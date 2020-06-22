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Вице-премьер РФ Татьяна Голикова считает маленьким годовой доход россиян, получающих среднюю по стране зарплату. Об этом она заявила в понедельник в программе "Познер" на Первом канале.

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Путешествия Wildberries запустит туристические сервисы для путешествий по России Крупнейший российский интернет-ретейлер Wildberries объявил о планах создать интернет-сервисы для путешествий по России.

Политика Трамп намеренно опоздал на саммит с Путиным в Хельсинки – Болтон Вашингтон, 23 июня 2020, 11:01 — REGNUM Американский президент Дональд Трамп намеренно опоздал во время проведения саммита в Хельсинки с президентом России Владимиром Путиным в 2018 году. 40

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