первенца может вырасти Размер материнского капитала на первенца в России собираются повысить с 466 617 рублей до 524 881 в 2023 году. 4

Политика Осуждённый за шпионаж Пол Уилан отказался от обжалования приговора Осуждённый за шпионаж Пол Уилан написал письменный отказ от обжалования своего приговора.

Общество Роскачество рассказало о проверке куриного филе Эксперты Роскачества проверили 13 российских и две белорусские марки куриного филе стоимостью от 225 до 350 рублей за упаковку. 337

Здоровье В Прикамье выявлено 68 новых случаев заражения коронавирусом Пермь, 20 июня 2020, 11:37 — REGNUM В Пермском крае за сутки, по состоянию на 20 июня, выявлено 68 случаев заражения коронавирусом, сообщает оперштаб по борьбе с COVID-19. 2

Путешествия Ростуризм: популярные направления в России откроют к началу июля Все популярные у российских путешественников туристические направления внутри страны, закрывавшиеся из-за пандемии коронавируса, к началу июля начнут принимать гостей из других регионов. 383

Общество Любимова оценила рекомендации Роспотребнадзора для библиотек Рекомендации по предупреждению коронавируса в библиотеках, разработанные Роспотребнадзором на основании предложений Минкультуры, являются важным шагом на пути восстановления работы учреждений, которые для многих удаленных населенных пунктов страны стали настоящими культурно-просветительскими центрами, сообщила министр культуры РФ Ольга Любимова.

Кино Скончался американский режиссер Джоэл Шумахер В Нью-Йорке в возрасте 80 лет умер режиссер Джоэл Шумахер. Об этом пишет Variety со ссылкой на представителя режиссера. 2

Политика Экс-министр Украины оценил шансы победить Россию Бывший украинский министр транспорта и инфраструктуры Евгений Червоненко в эфире телеканала «112 Украина» заявил, что Киев никогда не сможет победить Москву в случае войны. 1K

Политика Болтон: Трамп хотел ввести санкции против России из-за событий в Сирии Болтон позвонил послу РФ в США Анатолию Антонову и пригласил его в Белый дом на встречу, чтобы дать объяснения.

Происшествия Державший сына на цепи отец задержан в Ленобласти По словам ребенка, отец держал его так несколько дней. В ведомстве сообщили, что мужчина задержан.

Общество В Крыму с 1 июля откроют кинотеатры и детские лагеря Власти Крыма с 1 июля снимут ограничения на работу вахтовым методом, разрешат открыться кинотеатрам и театрам, а также детским лагерям с соблюдением всех требований безопасности в условиях пандемии нового коронавируса, сообщила во вторник на заседании руководитель аппарата Совета министров республики Ольга Дугаренко.

Общество Туроператор «Ника» сообщил о прекращении деятельности Один из старейших российских туроператоров России - петербургская компания "Ника" - объявил о прекращении деятельности с 22 июня в связи с невозможностью продления существующего договора страхования ответственности туроператора в сфере международного выездного туризма. 2