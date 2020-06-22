с чего всё началось

Татьяна Голикова отметила, что в стране лишь небольшой процент россиян получает «очень высокие зарплаты». Согласно статистическим данным, 7,1% имели ежемесячный доход свыше 100 тысяч рублей.

Голикова назвала маленькой среднюю зарплату россиян в 47 тысяч рублей

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Общество ЕСПЧ присудил €20 тыс. Жанне Немцовой Суд постановил, что Россия обязана в трехмесячный срок выплатить Жанне Немцовой, представляющей в этом деле интересы своего погибшего отца, в общей сложности €20,8 тыс. в качестве компенсации морального вреда и возмещения расходов. 9

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