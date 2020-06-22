с чего всё началось

Вице-премьер РФ Татьяна Голикова считает маленьким годовой доход россиян, получающих среднюю по стране зарплату. Об этом она заявила в понедельник в программе "Познер" на Первом канале.

Политика Киев не сможет взыскать с РФ деньги за Севастополь даже через суд Ранее Киев заявил, что Москва задолжала Украинцам за базирование флота в Крыму, но, по мнению политолога Андрея Окары, новая попытка Незалежной не может быть успешной.

Шоу-бизнес Харламов и Асмус объявили о разводе Актриса Кристина Асмус и шоумен, комик Гарик Харламов объявили о разводе после восьми лет брака, решение не было спонтанным, сообщает Газета.ru. 962

Политика Путин поднял тост за ветеранов, единение и победы "Легендарный Парад победителей, который состоялся 75 лет назад, - это наша общая история, как и Великая Победа - общая", - сказал президент и предложил тост за ветеранов, за единение и за победы в прошлом и в будущем. 84

Общество Мурашко заявил об убыли заболеваемости COVID-19 в России Всплеск заболеваемости коронавирусом в России уже идет на убыль, но в регионах этот процесс запаздывает примерно на три недели, есть 4 субъекта РФ, уровень заболеваемости в которых еще остаётся высоким, сообщил журналистам глава Минздрава России Михаил Мурашко. 151

Биатлон В РУСАДА прокомментировали выдвижение Зайцевой в правление СБР Заместитель генерального директора РУСАДА Маргарита Пахноцкая высказалась о выдвижении двукратной олимпийской чемпионки Ольги Зайцевой в правление Союза биатлонистов России (СБР).

Общество Гидрометцентр предупредил о повышенном уровне солнечного излучения Научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд заявил, что часть территории России ждут десять дней повышенного уровня солнечного излучения. 150

Общество Путин в Кремле вручил государственные премии за 2019 год Президент РФ Владимир Путин в среду вручил Государственные премии в области науки и технологий, литературы и искусства, а также в сфере гуманитарной деятельности, благотворительности и правозащиты за 2019 год. 8

Общество Семьи получат еще по 10 тысяч рублей на каждого ребенка Напомним, ранее президент ввел единовременные выплаты в размере 10 тысяч рублей для детей с 3 до 16 лет и ежемесячные выплаты по пять тысяч рублей на детей до трех лет. 5,9K

Экономика В России пенсии по старости могут быть увеличены В подготовленном Министерством труда и социальной защиты документе говорится, что размер индексации страховой пенсии для пенсионеров, которые не работают, в 2021 году составит 6,3%, в 2022 году — 5,9% (18 357 рублей) и в 2022 — на 5,6% (19 283 рубля). 5,5K

Армия и оружие Во время парада на Дворцовой впервые прозвучали слова о ядерной угрозе. Диктор упомянул ее дважды Как передает 24 июня корреспондент «Фонтанки», ядерное оружие было упомянуто во время прохождения боевой техники, а затем — в момент пролета авиации.

Армия и оружие В центре Донецка состоялся парад в честь 75-летия Великой Победы Донецк, 24 июня 2020, 13:06 — REGNUM Военный парад в честь 75-летия Победы в Великой Отечественной войне состоялся 24 июня в Донецке, сообщает Донецкое агентство новостей.

Экономика Кудрин прокомментировал предложенную Путиным корректировку НДФЛ В ходе обращения к россиянам Путин предложил с 1 января 2021 года повысить ставку НДФЛ с 13 до 15% для лиц, зарабатывающих более 5 млн рублей в год. 191

Общество В ПФР объяснили порядок выплаты омичам новых пособий на детей Дети от 3 до 16 лет могли получить единовременную выплату в сумме 10 000 рублей. Сегодня ПФР объяснил порядок новых выплат.

Политика Украинские политики назвали нардепа Аллахвердиеву «рабочей бабой» Глава партии "Слуга народа" Александр Корниенко и председатель фракции в Верховной Раде Давид Арахамия со включенными микрофонами журналистов обсудили внешность нардепа Ирины Аллахвердиевой.

Наука В Индийском океане зарождается новый континент Принято полагать, что континентальная кора появляется и наращивается лишь в зонах субдикции на границах океанов и континентов, в тех местах, где океанические литосферные плиты погружаются в мантию под континент. 52

Политика Ветераны оценили парад Победы на Красной площади Посетившие парад Победы в Москве ветераны высоко оценили мероприятие, приуроченное к 75-летию Победы в Великой Отечественной войне.