с чего всё началось

Вице-премьер РФ Татьяна Голикова считает маленьким годовой доход россиян, получающих среднюю по стране зарплату. Об этом она заявила в понедельник в программе "Познер" на Первом канале.

Политика Путин выступит с телеобращением Владимир Путин сегодня выступит с обращением к россиянам, сообщил журналистам его пресс-секретарь Дмитрий Песков. 641

Общество Андрей Носков подал в суд на городских активистов Орджоникидзевский районный суд Уфы зарегистрировал два исковых заявления застройщика, депутата горсовета Андрея Носкова к городским активистам.

Происшествия В Ленобласти арестовали экс-депутата, стрелявшего по людям в лодке Приозерск, Ленинградская область, 23 июня 2020, 12:42 — REGNUM Приозерский районный суд Ленинградской области избрал меру пресечения в отношении бывшего муниципального депутата из Санкт-Петербурга Ильи Русинова, выстрелившего из ружья по людям в лодке, которые якобы слишком близко подплыли к его дачному участку. 250

Общество Глава Росстата объяснил данные о смертности от коронавируса Руководитель Федеральной службы государственной статистики Павел Малков в интервью РБК объяснил расхождение данных ведомства и оперативного штаба по апрельской смертности от COVID-19. 360

Общество В Сеченовском университете рассказали о ходе вакцинации добровольцев У некоторых добровольцев, которые испытывают вакцину от коронавируса в Сеченовском университете, в первые часы наблюдалось повышение температуры и головная боль.

Здоровье Дело о 68 заражениях коронавирусом в Покровской больнице дошло до суда В отделе учета и регистрации инфекционных и паразитарных заболеваний ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии Санкт-Петербурга» с 1 по 9 апреля зарегистрировали 68 случаев заболевания, вызванного коронавирусом, среди пациентов Покровской больницы. 2

Происшествия Экс-президент Киргизии Атамбаев осужден на 11 лет Первомайский районный суд Бишкека во вторник приговорил экс-президента Киргизии Алмазбека Атамбаева к 11 годам и двум месяцам лишения свободы с конфискацией имущества по делу о незаконном освобождении криминального авторитета Азиза Батукаева, передает корреспондент "Интерфакса" из зала суда. 55

Общество Белгородцы смогут бесплатно сдать тест на антитела к коронавирусу Сообщалось, что тесты будут брать в поликлинике и в корпусе №9. С 23 июня по 1 июля в Белгороде можно будет бесплатно сдать тест на выявление антител к коронавирусной инфекции.

Политика Песков призвал не переоценивать достоверность книги Болтона Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков призвал не переоценивать достоверность книги экс-помощника президента США по нацбезопасности Джона Болтона, в том числе в части информации о переговорах с участием Владимира Путина.