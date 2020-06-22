с чего всё началось

Вице-премьер РФ Татьяна Голикова считает маленьким годовой доход россиян, получающих среднюю по стране зарплату. Об этом она заявила в понедельник в программе "Познер" на Первом канале.

Кино Премьера фильма «Губка Боб в бегах» состоится не в кинотеатрах Ранее Paramount решила отложить премьеру фильма до 7 августа 2020 года из-за эпидемии коронавируса, сейчас студия объявила, что премьера картины пройдёт в онлайн-формате.

Происшествия В Липецкой области умер двенадцатый пациент с коронавирусом Мужчина, госпитализированный с тяжелой двусторонней пневмонией, стал двенадцатым умершим пациентом с подтвержденной коронавирусной инфекцией в Липецкой области, сообщает администрация региона. 4

Общество Вильфанд предупредил об аномальной жаре в европейской части России Москва, 23 июня 2020, 08:20 — REGNUM В Москве и других регионах западной части европейской части России с 26 июня ожидается аномально высокая температура воздуха, до +31 °С. Об этом 23 июня сообщил научный руководитель Гидрометцентра РФ Роман Вильфанд. 289

Политика Болтон заявил, что Трамп специально опоздал на первый саммит с Путиным Президент США Дональд Трамп специально опоздал на первый саммит с российским лидером Владимиром Путиным в 2018 году и даже рассматривал вариант его отмены, вспоминает экс-советник Белого дома по национальной безопасности Джон Болтон. 25

Здоровье Глава Росстата предупредил об эффекте бабочки при подтасовке данных Намеренное искажение хотя бы одного показателя способно вызвать эффект бабочки, который приведет к тому, что сразу же непредсказуемо «посыпятся» остальные показатели, отметил в интервью РБК глава Росстата Павел Малков. 1

Политика Экс-советник Госдепа призвал США снять санкции с России после статьи Путина Президент США Дональд Трамп должен брать пример с главы России Владимира Путина в вопросе заботы о своей стране и ее будущем.

Общество Forbes назвал лучшим российским вузом Высшую школу экономики Forbes назвал лучшим российским вузом в 2020 г. Высшую школу экономики (ВШЭ).