с чего всё началось

Вице-премьер РФ Татьяна Голикова считает маленьким годовой доход россиян, получающих среднюю по стране зарплату. Об этом она заявила в понедельник в программе "Познер" на Первом канале.

Авто Глава компании Opel показал новый Mokka на видео Пресс-центр бренда Opel обнародовал видеоролик, в котором директор концерна Майкл Лошеллер поделился личными впечатлениями о новой генерации паркетника Mokka. 2

Происшествия Четверо пострадали в ДТП со скорой помощью в Кемерово Четыре человека пострадали в результате столкновения скорой помощи и автомобиля Toyota Camry, сообщает 23 июня «РИА Новости» со ссылкой на пресс-службу регионального МВД. 3

Общество На МКС прекратили поиск источника бензола после отказа прибора В NASA ранее сообщали о прекращении воздухообмена между российским и американским сегментами космической станции для поиска источника бензола. 129

Здоровье Глава Росстата объяснил сложности с данными о смертности от COVID-19 Глава Росстата Павел Малков в интервью РБК объяснил расхождение данных ведомства и оперативного штаба по апрельской смертности от COVID-19 разными методологиями расчета. 4

Политика Патриарх Кирилл поздравил россиян с днем начала Великой Отечественной Патриарх Московский и всея Руси Кирилл выступил 22 июня, в День памяти и скорби, перед Главным храмом Вооруженных сил России. 107

Общество В рейтинге лучших российских вузов по версии Forbes сменился лидер Первое место в третьем по счету рейтинге ста лучших российских вузов впервые заняла Высшая школа экономики.

Футбол Тренер Виктор Гончаренко покинет ЦСКА П словам футбольного эксперта, Гончаренко нашел правильное время, чтобы покинуть ЦСКА. Он видит, что команда не реагирует на его действия. 6

Экономика В РФ долларовым миллионерам принадлежит 56% объема частных состояний Самым состоятельным людям (обладателям состояний объемом более 100 млн долларов) в России принадлежит примерно в четыре раза большая доля средств, чем в среднем по миру - 40%. 1,3K

Энергетика «Газпром» временно приостановит поставки газа по «Турецкому потоку» Поставки российского газа по газопроводу «Турецкий поток» будут приостановлены с 23 по 29 июня 2020 года для проведения плановых работ, говорится в сообщении компании Turkstream. 9

Шоу-бизнес Алла Пугачева в третий раз станет бабушкой осенью Звезда российской эстрады Алла Пугачева в сентябре станет двоюродной бабушкой. О рождении ребенка публично рассказал ее племянник Влад. 26

Здоровье В Казахстане в одной из областей усилили карантин из-за коронавируса Усиленный карантин вводится с 23 июня в Костанайской области Казахстана (на севере республики, граничит с Россией) из-за ухудшения эпидемиологической обстановки по коронавирусной инфекции, сообщила пресс-служба областной администрации. 2

Политика Болтон: Обама был готов признать воссоединение Крыма с Россией Бывший президент США Барак Обама в 2014 году однозначно дал понять, что если Россия ограничится воссоединением с Крымским полуостровом, то конфронтация вокруг Украины может быть исчерпана. 7

Спорт Чемпионка Европы по стрельбе из Сербии умерла от осложнений при родах Действующая чемпионка Европы по стрельбе из пневматического пистолета на дистанции 10 метров сербская спортсменка Бобана Величкович скончалась в возрасте 30 лет в результате осложнений, возникших при родах, сообщает Marca со ссылкой на Ассоциацию стрельбы Сербии.