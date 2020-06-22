Экономика
ТАССГоликова назвала маленьким доход россиян со средней зарплатой
Вице-премьер РФ Татьяна Голикова считает маленьким годовой доход россиян, получающих среднюю по стране зарплату. Об этом она заявила в понедельник в программе "Познер" на Первом канале.
Читать в источнике
Оценить837
с чего всё началось
Накануне в программе «Познер» на Первом канале отвечающая за социальный блок вице-премьер РФ Татьяна Голикова назвала такой доход маленьким, передает ТАСС.НовостиВолгограда.рувчера в 01:08
Подробнее о событии
Показать все источники
Вице-премьер Татьяна Голикова назвала зарплату в 47 тысяч рублей слишком маленькой
Московский Комсомолецвчера в 16:17
Голикова заявила, что у россиян со средней зарплатой маленький доход
Общественная служба новостей22 июня в 10:57
Автоматически обработано 7238 источников, обновлено в 07:55, Ашберн
Футбол
Главным арбитром матча «Динамо» – ЦСКА назначен Кирилл Левников
Кирилл Левников назначен главным арбитром матча 24-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) между московскими "Динамо" и ЦСКА, сообщается на официальном сайте Российского футбольного союза.
РИА Новости 07:22
Политика
Киев не сможет взыскать с РФ деньги за Севастополь даже через суд
Ранее Киев заявил, что Москва задолжала Украинцам за базирование флота в Крыму, но, по мнению политолога Андрея Окары, новая попытка Незалежной не может быть успешной.
NewInform 07:33
Шоу-бизнес
Харламов и Асмус объявили о разводе
Актриса Кристина Асмус и шоумен, комик Гарик Харламов объявили о разводе после восьми лет брака, решение не было спонтанным, сообщает Газета.ru.
РИАМО 22 июня в 11:42
Происшествия
Сотрудники ОМОНа сломали челюсть мужчине из-за велосипеда
В Твери сотрудники ОМОНа сломали челюсть мужчине, попросившему у них насос для велосипеда, пишет Медиазона.
Рамблер вчера в 13:09
Политика
Президент Киргизии воздержался от участия в параде Победы
Президент Киргизии Сооронбай Жээнбеков принял решение не участвовать в параде, посвященном 75-летию Победы в Великой Отечественной войне.
Российская газета 06:25
Политика
Путин поднял тост за ветеранов, единение и победы
"Легендарный Парад победителей, который состоялся 75 лет назад, - это наша общая история, как и Великая Победа - общая", - сказал президент и предложил тост за ветеранов, за единение и за победы в прошлом и в будущем.
Российская газета 07:39
Общество
Т-34 чуть не въехал в зрителей на параде Победы в Севастополе
Возглавлявший колонну танк Т-34 чуть не въехал в зрителей на параде Победы в Севастополе, сообщает "Подъем" со ссылкой на очевидца.
Газета.Ru 07:26
Общество
Мурашко заявил об убыли заболеваемости COVID-19 в России
Всплеск заболеваемости коронавирусом в России уже идет на убыль, но в регионах этот процесс запаздывает примерно на три недели, есть 4 субъекта РФ, уровень заболеваемости в которых еще остаётся высоким, сообщил журналистам глава Минздрава России Михаил Мурашко.
РИА Новости 05:51
Биатлон
В РУСАДА прокомментировали выдвижение Зайцевой в правление СБР
Заместитель генерального директора РУСАДА Маргарита Пахноцкая высказалась о выдвижении двукратной олимпийской чемпионки Ольги Зайцевой в правление Союза биатлонистов России (СБР).
RT на русском 07:02
Политика
Кремль перечислил иностранных лидеров на параде Победы в Москве
На московский парад в честь 75-летия Победы в Великой Отечественной войне приедут лидеры девяти зарубежных стран.
РБК вчера в 08:01
Общество
Гидрометцентр предупредил о повышенном уровне солнечного излучения
Научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд заявил, что часть территории России ждут десять дней повышенного уровня солнечного излучения.
RT на русском 00:45
Общество
Путин в Кремле вручил государственные премии за 2019 год
Президент РФ Владимир Путин в среду вручил Государственные премии в области науки и технологий, литературы и искусства, а также в сфере гуманитарной деятельности, благотворительности и правозащиты за 2019 год.
ТАСС 07:16
Общество
Семьи получат еще по 10 тысяч рублей на каждого ребенка
Напомним, ранее президент ввел единовременные выплаты в размере 10 тысяч рублей для детей с 3 до 16 лет и ежемесячные выплаты по пять тысяч рублей на детей до трех лет.
ИА БНК вчера в 10:36
Экономика
В России пенсии по старости могут быть увеличены
В подготовленном Министерством труда и социальной защиты документе говорится, что размер индексации страховой пенсии для пенсионеров, которые не работают, в 2021 году составит 6,3%, в 2022 году — 5,9% (18 357 рублей) и в 2022 — на 5,6% (19 283 рубля).
REGNUM 02:09
Общество
Макаревич заявил, что ему не нужен парад Победы
Известный музыкант, лидер группы "Машина времени" Андрей Макаревич рассказал о своем отношении к параду Победы.
РИА Новости 06:15
Армия и оружие
Во время парада на Дворцовой впервые прозвучали слова о ядерной угрозе. Диктор упомянул ее дважды
Как передает 24 июня корреспондент «Фонтанки», ядерное оружие было упомянуто во время прохождения боевой техники, а затем — в момент пролета авиации.
Фонтанка.Ру 07:25
Армия и оружие
В центре Донецка состоялся парад в честь 75-летия Великой Победы
Донецк, 24 июня 2020, 13:06 — REGNUM Военный парад в честь 75-летия Победы в Великой Отечественной войне состоялся 24 июня в Донецке, сообщает Донецкое агентство новостей.
REGNUM 06:06
Политика
Депутаты МГД потребовали от Собянина прекратить принуждение бюджетников к голосованию по поправкам в Конституцию
Депутаты Мосгордумы потребовали от мэра Москвы Сергея Собянина прекратить принуждение бюджетников к голосованию по поправкам в Конституцию.
Эхо Москвы вчера в 15:05
Общество
Рассекречено содержимое подарков гостей московского парада Победы
Гостям московского парада Победы подарили котомки защитного цвета. Их содержимое раскрыл "Московский комсомолец".
Газета.Ru 07:45
Экономика
Кудрин прокомментировал предложенную Путиным корректировку НДФЛ
В ходе обращения к россиянам Путин предложил с 1 января 2021 года повысить ставку НДФЛ с 13 до 15% для лиц, зарабатывающих более 5 млн рублей в год.
RT на русском вчера в 12:15
Происшествия
Установлены личности матерей найденных в Москве пятерых младенцев
Говорит Москва 02:42
Общество
Депутаты подрались в Саратовской областной думе
Газета.Ru 04:15
Общество
В ПФР объяснили порядок выплаты омичам новых пособий на детей
Дети от 3 до 16 лет могли получить единовременную выплату в сумме 10 000 рублей. Сегодня ПФР объяснил порядок новых выплат.
Om1.ru 02:20
Политика
Украинские политики назвали нардепа Аллахвердиеву «рабочей бабой»
Глава партии "Слуга народа" Александр Корниенко и председатель фракции в Верховной Раде Давид Арахамия со включенными микрофонами журналистов обсудили внешность нардепа Ирины Аллахвердиевой.
Народные новости вчера в 20:12
Наука
В Индийском океане зарождается новый континент
Принято полагать, что континентальная кора появляется и наращивается лишь в зонах субдикции на границах океанов и континентов, в тех местах, где океанические литосферные плиты погружаются в мантию под континент.
Evo-rus.com 03:16
Политика
Ветераны оценили парад Победы на Красной площади
Посетившие парад Победы в Москве ветераны высоко оценили мероприятие, приуроченное к 75-летию Победы в Великой Отечественной войне.
Газета.Ru 06:13
Наука
Рядом со Стоунхенджем нашли памятник времен неолита
В нескольких километрах от знаменитого Стоунхенджа археологи нашли неизвестный памятник.
Невские Новости 22 июня в 22:51
Авто
Видеорендер с разгоном Tesla Roadster 2 до 100 км/ч за 1,1 с
Во время анонса Tesla Roadster 2 в 2017 году глава компании Илон Маск (Elon Musk) пообещал, что автомобиль будет разгоняться до 100 км/ч за 1,9 с, сможет достигать максимальной скорости 400 км/ч, а запас хода составит 1000 км. Как оказалось впоследствии, фантастические динамические параметры автомобиля могут быть еще лучше.
iXBT.com 06:20