Экономика

ТАССТАССГоликова назвала маленьким доход россиян со средней зарплатой

Вице-премьер РФ Татьяна Голикова считает маленьким годовой доход россиян, получающих среднюю по стране зарплату. Об этом она заявила в понедельник в программе "Познер" на Первом канале.
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Автоматически обработано 7239 источников, обновлено в 01:10, Ашберн
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Татьяна Голикова
Российский экономист
Российский государственный деятель, экономист. Заместитель председателя правительства Российской Федерации по вопросам социальной политики с 18 мая 2018. Декан факультета государственного управления и финансового контроля Финансового университета при Правительстве РФ.
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