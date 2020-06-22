с чего всё началось

Вице-премьер РФ Татьяна Голикова считает маленьким годовой доход россиян, получающих среднюю по стране зарплату. Об этом она заявила в понедельник в программе "Познер" на Первом канале.

Здоровье Онколог рассказала предвестниках рака, появляющихся на коже О вероятности развития рака может свидетельствовать образование кондилом на теле.

Футбол Защитник «Бернли» осудил баннер «Жизни белых важны» Защитник "Бернли" Бен Ми прокомментировал инцидент с самолетом перед матчем 30-го тура Английской премьер-лиги (АПЛ) против "Манчестер Сити".

Общество России предсказали снижение смертности от коронавируса Ранее вице-премьер страны Татьяна Голикова заявила, что быстрое закрытие границы с Китаем и увеличение количества тестов на коронавирус стали причиной низкой смертности от инфекции в России. 33

Авто В России подорожали автомобили Hyundai Не прошло и месяца с последнего подорожания, как Hyundai снова подняла цены почти на весь модельный ряд. 28

Общество Голикова назвала увеличение МРОТ стратегической задачей Вице-премьер Татьяна Голикова заявила, что повышение минимального размера оплаты труда является стратегической задачей для государства и заверила, что Россия и в дальнейшем будет ее решать, сообщает РИА "Новости". 89

Общество Аномальная жара надвигается на европейскую часть России Аномальная жара прогнозируется в Москве и других регионах западной половины европейской части России с пятницы. 78

Технологии «Яндекс» закроет рейтинг популярных сайтов Сервис «Яндекс.Радар» с июля перестанет публиковать рейтинги самых популярных сайтов, а аудиторные данные будут показываться только для сайтов экосистемы «Яндекса», сообщает РБК. 4

Здоровье У четверти россиян нашлись больные COVID-19 знакомые или друзья С конца мая по середину июня в два раза увеличилось число людей, у которых коронавирусом заболел родственник или знакомый (28,19%). 27

Кино Майкл Китон хочет снова стать Бэтменом Майкл Китон уже играл Темного рыцаря Готэма в киноленте «Бэтмен» 1989 года, а также «Бэтмен возвращается» 1992.

Происшествия Подполковник полиции в Курской области задержан за госизмену По информации ТАСС, спецслужбы задержали начальника районного отдела МВД управления министерства по Курской области подполковника полиции Борзенкова Дмитрия Александровича 1981 года рождения. 2,3K

Баскетбол Два игрока НБА официально отказались от участия в рестарте сезона Форвард «Вашингтон Уизардс» Давис Бертанс стал первым игроком НБА, который отказался от участия в матчах после возобновления сезона.

Экономика Стало известно, на сколько могут вырасти пенсии в России в течение трех лет Размер фиксированной выплаты к страховой пенсии с первого января 2021 года устанавливается в сумме 6 044,48 рубля, в 2022 году - в сумме 6 401,10 рубля, в 2023 году - в сумме 6 759,56 рубля. 9

Шоу-бизнес В семье Пугачевой ожидается пополнение Влад Пугачев, племянник певицы Аллы Пугачевой, скоро станет отцом во второй раз. В сентябре супруга подарит ему дочку. 25

Армия и оружие В Москву прибыл министр обороны Индии Москва, 22 июня 2020, 21:56 — REGNUM Самолёт министра обороны Индии Раджнатха Сингха приземлился в московском аэропорту «Внуково».

Политика Болтон рассказал, почему нельзя оставлять Трампа наедине с Путиным Бывший советник Белого дома по национальной безопасности Джон Болтон полагает, что российский президент Владимир Путин четко представляет себе национальные интересы Москвы.

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Общество Режим самоизоляции в Волгоградской области отменяется Решением оперативного штаба с 23 июня режим самоизоляции в Волгоградской области будет снят. 48

Происшествия Верзилова арестовали на 15 суток за нецензурную брань Мещанский суд Москвы в понедельник назначил 15 суток административного ареста издателю "Медиазоны" и участнику Pussy Riot Петру Верзилову за нецензурную брань в общественном месте, передает корреспондент РИА Новости из зала суда. 522

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