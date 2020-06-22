Экономика
ТАССГоликова назвала маленьким доход россиян со средней зарплатой
Вице-премьер РФ Татьяна Голикова считает маленьким годовой доход россиян, получающих среднюю по стране зарплату. Об этом она заявила в понедельник в программе "Познер" на Первом канале.
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Накануне в программе «Познер» на Первом канале отвечающая за социальный блок вице-премьер РФ Татьяна Голикова назвала такой доход маленьким, передает ТАСС.НовостиВолгограда.ру01:08
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Голикова заявила, что у россиян со средней зарплатой маленький доход
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